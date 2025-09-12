2025. szeptember 12. péntek Mária
Légi felvétel a sopoti Molo tengeri mólóról, Lengyelország
Utazás

Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 13:04

A szeptemberi és októberi utazások nemcsak olcsóbbak, de sokszor kényelmesebbek is: kisebb tömeg, kellemes időjárás és csábító árak várják a nyaralni vágyókat. Egyre többen választják a mediterrán régiókat az utószezonban, ám sokan csak a helyszínen szembesülnek azzal, hogy egyes szolgáltatások már nem elérhetők – bezárt víziparkok, korlátozott éttermi nyitvatartás vagy épp hűvösebb tenger várhatja az őszi utazókat. Megmutatjuk, hová érdemes menni, mire kell figyelni, és melyik ajánlatok a legjobbak most.

Ahogy véget ér a nyári főszezon, az utazási kedv nem csökken – csak átalakul. Az őszi hónapokban, különösen szeptemberben és októberben, egyre többen választanak meleg tengerparti úti célt, hiszen ilyenkor nemcsak a tömeg vonul el, hanem az árak is jelentősen csökkennek. Aki rugalmas, és nem ragaszkodik a nyári időpontokhoz, akár több százezer forintot is megspórolhat egy egzotikus vagy mediterrán nyaraláson.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Törökország, Egyiptom, Görögország ilyenkor is népszerű, de fontos tudni, hogy egyes szállodák októberben már korlátozhatják a szolgáltatásaikat – például bezárhatnak külső víziparkokat”  – mondta el a Pénzcentrumnak Kelemen Attila, az Atlasz Travel utazási iroda vezetője. Hozzátette: 

a tenger hőmérséklete is csökkenhet, így nem mindenhol alkalmas már a fürdőzésre. Inkább azoknak ajánlom, akik feltöltődni szeretnének, szép környezetben, tengerparton, de nem feltétlenül vízbe mennének.

Megéri kivárni

  • Ugyanakkor az őszi utazás nemcsak pénztárcabarátabb, hanem sok szempontból kényelmesebb is:
  • Kevesebb turista: A gyerekek visszatérnek az iskolába, a nyári tömeg elvonul, így a népszerű helyszínek is nyugodtabbak.
  • Kellemes időjárás: Sok mediterrán és egzotikus országban még szeptemberben és októberben is 25–30 fokos nappali hőmérséklet várja az utazókat.
  • Kedvezőbb árak: A szállások, repülőjegyek és csomagajánlatok akár 30–60%-kal olcsóbbak lehetnek, mint júliusban vagy augusztusban.
  • Last minute lehetőségek: Az utolsó pillanatban foglalók akár 60–65% kedvezményt is elcsíphetnek.

Kelemen Attila szerint az egzotikus úti célok – mint Dubaj, Abu Dhabi vagy Omán – szintén egyre népszerűbbek, és már közvetlen járatokkal is elérhetők Budapestről, Pozsonyból vagy Bécsből.

Omán különösen izgalmas: Mascat az egyetlen szultánsági főváros, ahol épített és természeti attrakciók ilyen különleges kombinációban találhatók.

Ez lehet a magyarok új slágerországa: ennyiért utazhatsz most télből a nyárba
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez lehet a magyarok új slágerországa: ennyiért utazhatsz most télből a nyárba
Egy új úti cél jelent most meg a piacon, amelyik óriási lendülettel törte ránk az ajtót: Omán.

Aki az utolsó pillanatban foglal, akár 60–65% kedvezményt is elérhet, de ez valóban az indulás előtti 8 napon belüli foglalásra vonatkozik. „Ha valaki korábban foglal, még nem kapja meg a legjobb árakat. Aki rugalmas, és gyorsan tud dönteni, az járhat a legjobban” – figyelmeztetett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tengerpart januárban

A télből a nyárba utazás is egyre népszerűbb: Zanzibár, Vietnám, Mauritius vagy a Maldív-szigetek decembertől márciusig ideálisak. Mint Kekemen Attila rávilágított:

Zanzibár esetében ezek az utak már 1200–1300 eurótól elérhetők személyenként, teljes ellátással, kilencnapos tartózkodással – ez sokkal kedvezőbb, mint néhány évvel ezelőtt.

Az őszi utazás tehát nemcsak olcsóbb, hanem sokszor kényelmesebb és élvezetesebb is. Akár mediterrán tengerparton, akár egzotikus szigeten pihennél, most érdemes körülnézni – a kínálat bőséges, az árak pedig barátságosabbak, mint valaha.

5 szuper őszi tengerparti ajánlat – 2025 szeptember–október

  • Saritas Hotel, Alanya (Törökország) 8 nap / 7 éj, all inclusive ellátás, tengerpart 100 méteren belül. Indulás: október 1–16. között több időpontban Ár: 148.179 Ft/fő - IBUSZ Utazási Iroda
  • The Grand Hotel, Hurghada (Egyiptom) 8 nap / 7 éj, all inclusive ellátás, tengerpart 200 méteren belül Indulás: október 3–24. között Ár: 192.086 Ft/fő -  Kartago Tours
  • Hotel Adriatic, Omisalj (Horvátország – Krk-sziget) 3 éj, félpanziós ellátás, tengerpart 400 méteren belül Indulás: szeptember 13. Ár: 52.671 Ft/fő -  Start Utazás
  • Aparthotel Bella, Ulcinj (Montenegró) 5 éj, reggelis ellátás, tengerparti szállás Indulás: szeptember 7. Ár: 63.925 Ft/fő - Vista Utazási Iroda
  • Reef & Beach Resort, Zanzibár (Tanzánia) 9 nap / 7 éj, all inclusive ellátás, charter járattal Indulás: októberben több időpontban Ár: 654.184 Ft/fő - Dive Hard Tours
Címlapkép: Getty Images
#utazás #árak #utazásszervezés #ősz #utazási iroda #tengerpart #őszi szünet #ellátás #utazási irodák

