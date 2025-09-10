Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?

2025-ben is aktuális kérdés, hogyan zajlik a diákok és pedagógusok számára a laptop igénylés KRÉTA rendszeren keresztül. Már csak azért is, mert a program célja, hogy minél több diáknak és tanárnak biztosítsanak korszerű eszközöket a tanuláshoz és oktatáshoz. Bár a regisztrációt még nem nyitották meg, és az idei határidő sem ismert, néhány fontos részlet már kiderült. Mutatjuk azt is, hogyan zajlik a KRÉTA laptop igénylés lépésről lépésre.

Kik és mikortól igényelhetnek laptopot 2025-ben?

A korábbi években a 7. évfolyamon, majd az 5. és 9. évfolyamon és a hatosztályos gimnáziumok 7. évfolyamaiban volt lehetőség tanulói laptopok igénylésére az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt keretében. A regisztrációt KRÉTA rendszerben kellett megtennie a szülőknek, ehhez szeptember közepén nyitották meg a felületet.

Arról, hogy 2025-ben is lesz-e laptoposztás és mikortól milyen határidőig lehet igényelni, még nem volt hivatalos tájékoztatás. Lapunk birtokába csak egy olyan tájékoztató levél jutott, amelyet a partneriskolák kaptak meg. Ebből több információ is kiderült: várhatóan idén is szeptember 12-e után indulhat el valamikor a regisztráció, illetve már nem új laptopok kerülnek majd kiosztásra, hanem az egyes tanulóktól már visszagyűjtött, használt gépek. A vonatkozó rész a tájékoztató levélből úgy szól:

Az RRF-1.2.1 projektben további notebookok beszerzésére nem kerül sor, ezért az új 5. és 9. évfolyamos tanulóknak az előző tanév végén visszavett eszközöket tudják majd kiosztani. Kérjük, tájékoztassák erről a fenntartásuk alatt működő intézményeket, tagintézményeket, illetve a feladatellátási helyeket és kérjék meg őket arra, hogy az aktív tanév váltását 2025. szeptember 12-ig tegyék meg. A tanévváltás határidőre történő elvégzése azért is fontos, mivel csak ezt követően tudjuk elérhetővé tenni az eszközt igénylő tanulók szülei/törvényes képviselői számára a regisztrációs felületet

- írta a partneriskoláknak a Klebelsberg Központ (KK). Ebből tehát arra lehet következtetni, hogy szeptember közepénél előbb idén sem lehet majd regisztrálni. Azt is kiemelték:

"Jelenleg tehát a tanulói és a pedagógus eszközök igényléséhez szükséges regisztráció szünetel. A regisztráció újbóli eléréséről tájékoztatást fogunk küldeni" - tájékoztatta az iskolákat a KK. Amint megtörténik a bejelentés az idei évi határidőkről, a regisztráció indulásáról vagy bármilyen más fontos tudnivalóról a laptopigénylés kapcsán, cikkünket frissítjük.

Regisztráció KRÉTA laptop igénylés esetén

A tanulói eszköz igényléséhez szükséges regisztrációs folyamatot - ahogy a korábbi években, feltehetően idén is - csak szülői vagy gondviselői jogosultsággal lehet elindítani, tanulói belépéssel ez nem lehetséges. A regisztrációt mindig a törvényes képviselőként beállított szülő vagy gondviselő tudja végrehajtani.

Célszerű, ha az igénylő szülő az, aki majd át is veszi az eszközt az intézményben, ő végezze el a regisztrációt a saját adataival. Ha a regisztrációt végző szülő nem tud részt venni az átvételben, írásos meghatalmazás szükséges a helyette átvevő személy részére, legyen az házastárs vagy más családtag.

Laptop igénylés KRÉTA rendszeren lépésről lépésre

A KRÉTA laptop igénylés regisztrációs folyamatát az alábbi oktatóvideón lehet végigkövetni. Ez segít abban, hogyan kell elvégezni az eszközigénylést az asztali gépen, vagy laptopon a böngészőprogramban:

Első lépés a bejelentkezés: Lépjünk be a gyermek intézményének KRÉTA rendszerébe gondviselői felhasználónévvel és jelszóval. Amennyiben még nincs hozzáférésünk, jelezzük az iskolai KRÉTA adminisztrátornak. Belépés után kattintsunk az Eszköz Ügyintézése menüpontra, majd az Eszköz igénylése menüpontra.

Ezután jön a személyes adatok kitöltése: A megjelenő regisztrációs ablakban adjuk meg saját személyes adatainkat, majd kattintsunk az "adatok mentése" gombra. Fontos, hogy saját adatainkat adjuk meg, mert az eszköz átvételekor szükséges bemutatni a személyi igazolványt. Szükség esetén a regisztrációs időszak alatt az adatokat módosítani lehet.

Következik az ÁSZF és adatvédelmi tájékoztató elfogadása: Jelöljük be az Általános Szerződési Feltételek elfogadását és az Adatvédelmi tájékoztató megismerését.

Végül az utolsó pont a regisztráció benyújtása: Az ÁSZF elfogadása után válik aktívvá a "regisztráció benyújtása" gomb. Erre kattintva véglegesíthetjük igénylésünket. Sikeres regisztráció esetén a rendszer a jobb alsó sarokban zöld háttérrel jelenít meg üzenetet a regisztráció sikerességéről.