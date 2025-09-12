Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak

Egy útlevél többet jelent puszta utazási engedélynél – politikai stabilitást, gazdasági lehetőségeket és mozgásszabadságot is szimbolizál. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában bemutatjuk, mely országok polgárai számíthatnak a legnagyobb beutazási szabadságra 2025-ben. Kiderül az is, hogyan teljesít Magyarország, és miért válik egyre elterjedtebbé az állampolgárság „megvásárlása”.

Az útlevél első pillantásra egy egyszerű utazási dokumentum, valójában azonban politikai és gazdasági erőt is szimbolizál. A világ különböző országaiban élő emberek előtt nem azonos mértékben nyílnak meg a határok: míg egyes állampolgárok szinte bárhova eljuthatnak vízummentesen, másoknak már a szomszédos országba is nehézkes az átlépés. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódjában részletesen bemutatjuk a világ legerősebb és leggyengébb útleveleit, a magyar útlevél helyét a globális mezőnyben, és azt is, miért vált ilyen jelentőségteljessé ez a kis dokumentum.

A Henley Passport Index 2025-ös adatai alapján jelenleg Szingapúr útlevele a legértékesebb, amely 193 országba biztosít vízummentes beutazást. Japán és Dél-Korea továbbra is a világ élmezőnyében szerepelnek, akárcsak több uniós tagállam – például Németország és Spanyolország. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat: egy erős útlevél nem csupán utazási előnyöket kínál, hanem komoly hozzáférést biztosít a globális gazdasághoz, munkavállalási lehetőségekhez és nemzetközi kapcsolatokhoz is.

VIDEÓ

Magyarország útlevele a nemzetközi rangsorban előkelő helyet foglal el, a magyar állampolgárok több mint 180 országba juthatnak el vízummentesen. Ez nemcsak az utazás szabadságát növeli, hanem az ország diplomáciai súlyát is tükrözi. Ezzel szemben olyan országok állampolgárai, mint Afganisztán vagy Szíria, mindössze néhány tucat országba léphetnek be külön engedély nélkül – számukra az utazás továbbra is adminisztratív és anyagi akadályokkal teli.

A globális különbségek oda vezettek, hogy ma már az állampolgárság is egyfajta "piaci termékké" vált. Számos ország – például Málta, Ciprus vagy néhány karibi állam – úgynevezett állampolgársági befektetési programokat kínál, amelyek lehetővé teszik az útlevélszerzést jelentős pénzügyi hozzájárulás fejében. Bár ezek az összegek gyakran elérik vagy meghaladják a több százezer eurót, a kereslet nem csökken – hiszen egy erősebb útlevél valódi mozgásteret ad a globális világban.

