Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 11.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. szeptember 11.

Névnap

Teodóra

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.09 Ft

CHF: 420.72 Ft

GBP: 454.51 Ft

USD: 336.13 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 10.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 16, 17, 20, 27, 31, 32



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 36 db

5-ös találat: 2126 db

4-es találat: 33909 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29350 Ft

MOL: 2898 Ft

RICHTER: 10050 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.12: Reggelre keleten is csökken a felhőzet, megszűnik az eső. Néhol köd képződhet, amely napközben gyorsan feloszlik, és általában gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 24 és 29 fok között várható.

2025.09.13: A hajnali pára és ködfoltok feloszlása után a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű. Napközben kevés helyen lehet zápor, zivatar, estétől növekszik nagyobb területen a csapadék esélye. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali 12, 17 fokról délutánra 23, 29 fok közé emelkedik.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók: többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás. (2025.09.10)

Akciók

