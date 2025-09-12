Miért lehet egyre több banknál 15 millió Ft-os személyi hitelt igényelni?

Egy újabb bank emelte meg a maximálisan igényelhető személyi kölcsön összegét. Már 4 banknál fel lehet venni akár 15 millió Ft-ot a legnépszerűbb fedezetlen hitelből. Egy éve még jóval kevesebb bank kínált ekkora kölcsönösszeget. Miért emelkedik egyre inkább a maximálisan elérhető hitelösszeg, miért vesznek fel egyre több hitelt a magyarok?

A személyi kölcsön úgy él az emberek fejében, mint egy gyorsan felvehető, kisebb összegű, jellemzően szabad célú kölcsön, melyhez nem szükséges ingatlanfedezetet biztosítani. Éppen az ingatlanfedezet hiánya miatt a kamat valamelyest magasabb, mint a jelzáloghitelek esetében.

Ugyanakkor egyre több sztereotípia megdől a legnépszerűbb fedezetlen hitellel kapcsolatban, elég csak a maximálisan igényelhető hitelösszegre tekinteni.

A CIB Banknál legfeljebb 15 millió Ft személyi hitel kérhető.

Az Erste Banknál is 15 millió Ft a maximális kölcsönösszeg.

A K&H Banknál a személyi kölcsön maximális összege szintén 15 millió Ft.

Az MBH Banknál l4gfeljebb 10 millió Ft személyi hitelt lehet igényleni.

Az OTP Banknál a maximális hitelösszeg 15 millió Ft.

A Raiffeisen Banknál a kölcsönösszeg nem haladhatja meg a 12 millió Ft-ot.

Az UniCredit Banknál a maximális hitelösszeg 12 millió Ft. (Azon ügyfelek kaphatnak akár 15 millió Ft-ot is, akik olyan cégnél dolgoznak, mellyel a banknak külön megállapodása van.)

Csak érdekességképpen mintegy 1,5 évvel ezelőtt, 2024. januárjában a lakáscélú jelzáloghiteleknél az átlagos kölcsönösszeg az MNB adatai alapján 13,7 millió Ft volt.

Vagyis jelenleg már sok banknál egy személyi kölcsönből – amihez nem szükséges ingatlanfedezet – magasabb hitelösszeget lehet felvenni, mint amekkora kölcsönösszeget bő 1,5 éve az emberek átlagosan lakáshitelből igényeltek.

Eltérőek a kondíciók az egyes bankoknál

A maximális kölcsönösszeg már 4 banknál is eléri a 15 millió Ft-ot, de ez nem azt jelenti, hogy minden pénzintézetnél hasonlóan alakulnának a kondíciók, feltételek is. A Bankmonitor szakértői azt vizsgálták meg, hogy milyen feltételekkel érhető el 15 millió Ft hitelösszeg 7 éves futamidő és 1 millió Ft-os nettó jövedelem mellett.

A legkedvezőbb ajánlat a CIB Banké, a kamat 9,64%, a THM értéke 10,22%. A havi törlesztőrészlet 247 269 Ft, a teljes visszafizetendő összeg 20 770 579 Ft.

A második helyre az Erste Bank ajánlata futott be: a kamat 9,69%, a THM 10,48%. A bank felszámol a kölcsön folyósításával kapcsolatban egy egyszeri 150 ezer Ft-os díjat. A havi törlesztőrészlet 246 622 Ft, a teljes visszafizetendő összeg pedig 20 866 212 Ft.

A dobogóra még a K&H Bank fért fel: a kamat 9,99%, a THM értéke 10,82%. A bank felszámol a kölcsön folyósításával kapcsolatban egy egyszeri 112 500 Ft-os díjat. A havi törlesztőrészlet 248 940 Ft, a teljes visszafizetendő összeg pedig 21 079 687 Ft.

