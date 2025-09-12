2025. szeptember 12. péntek Mária
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő fotózza a budapesti panorámát a Citadelláról, Magyarország
Utazás

Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 16:04

A vásárlás újra utazási cél lett – de már nem a szuvenírekért vagy a duty free parfümökért indulnak útnak a turisták. Egyre többen utaznak kifejezetten ikonikus termékekért: koreai bőrápolásért, olasz dizájner darabokért vagy francia parfümért. A shopping getaway újra trendi, de már tudatosabb, élményalapú és sokkal személyesebb formában tért vissza. Miközben a világ nagyvárosai versengenek a prémium vásárlókért, Budapest ezen a téren látványosan le van maradva – kevés a valódi luxusüzlet, és a turisták inkább Bécset választják, ha vásárlásról van szó. A nemzetközi jelentések szerint a vásárlóturizmus globálisan szárnyal – és most már nemcsak a luxus, hanem a fenntarthatóság és az egyediség is számít.

A vásárlás mint utazási cél újra reflektorfénybe került – de már nem a klasszikus szuvenírvadászat vagy duty free táskák töltik meg a bőröndöket. A 2025-ös utazási trendek szerint egyre többen indulnak útnak kifejezetten azért, hogy ikonikus termékeket szerezzenek be ott, ahol azok a legautentikusabbak. A shopping getaway újra trendi – csak épp tudatosabb, élményalapú és sokkal személyesebb formában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Coherent Market Insights előrejelzése szerint a globális shopping turizmus piaca 2025-ben eléri a 292,6 milliárd dollárt, és 2032-re akár 552,7 milliárdra is nőhet. A növekedést a középosztály bővülése, a globális jövedelmek emelkedése és az élményalapú utazások iránti kereslet hajtja. A turisták már nemcsak strandokat és múzeumokat keresnek, hanem helyi piacokat, dizájner outlet központokat és autentikus kézműves boltokat is. A Revfine turisztikai trendösszefoglalója szerint a vásárlás egyre inkább beépül az utazási élménybe: a turisták olyan helyeket keresnek, ahol a vásárlás kulturális élménnyé válik – legyen szó koreai bőrápolásról, francia csokoládéról vagy olasz divatról.

a „Good Getaways” típusú utazások – amikor valaki kifejezetten egy ország ikonikus termékei miatt utazik – egyre népszerűbbek. Például:

  • Koreába bőrápolási termékekért, K-beauty márkákért
  • Franciaországba csokoládéért, parfümért vagy haute couture darabokért
  • Olaszországba dizájner outlet shoppingért, különösen Milánó és Firenze környékén
  • Japánba technológiai kütyükért és limitált szériás streetwear márkákért – Tokió Harajuku negyede a divatfanatikusok Mekkája
  • Egyesült Arab Emírségekbe luxusmárkákért és aranyékszerekért – Dubai Mall és Gold Souk világszinten is egyedülálló
  • Németországba sportmárkákért – a Puma és Adidas outlet központjai Herzogenaurach környékén kultikus célpontok
  • Spanyolországba espadrille cipőkért, bőrtáskákért és kézműves termékekért – különösen Andalúziában és Mallorcán
  • Thaiföldre selyemért, kézműves textilekért és természetes kozmetikumokért – Bangkok és Chiang Mai piacai különösen népszerűek
  • USA-ba vintage divatért és designer resale darabokért – New York és Los Angeles tele van curated second-hand butikokkal
  • Törökországba bőrtáskákért, kézzel szőtt szőnyegekért és aranyékszerekért – Isztambul bazárjai a vásárlás élményét adják
  • Angliába klasszikus tailoringért és heritage márkákért – Savile Row, Liberty London és a brit stílus ikonikus darabjai

A fiatalabb generációk – különösen a Közel-Keletről érkezők – hajlamosabbak prémium termékekért utazni, és a resale (újraértékesített) divatcikkek iránti kereslet is növekszik. A Vestiaire Collective és a ReSelfridges térnyerése jól mutatja, hogy a fenntarthatóság és a különlegesség iránti igény új vásárlási szokásokat hozott létre.

Élményalapú vásárlás: nem csak a termék számít

A vásárlás már nem öncélú költés, hanem része az utazás narratívájának. A turisták olyan helyeket keresnek, ahol a vásárlás kulturális élménnyé válik – ahol a termék mögött történet van, és ahol a vásárlás maga is emlék. A Statista 2025-ös trendösszefoglalója szerint az élményalapú utazás, a lokalitás és a fenntarthatóság iránti igény átalakítja a turizmust – és ezzel együtt a vásárlási szokásokat is.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Miért érdemes figyelni erre a trendre?

A shopping getaway nemcsak a turizmus új hulláma, hanem gazdasági lehetőség is: városok, régiók és márkák egyaránt profitálhatnak belőle, ha képesek autentikus, jól pozicionált vásárlási élményt kínálni. A turisták már nemcsak vásárolni akarnak – hanem hazavinni egy darabot abból a világból, amit megismertek.

De mi a helyzet a magyar fővárosban?

Bár Budapest egyre népszerűbb turisztikai célpont, a luxusvásárlás terén még mindig lemaradásban van a régió más nagyvárosaihoz képest. Az ázsiai turisták például szívesebben választják Bécset, ahol jóval szélesebb kínálat várja őket a prémium márkákból. Erről korábban a Pénzcentrumnak nyilatkozott Veégh Máté, a Mellow Mood Hotels frissen kinevezett általános igazgatója, aki szerint a magyar fővárosban jelenleg kevés a valódi luxusüzlet, ami versenyhátrányt jelent. „Tény, hogy egyre több luxusszálloda épül, és nagy kérdés, hogy a főváros szolgáltatásaiban meg tud-e felelni ennek a vendégkörnek” – mondta. Veégh bízik abban, hogy Budapest stratégiai fejlesztéseinek részeként a luxusmárkák jelenléte is erősödni fog.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #utazás #Budapest #kézműves #turisták #shopping #outlet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:20
16:12
16:04
15:44
15:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
2025. szeptember 12.
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 12. péntek
Mária
37. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
3
5 napja
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
4
2 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
2 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Levelező bank
Közvetítő banknak is nevezik. Fizetések esetén az átutalt összegek nem közvetlenül jutnak el a kezdeményező fél bankjától a kedvezményezett számláját vezető bankig, hanem közvetítő bankokon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 16:20
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát: megerősítette az FBI, ő a merénylő
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 13:04
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Agrárszektor  |  2025. szeptember 12. 15:27
Több száz magyar kapott a milliókból: erre költhetik el a pénzt