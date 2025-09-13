Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 13.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. szeptember 13., szombat.

Névnap

Kornél

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.6 Ft

CHF: 417.81 Ft

GBP: 451.21 Ft

USD: 332.82 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 12.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 22, 24, 33, 45



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 1 db

5-ös találat: 1 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 24 db

4-es találat: 79 db

3+2 találat: 32 db

3+1 találat: 882 db

2+2 találat: 431 db

3-as találat: 2394 db

1+2 találat: 2046 db

2+1 találat: 10908 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29200 Ft

MOL: 2850 Ft

RICHTER: 10180 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.14: Összefüggő frontális felhőzet vonul fölöttünk nyugatról keleti irányba többfelé eső, zápor, helyenként beágyazott zivatar kíséretében. A délutáni óráktól a Dunántúlon már szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a déli, délkeleti, majd az északnyugatira, északira forduló szelet. Hajnalban 14, 20 fok várható. A csúcshőmérséklet a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt valószínű, míg délkeleten, keleten a hidegfront érkezése előtt még 25, 27 fokig is felmelegedhet a levegő.

2025.09.15: Éjszaka tovább csökken a felhőzet, a szélcsendes részeken pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben keleten több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső is inkább csak északkeleten, keleten fordulhat elő. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 8, 16 fokról délutánra 20, 25 fok közé emelkedik.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.09.12)

