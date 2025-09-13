2025. szeptember 13. szombat Kornél
23 °C Budapest
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 13.)
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 13.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. szeptember 13., szombat.

Névnap

Kornél

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.6 Ft
CHF: 417.81 Ft
GBP: 451.21 Ft
USD: 332.82 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 12.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 22, 24, 33, 45

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 1 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 24 db
4-es találat: 79 db
3+2 találat: 32 db
3+1 találat: 882 db
2+2 találat: 431 db
3-as találat: 2394 db
1+2 találat: 2046 db
2+1 találat: 10908 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29200 Ft
MOL: 2850 Ft
RICHTER: 10180 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.14: Összefüggő frontális felhőzet vonul fölöttünk nyugatról keleti irányba többfelé eső, zápor, helyenként beágyazott zivatar kíséretében. A délutáni óráktól a Dunántúlon már szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a déli, délkeleti, majd az északnyugatira, északira forduló szelet. Hajnalban 14, 20 fok várható. A csúcshőmérséklet a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt valószínű, míg délkeleten, keleten a hidegfront érkezése előtt még 25, 27 fokig is felmelegedhet a levegő.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.

2025.09.15: Éjszaka tovább csökken a felhőzet, a szélcsendes részeken pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben keleten több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső is inkább csak északkeleten, keleten fordulhat elő. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 8, 16 fokról délutánra 20, 25 fok közé emelkedik.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.09.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
