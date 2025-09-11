2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 11.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 11.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. szeptember 11.

Névnap

Teodóra

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.09 Ft
CHF: 420.72 Ft
GBP: 454.51 Ft
USD: 336.13 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 10.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 16, 17, 20, 27, 31, 32

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 36 db
5-ös találat: 2126 db
4-es találat: 33909 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29350 Ft
MOL: 2898 Ft
RICHTER: 10050 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.12: Reggelre keleten is csökken a felhőzet, megszűnik az eső. Néhol köd képződhet, amely napközben gyorsan feloszlik, és általában gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 24 és 29 fok között várható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.09.13: A hajnali pára és ködfoltok feloszlása után a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű. Napközben kevés helyen lehet zápor, zivatar, estétől növekszik nagyobb területen a csapadék esélye. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali 12, 17 fokról délutánra 23, 29 fok közé emelkedik.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók: többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás. (2025.09.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:25
05:36
22:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 10.
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
2
1 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
3
2 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
4
4 napja
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
5
2 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kiegészítő biztosítás
az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő szerződés is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 07:25
Kiadták a riasztást: a fél ország elázik ma, mutatjuk, hol legyen nálad esernyő!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 05:36
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 07:31
Nincs több ideális év - Csak felkészült gazdák