Végezetül az OTP ajánlata, a kamat a banknál 10,99%, a THM értéke pedig 12,00%. A pénzintézet felszámol a kölcsön folyósításával kapcsolatban egy egyszeri 112 500 Ft-os díjat. A havi törlesztőrészlet 257 963 Ft, a teljes visszafizetendő összeg pedig 21 781 375 Ft.

Egyetlen év alatt is jelentősen megváltoztak a banki ajánlatok

A banki ajánlatok érdemben átalakultak egy év alatt. Elég csak arra gondolni, hogy egy évvel ezelőtt a csupán egyetlen pénzintézetnél, a CIB Banknál kaphatta volna meg a korábbi példában szereplő érdeklődő a kért 15 millió Ft-os kölcsönösszeget 7 éves futamidőre 1 millió Ft-os nettó fizetés mellett.

Ráadásul ezen ajánlatnál a kamat 11,29%, a THM értéke pedig 12,07% volt. A havi törlesztőrészlet 260 374 Ft, míg a teljes visszafizetendő összeg 21 871 404 Ft volt.

Két évvel ezelőtt pedig nem kaphatott volna az érdeklődő egyetlen banknál sem ekkora összegű személyi hitelt.

Egyre több hitelt vesznek fel a magyarok?

Van egy nagyon nyilvánvaló oka a maximális hitelösszeg emelkedésének: igény van rá. Az emberek egyre több személyi hitelt vesznek fel, az MNB statisztikái alapján 2025. júliusában a megkötött szerződések összértéke 107,02 milliárd Ft volt. Ez 15,28 százalékkal haladja meg az egy hónappal korábbi és 33,63 százalékkal lépi át az egy évvel korábbi értéket.

Mekkora volumenben kötöttek személyi hitel szerződést havonta a magyarok? (Forrás: Bankmonitor, MNB-adatok alapján)

Az összvolumen azonban több tényező miatt is emelkedhet. A nagyobb hitelösszegek mellett akár többen is igényelhettek személyi hitelt. Pont emiatt érdemes megnézni hogyan alakult az átlagos hitelösszeg az elmúlt időszakban.

Hogyan alakult az igényelt személyi kölcsönök átlagösszege (Forrás: Bankmonitor, MNB-adatok alapján)

Hosszabb távon az átlagos hitelösszeg érdemi emelkedését lehet látni: 2024. januárjához képest az átlagos kölcsönösszeg 21,1 százalékkal emelkedett. (2,4 millió Ft-ról 2,9 millió Ft-ra nőtt.) Azonban azt is látni kell, hogy idén tavasszal az átlagösszeg már elérte a 3,3 millió Ft-ot. Vagyis rövid távon inkább az érdeklődők száma emelkedett az átlagos kölcsönösszeggel szemben.

Azért ez az átlagos összeg még bőven elmarad a 15 millió Ft-tól, érdemes kicsit azt is megvizsgálni, hogy az érdeklődők jellemzően milyen hitelösszeg felvételét tervezik. Ehhez a Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátorát használók adatait vizsgálták meg a szakértők. Kiderült, hogy a kalkulátort használók közül hányan szeretnének 10 millió Ft, vagy a feletti összegben személyi hitelt igényelni.

Míg 2024-ben az érdeklődők 13,44 százaléka szeretett volna ilyen magas összeget felvenni, addig az idei évben augusztus végéig ez az arány már 16,42 százalék volt. Sőt éven belül is látható a magasabb kölcsönösszeg térnyerése: a nyáron kalkulációt készítők 16,82 százaléka szeretett volna már legalább 10 millió forintot felvenni.

A piaci trendek tehát alátámasztják a bankok lépését. Egyre többen szeretnének nagy összegű személyi hitelt felvenni, melyre reagálva emelik a bankok a maximális kölcsönösszeget.

Miért szeretnének egyre több hitelt felvenni a magyarok?

Az már egyértelműen látható a statisztikákból, hogy egyre több hitelt terveznek felvenni a magyarok. A háttérben meghúzódó okokról azonban még nem sok minden derült ki.

