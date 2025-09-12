Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak

Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést.
A vásárlás újra utazási cél lett – de már nem a szuvenírekért vagy a duty free parfümökért indulnak útnak a turisták. Egyre többen utaznak kifejezetten ikonikus termékekért: koreai bőrápolásért, olasz dizájner darabokért vagy francia parfümért. A shopping getaway újra trendi, de már tudatosabb, élményalapú és sokkal személyesebb formában tért vissza. Miközben a világ nagyvárosai versengenek a prémium vásárlókért, Budapest ezen a téren látványosan le van maradva – kevés a valódi luxusüzlet, és a turisták inkább Bécset választják, ha vásárlásról van szó. A nemzetközi jelentések szerint a vásárlóturizmus globálisan szárnyal – és most már nemcsak a luxus, hanem a fenntarthatóság és az egyediség is számít.
A vásárlás mint utazási cél újra reflektorfénybe került – de már nem a klasszikus szuvenírvadászat vagy duty free táskák töltik meg a bőröndöket. A 2025-ös utazási trendek szerint egyre többen indulnak útnak kifejezetten azért, hogy ikonikus termékeket szerezzenek be ott, ahol azok a legautentikusabbak. A shopping getaway újra trendi – csak épp tudatosabb, élményalapú és sokkal személyesebb formában.
A Coherent Market Insights előrejelzése szerint a globális shopping turizmus piaca 2025-ben eléri a 292,6 milliárd dollárt, és 2032-re akár 552,7 milliárdra is nőhet. A növekedést a középosztály bővülése, a globális jövedelmek emelkedése és az élményalapú utazások iránti kereslet hajtja. A turisták már nemcsak strandokat és múzeumokat keresnek, hanem helyi piacokat, dizájner outlet központokat és autentikus kézműves boltokat is. A Revfine turisztikai trendösszefoglalója szerint a vásárlás egyre inkább beépül az utazási élménybe: a turisták olyan helyeket keresnek, ahol a vásárlás kulturális élménnyé válik – legyen szó koreai bőrápolásról, francia csokoládéról vagy olasz divatról.
a „Good Getaways” típusú utazások – amikor valaki kifejezetten egy ország ikonikus termékei miatt utazik – egyre népszerűbbek. Például:
- Koreába bőrápolási termékekért, K-beauty márkákért
- Franciaországba csokoládéért, parfümért vagy haute couture darabokért
- Olaszországba dizájner outlet shoppingért, különösen Milánó és Firenze környékén
- Japánba technológiai kütyükért és limitált szériás streetwear márkákért – Tokió Harajuku negyede a divatfanatikusok Mekkája
- Egyesült Arab Emírségekbe luxusmárkákért és aranyékszerekért – Dubai Mall és Gold Souk világszinten is egyedülálló
- Németországba sportmárkákért – a Puma és Adidas outlet központjai Herzogenaurach környékén kultikus célpontok
- Spanyolországba espadrille cipőkért, bőrtáskákért és kézműves termékekért – különösen Andalúziában és Mallorcán
- Thaiföldre selyemért, kézműves textilekért és természetes kozmetikumokért – Bangkok és Chiang Mai piacai különösen népszerűek
- USA-ba vintage divatért és designer resale darabokért – New York és Los Angeles tele van curated second-hand butikokkal
- Törökországba bőrtáskákért, kézzel szőtt szőnyegekért és aranyékszerekért – Isztambul bazárjai a vásárlás élményét adják
- Angliába klasszikus tailoringért és heritage márkákért – Savile Row, Liberty London és a brit stílus ikonikus darabjai
A fiatalabb generációk – különösen a Közel-Keletről érkezők – hajlamosabbak prémium termékekért utazni, és a resale (újraértékesített) divatcikkek iránti kereslet is növekszik. A Vestiaire Collective és a ReSelfridges térnyerése jól mutatja, hogy a fenntarthatóság és a különlegesség iránti igény új vásárlási szokásokat hozott létre.
Élményalapú vásárlás: nem csak a termék számít
A vásárlás már nem öncélú költés, hanem része az utazás narratívájának. A turisták olyan helyeket keresnek, ahol a vásárlás kulturális élménnyé válik – ahol a termék mögött történet van, és ahol a vásárlás maga is emlék. A Statista 2025-ös trendösszefoglalója szerint az élményalapú utazás, a lokalitás és a fenntarthatóság iránti igény átalakítja a turizmust – és ezzel együtt a vásárlási szokásokat is.
Miért érdemes figyelni erre a trendre?
A shopping getaway nemcsak a turizmus új hulláma, hanem gazdasági lehetőség is: városok, régiók és márkák egyaránt profitálhatnak belőle, ha képesek autentikus, jól pozicionált vásárlási élményt kínálni. A turisták már nemcsak vásárolni akarnak – hanem hazavinni egy darabot abból a világból, amit megismertek.
De mi a helyzet a magyar fővárosban?
Bár Budapest egyre népszerűbb turisztikai célpont, a luxusvásárlás terén még mindig lemaradásban van a régió más nagyvárosaihoz képest. Az ázsiai turisták például szívesebben választják Bécset, ahol jóval szélesebb kínálat várja őket a prémium márkákból. Erről korábban a Pénzcentrumnak nyilatkozott Veégh Máté, a Mellow Mood Hotels frissen kinevezett általános igazgatója, aki szerint a magyar fővárosban jelenleg kevés a valódi luxusüzlet, ami versenyhátrányt jelent. „Tény, hogy egyre több luxusszálloda épül, és nagy kérdés, hogy a főváros szolgáltatásaiban meg tud-e felelni ennek a vendégkörnek” – mondta. Veégh bízik abban, hogy Budapest stratégiai fejlesztéseinek részeként a luxusmárkák jelenléte is erősödni fog.
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.