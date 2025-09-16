Súlyos fennakadások tapasztalhatók a méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásában.
Macskaháború a Balaton partján: így próbálják megfékezni a kóbor négylábúakat
Siófokon egyre nagyobb problémát jelentenek a kóbor macskák, és az állatvédők szerint az etetés önmagában nem elég. A Siófoki Állatvédő Alapítvány most a helyiek segítségét kéri az ivartalanításban, hogy megállítsák a kolóniák szaporodását.
A Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője, Vörös Zsuzsanna a Sonline.hu-nak kiemelte: a városi macskák 70–80 százaléka vadon született, ezért csak ivartalanítással lehet hosszú távon csökkenteni a számukat. Tavasszal Sóstón már 40–50 cicát sikerült ivartalanítaniuk, főként nőstényeket, a helyiek és nyaralók aktív közreműködésével.
Az alapítvány az önkormányzattól elnyert 1,3 millió forintos támogatást teljes egészében az ivartalanításra fordítja, a műtétek után pedig az állatokat visszahelyezik eredeti élőhelyükre. Vörös Zsuzsanna hangsúlyozta: “Egyetlen felelős megoldás létezik, és ez az ivartalanítás – minden segítség számít, hogy a cicák biztonságban legyenek.”
Hogyan segíthetsz? Ha Siófokon vagy környékén észlelsz kóbor macskát, jelezd az alapítványnál, hogy a cicát befoghassák és ivartalaníthassák. Emellett anyagilag is támogathatod az ivartalanítási programot, vagy ha rendelkezel élvefogó csapdával, aktívan részt vehetsz a befogásban. Minden segítség számít, hogy a macskák biztonságban legyenek, és a kolóniák számát hosszú távon csökkenteni lehessen - írták.
Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére, amelynek központi eleme az Árpád-kori templom környezetének megújulása.
Lassan indul az őszi gombaszezon: íme, a hazai erdők első ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?
Jelenthetjük, hogy az elmúlt napok csapadékosabb időjárása ellenére a vargánya még mindig az igazak álmát alussza, de a szerencsésebb gombászok már találtak sütni való gombát.
Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást.
Ez a cikk segít abban, hogy a tulipán ültetés és gondozás sikeres legyen, akár kertben, akár cserépben szeretnénk tavaszi virágözönt varázsolni.
A kedves történetet az állatkert osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban...
Nincs más megoldás, teljes lecsapolással lehet kiirtani az invazív vízitököt a Holt-Marosból, különben elpusztul az őshonos élővilág.
Kisbéren új fordulatot vett a bűzper: a bíróság közel 200 milliós sérelemdíjat ítélt meg a sertéstelep közvetlen közelében élőknek, a probléma viszont továbbra sem oldódott...
Most jött a hír: szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe Siófokon. Mutatjuk a részleteket!
Új gigaberuházás miatt forrnak az indulatok a Balatonnál: természetvédelmi területet dózerolnának le?
Szigligeten vita bontakozott ki egy új, száz férőhelyes kikötő terve körül, amelyet a település védett öblébe építenének.
Így kereshetsz ezreket egy kirándulás alatt: lábaid előtt hever az ősz kincse, csak le kell hajolni érte
Egy kisebb táskányi vadgesztenyével akár hónapokig megúszhatjuk a mosópor-vásárlást, de mutatunk egy receptet is, amivel sampont is készíthetünk belőle.
Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.
Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Nem minden buszmegálló egyformán unalmas! Sárazsadányban egy váróhely igazi retro élménnyé varázsolja a várakozást. Nektek bejön?
Ha épp Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a Debreczeni Zamat Fesztivál!
Új ipari csarnokot építenek a Békés vármegyei Újkígyóson 225 millió forint uniós támogatásból.
Hiába hoztak némi enyhülést az elmúlt napok zivatarai, az aszály súlyos nyomot hagyott a Balatonnál: Balatonbogláron készült fotók mutatják, mennyire visszahúzódott a tó.
Évek óta bolt nélkül élnek Szátok lakói, és hiába reménykedtek a Magyar Falu Program támogatásában, ma már csak egy romos épület és szeméthalom emlékeztet az...
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.