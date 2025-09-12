2025. szeptember 12. péntek Mária
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amerikai vízum, szüreti térkép és útlevél háttér
Utazás

Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak

Jeki Gabriella
2025. szeptember 12. 19:01

Egy útlevél többet jelent puszta utazási engedélynél – politikai stabilitást, gazdasági lehetőségeket és mozgásszabadságot is szimbolizál. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában bemutatjuk, mely országok polgárai számíthatnak a legnagyobb beutazási szabadságra 2025-ben. Kiderül az is, hogyan teljesít Magyarország, és miért válik egyre elterjedtebbé az állampolgárság „megvásárlása”.

Az útlevél első pillantásra egy egyszerű utazási dokumentum, valójában azonban politikai és gazdasági erőt is szimbolizál. A világ különböző országaiban élő emberek előtt nem azonos mértékben nyílnak meg a határok: míg egyes állampolgárok szinte bárhova eljuthatnak vízummentesen, másoknak már a szomszédos országba is nehézkes az átlépés. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódjában részletesen bemutatjuk a világ legerősebb és leggyengébb útleveleit, a magyar útlevél helyét a globális mezőnyben, és azt is, miért vált ilyen jelentőségteljessé ez a kis dokumentum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Henley Passport Index 2025-ös adatai alapján jelenleg Szingapúr útlevele a legértékesebb, amely 193 országba biztosít vízummentes beutazást. Japán és Dél-Korea továbbra is a világ élmezőnyében szerepelnek, akárcsak több uniós tagállam – például Németország és Spanyolország. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat: egy erős útlevél nem csupán utazási előnyöket kínál, hanem komoly hozzáférést biztosít a globális gazdasághoz, munkavállalási lehetőségekhez és nemzetközi kapcsolatokhoz is.

VIDEÓ

Magyarország útlevele a nemzetközi rangsorban előkelő helyet foglal el, a magyar állampolgárok több mint 180 országba juthatnak el vízummentesen. Ez nemcsak az utazás szabadságát növeli, hanem az ország diplomáciai súlyát is tükrözi. Ezzel szemben olyan országok állampolgárai, mint Afganisztán vagy Szíria, mindössze néhány tucat országba léphetnek be külön engedély nélkül – számukra az utazás továbbra is adminisztratív és anyagi akadályokkal teli.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A globális különbségek oda vezettek, hogy ma már az állampolgárság is egyfajta "piaci termékké" vált. Számos ország – például Málta, Ciprus vagy néhány karibi állam – úgynevezett állampolgársági befektetési programokat kínál, amelyek lehetővé teszik az útlevélszerzést jelentős pénzügyi hozzájárulás fejében. Bár ezek az összegek gyakran elérik vagy meghaladják a több százezer eurót, a kereslet nem csökken – hiszen egy erősebb útlevél valódi mozgásteret ad a globális világban.

Beszédes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#pénzcentrum.hu #utazás #útlevél #okmány #okmányiroda #vízum #engedély #világ #globális #chart #okmányok #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:01
18:35
17:55
17:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
2025. szeptember 12.
Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 12. péntek
Mária
37. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
3
5 napja
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
4
2 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
2 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 17:55
Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 16:20
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát: megerősítette az FBI, ő a merénylő
Agrárszektor  |  2025. szeptember 12. 18:27
Elképesztő, milyen csúcstechnológiás ültetvényt telepítettek itthon