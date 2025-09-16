2025. szeptember 16. kedd Edit
egy kis csapat hajléktalan macska a város utcáján
HelloVidék

Macskaháború a Balaton partján: így próbálják megfékezni a kóbor négylábúakat

HelloVidék
2025. szeptember 16. 13:15

Siófokon egyre nagyobb problémát jelentenek a kóbor macskák, és az állatvédők szerint az etetés önmagában nem elég. A Siófoki Állatvédő Alapítvány most a helyiek segítségét kéri az ivartalanításban, hogy megállítsák a kolóniák szaporodását.

A Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője, Vörös Zsuzsanna a Sonline.hu-nak kiemelte: a városi macskák 70–80 százaléka vadon született, ezért csak ivartalanítással lehet hosszú távon csökkenteni a számukat. Tavasszal Sóstón már 40–50 cicát sikerült ivartalanítaniuk, főként nőstényeket, a helyiek és nyaralók aktív közreműködésével.

Az alapítvány az önkormányzattól elnyert 1,3 millió forintos támogatást teljes egészében az ivartalanításra fordítja, a műtétek után pedig az állatokat visszahelyezik eredeti élőhelyükre. Vörös Zsuzsanna hangsúlyozta: “Egyetlen felelős megoldás létezik, és ez az ivartalanítás – minden segítség számít, hogy a cicák biztonságban legyenek.”

Hogyan segíthetsz? Ha Siófokon vagy környékén észlelsz kóbor macskát, jelezd az alapítványnál, hogy a cicát befoghassák és ivartalaníthassák. Emellett anyagilag is támogathatod az ivartalanítási programot, vagy ha rendelkezel élvefogó csapdával, aktívan részt vehetsz a befogásban. Minden segítség számít, hogy a macskák biztonságban legyenek, és a kolóniák számát hosszú távon csökkenteni lehessen - írták.
Címlapkép: Getty Images
#alapítvány #siófok #állatvédelem #etetés

