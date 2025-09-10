2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
19 °C Budapest
Nő fotózza a budapesti panorámát a Citadelláról, Magyarország
Utazás

Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége

Jeki Gabriella
2025. szeptember 10. 19:01

Rekordév volt 2024 a turizmusban, de a növekedés nem várt nehézségeket is hozott. Európa nagyvárosai és Magyarország kiemelt célpontjai is érzik a tömegturizmus árnyoldalait. A CHART by Pénzcentrum friss videója bemutatja, hogyan lehet fenntartható irányba terelni az ágazatot.

A turizmus 2024-ben Európa-szerte új csúcsokat döntött: az Eurostat adatai szerint az EU-tagállamokban több mint 3 milliárd vendégéjszakát regisztráltak, ami történelmi rekordnak számít. Az ágazat jelentős gazdasági erőt képvisel, különösen az olyan kiemelt célpontok esetében, mint Spanyolország, Olaszország vagy Franciaország. A régióban ugyanakkor egyre erőteljesebb verseny bontakozik ki: Görögország és Horvátország is folyamatosan javítja pozícióját a globális turisztikai térképen. A fellendülés azonban nem csupán pozitívumokat hordoz – a túlzott turistaforgalom komoly társadalmi és környezeti terheket is jelent.

A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódja részletesen bemutatja a turizmus európai és magyarországi helyzetét 2024-ben, kitérve arra is, milyen hatásai vannak a tömegturizmusnak a helyi közösségekre, és miért válik egyre fontosabbá a fenntarthatóság kérdése. A videóból az is kiderül, hogyan élik meg a mindennapokat azok, akik a legnépszerűbb hazai célpontok – Budapest és a Balaton – közelében élnek.

Magyarországon a turizmus szintén erős évet zárt: több mint 40 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami új rekordot jelent. A főváros változatlanul a legkeresettebb úti cél, azonban a Balaton régiója, illetve a vidéki fürdővárosok – Hévíz, Hajdúszoboszló vagy Bük – is jelentősen hozzájárultak a növekedéshez. A CHART by Pénzcentrum adatai alapján ezek a térségek nemcsak a hazai, hanem a külföldi turisták körében is vonzó alternatívát jelentenek.

Miközben a turizmus a magyar GDP mintegy 10 százalékát adja, a túlzott szezonalitás, az infrastruktúra túlterheltsége és a helyi lakosságra nehezedő nyomás hosszú távon veszélyeztetheti az ágazat fenntarthatóságát. Ennek megfelelően egyre sürgetőbbé válik a célzott fejlesztések megvalósítása, a látogatószám szabályozása, valamint a helyi érdekek és természeti értékek védelme. A jövő turizmusának kulcsa a kiegyensúlyozottságban rejlik – olyan megközelítésben, amely egyszerre biztosít gazdasági hasznot és megőrzi az élhetőséget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Elgondolkodtató adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

 
Címlapkép: Getty Images
#pénzcentrum.hu #utazás #nyaralás #Balaton #Budapest #turizmus #tömeg #gdp #turisztika #chart #CHART by Pénzcentrum #túlturizmus