Magas infláció mellett több kölcsönre lehet szükség

Több éves távlatban mindenképpen meg kell említeni az inflációt: emelkedik azon termékek, szolgáltatások ára is, amit személyi hitelből terveznek megfinanszírozni a magyarok. Ez pedig sok esetben a szükséges kölcsönösszeg emelkedésével jár együtt.

Az éves áremelkedés jelenlegi, augusztusi mértéke 4,3 százalék volt, ez nem indokolja a kölcsönösszeg érdemi emelkedését. Ugyanakkor a 2023-as évben látható 20% feletti drágulás már komoly alapot adhatott hitelösszeg emelkedésének.

Az emelkedő fizetések egyre nagyobb hitel felvételét teszik lehetővé

Az infláció miatt sokaknak több kölcsön felvételére van szükségük céljuk eléréséhez. Erre azonban nem lenne lehetőség a fizetések emelkedése nélkül. Az emelkedő bérek teszik lehetővé azt, hogy az emberek magasabb törlesztőt vállalhassanak be.

Márpedig a KSH adatai alapján az átlagkereset 2024. januárja óta évente 8,6-15,1 százalékkal emelkedett. Sokak szerint inkább a mediánbér alakulását érdemes figyelni (ez az a bérszint, aminél az emberek fele kevesebbet, míg másik fele többet keres), azonban ez a jövedelem is dinamikusan emelkedik 2025. júniusában például a nettó mediánbér 10,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket.

Csökkenő hitelkamatok

A személyi kölcsönöknél látható kamatcsökkenés mindenképpen ösztönzi az embereket a hitelfelvételre. A kedvezőbb kamat azt jelenti, hogy ugyanazon hitelösszegre kevesebb törlesztőt kell fizetni. De másképp megközelítve ugyanazon bevállalható törlesztőrészlet mellett nagyobb kölcsönösszeget is fel lehet venni.

Az MNB statisztikái alapján 2025. júliusában a személyi hitelek átlagos kamatszintje 15,82% volt, egy évvel korábban ez az érték még 17,23% volt. A kedvezőbb kamat miatt egy 3 millió Ft összegű, 7 éves futamidejű személy kölcsönnél a törlesztőrészlet 2500 forinttal kisebb.

Új nagyösszegű hitelcélok előretörése

Egyre többen valósítják meg komolyabb céljukat személyi hitelből. Egy ingatlan felújítása költséges dolog, sokan erre gyors, rugalmas személyi hitelt választanak. Az Otthon Start hullámán pedig nem csak a lakásvásárlások, hanem a felújítások is felfuthatnak, hiszen sokaknál ez az első lépés a lakásvásárlást követően.

Sőt, egyes esetekben magát az ingatlanvásárlást is személyi hitelből finanszírozzák meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy itt nem a lakáshitel önerejét teremtik elő ilyen forrásból az érdeklődők, hanem lakáshitel helyett vesznek fel egy személyi kölcsönt. A kisebb összegű ingatlanok megszerzése sokszor egyszerűbb ezzel a megoldással. (Néhány esetben a célingatlant nem is finanszírozná meg a bank lakáshitelből.)

Az autóvásárlás – különösen az idősebb használt autók megvétele – még mindig népszerű személyi kölcsönből. Illetve a kamatcsökkenés miatt egyre többen gondolkodnak el azon, hogy lecserélik korábbi nagyobb összegű, drágább hitelüket egy újabb, olcsóbbra.

Összegzés

Már egyre nagyobb összeget lehet felvenni személyi hitelből, egyre több banknál igényelhető akár 15 millió forint is. Ez a folyamat azonban érthető, hiszen egyre többen, egyre nagyobb kölcsönt vesznek fel a legnépszerűbb szabad felhasználású hitelből.

Ez magyarázható a korábbi időszak magas inflációjával, a kedvező kamatkörnyezettel és az emelkedő bérekkel is. Természetesen amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy egyre többen nagyobb céljukat szeretnék megfinanszírozni fedezetlen hitelből.