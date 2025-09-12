Megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról,
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
Egy útlevél többet jelent puszta utazási engedélynél – politikai stabilitást, gazdasági lehetőségeket és mozgásszabadságot is szimbolizál. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában bemutatjuk, mely országok polgárai számíthatnak a legnagyobb beutazási szabadságra 2025-ben. Kiderül az is, hogyan teljesít Magyarország, és miért válik egyre elterjedtebbé az állampolgárság „megvásárlása”.
Az útlevél első pillantásra egy egyszerű utazási dokumentum, valójában azonban politikai és gazdasági erőt is szimbolizál. A világ különböző országaiban élő emberek előtt nem azonos mértékben nyílnak meg a határok: míg egyes állampolgárok szinte bárhova eljuthatnak vízummentesen, másoknak már a szomszédos országba is nehézkes az átlépés. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódjában részletesen bemutatjuk a világ legerősebb és leggyengébb útleveleit, a magyar útlevél helyét a globális mezőnyben, és azt is, miért vált ilyen jelentőségteljessé ez a kis dokumentum.
A Henley Passport Index 2025-ös adatai alapján jelenleg Szingapúr útlevele a legértékesebb, amely 193 országba biztosít vízummentes beutazást. Japán és Dél-Korea továbbra is a világ élmezőnyében szerepelnek, akárcsak több uniós tagállam – például Németország és Spanyolország. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat: egy erős útlevél nem csupán utazási előnyöket kínál, hanem komoly hozzáférést biztosít a globális gazdasághoz, munkavállalási lehetőségekhez és nemzetközi kapcsolatokhoz is.
VIDEÓ
Magyarország útlevele a nemzetközi rangsorban előkelő helyet foglal el, a magyar állampolgárok több mint 180 országba juthatnak el vízummentesen. Ez nemcsak az utazás szabadságát növeli, hanem az ország diplomáciai súlyát is tükrözi. Ezzel szemben olyan országok állampolgárai, mint Afganisztán vagy Szíria, mindössze néhány tucat országba léphetnek be külön engedély nélkül – számukra az utazás továbbra is adminisztratív és anyagi akadályokkal teli.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A globális különbségek oda vezettek, hogy ma már az állampolgárság is egyfajta "piaci termékké" vált. Számos ország – például Málta, Ciprus vagy néhány karibi állam – úgynevezett állampolgársági befektetési programokat kínál, amelyek lehetővé teszik az útlevélszerzést jelentős pénzügyi hozzájárulás fejében. Bár ezek az összegek gyakran elérik vagy meghaladják a több százezer eurót, a kereslet nem csökken – hiszen egy erősebb útlevél valódi mozgásteret ad a globális világban.
Beszédes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél,
A Pénzcentrum 2025. szeptember 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken és szombaton napos, meleg időre számíthatunk, vasárnap viszont hidegfront hozhat záporokat.
Rekordév a turizmusban – de vajon meddig tartható fenn? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum videóját és tudd meg, mi vár Budapestre és a Balatonra...
Szerdán megnövekszik felettünk a felhőzet, elszórt eső, zápor már hajnalban is előfordulhat. Délután azonban nyugat, délnyugat felől egy nagyobb csapadéktömb hoz újabb esőt.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hogy működik a siklóvasút? Nem a Glória sikló balesete volt az egyetlen: ezekben a városokban már történt tragédia
Lisszabon siklóvasút baleset 2025: így működik a Glória sikló Lisszabonban, mutatjuk, mi állt a Gloria sikló baleset hátterében. Hol vannak a legjobb siklóvasutak Európában?
Az Elvira után immár az Emma az alapértelmezett menetrendi kereső – de nem minden funkcióját kedvelik az utasok.
A nyári hónapok közül az augusztus emelkedett ki a foglalások 43 százalékával, ez a tavalyi évhez hasonló trend.
Rövidített útvonalon jár a 2-es metró ezen a hétvégén karbantartás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden.
A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak.
Az új KRESZ-szabályozásban megjelenhet az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' tábla.
A belföldi nyaralók körében idén is Siófok bizonyult a legnépszerűbb nyári úti célnak.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jövő héten már tényleg berúgja az ajtót az ősz: jön a drámai fordulat az időjárásban, nem lesz kellemes
A jövő hét elején még tartja magát a nyári meleg.
Amikor beköszönt az ősz, sokan elteszik a fürdőruhát, pedig a szezon korántsem ér véget.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.