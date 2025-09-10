Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak

Az oktatás területén az utóbbi években folyamatosan változó igényekhez kell alkalmazkodniuk a tanároknak. A magánórák szerepe mindeközben nem csökkent, sőt: a TanárBázis tapasztalatai szerint a korrepetálás és a vizsgafelkészítés céljából egyre többen fordulnak magántanárokhoz. De vajon hogyan alakulnak manapság az óradíjak és mennyire stabil megélhetést biztosíthat ma Magyarországon a magánórák tartása? Erről is kérdeztük Akhinszky Norbertet, a TanárBázis vezetőjét.

Hogyan változtak a magánórák árai az utóbbi években?

A 60 és 90 perces órák árai 6000 és 10 000 forint körüli összegre változtak. Az utóbbi hónapokban tanáraink ezekhez az árakhoz igazították óradíjaikat. Egy-egy magántanár vállal ennél kevesebb összegért, vagy magasabb díjon is speciális óratípusokat.

Mely tantárgyak iránt nőtt meg leginkább a kereslet? Van olyan magánóra, ami korábban nagyon keresett volt, de ma már kevésbé, vagy épp fordítva?

Továbbra is az angol, a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a német és a történelem a legkeresettebbek. Az ezek iránti érdeklődés nem csökkent. Emellett pedig vannak olyan tantárgyak, melyek a megszokottnál népszerűbbek, ilyen a spanyol, a francia és a fizika.

A nyelvvizsga-kötelezettség megszüntetése után tapasztalható volt-e, hogy a nyelvórák iránti kereslet megcsappant? Vagy épp a programozás népszerűvé válása miatt keresnek-e többen informatikatanárt?

Érdekes módon egyikre sem igazán módható el a fenti állítás. Egyáltalán nem esett vissza a nyelvórák iránti kereslet, illetve azt sem tudnánk kijelenteni, hogy keresettebb lenne az informatika tantárgy, mint pár évvel ezelőtt.

Milyen arányban keresik az online tanítást?

Határozottan azt lehet mondani, hogy az online oktatás részesül előnyben. Továbbra is vannak, akik még mindig jobban kedvelik a személyes órákat, vagy gyermeküknek úgy látják, hogy az a hasznosabb. Pár évvel ezelőtt, ha valaki csak online vállalt órát, biztosan kevesebb diákhoz jutott, mint az, aki személyesen tanított. Azóta ezt nem tudnánk kijelenteni, sőt vannak tanárok, akik csak online vállalnak korrepetálást, és teljesen fel tudják tölteni órarendjüket.

Milyen magántanárt keresnek a legtöbben? Kik a legnépszerűbbek, és miért? Mi a legfontosabb szempont a diákoknak?

Mivel elég azonos óradíjakon dolgoznak tanáraink, nem tudom hogy ez mennyire befolyásolja a diákokat vagy a szülőket. Szerintem ami sokat számít, az a tanár bemutatkozása, leírása saját magáról. Számít, hogy milyen típusú órát tart, ki a célközönsége, mik a referenciái, és persze sokszor fontos a helyszín is. Nyilván azért még mindig szerencsésebb helyzetben van egy budapesti tanár, mint egy-egy vidéki városban tanító, viszont szerencsére elmondhatjuk, hogy egyre több diákot tudunk közvetíteni nem budapesti tanárainknak is, például Debrecenből, Miskolcból, Tatából, Győrból vagy Szegedről.

Kik keresnek általában különtanárt? Inkább középiskolások, egyetemisták vagy felnőttek?

Szinte egyenlő arányban. Viszont hozzáírhatjuk az általános iskolások szüleit is, akik a legtöbb esetben a középiskolai felvételi, illetve a pótvizsga miatt keresnek tanárt.

Jellemzően miért keresnek különtanárt az emberek? Vizsgafelkészítés miatt, korrepetálás vagy tehetséggondozás céljából, esetleg hobbiból?

A hobbi talán a legkevesebb. Inkább felvételi felkészítés, nyelvvizsga, iskolai lemaradás vagy érettségi miatt.

Létezik az a tendencia, hogy leginkább az érettségi és a felvételi előtt nő meg a kereslet a magántanárok iránt?

Igen, ezt el lehet mondani, viszont ezt is kiegészíteném az év eleji kezdéssel. Sokan gondolkoznak előre, és már év elején keresik a korrepetáló tanárt a januári központi felvételire.

Milyen hátterű emberek jelentkeznek leginkább magántanárnak: akik egyébként is tanárok, fiatal pályakezdők, nyugdíjasok, egyetemi hallgatók?

Ez nagyon vegyes, szinte lehet azt mondani, hogy pontos a sorrend. Talán ha pontosítani szeretnék, akkor a következőképpen állítanám fel: akik egyébként is tanárok, egyetemisták, nyugdíjasok és a fiatal pályakezdők.

Milyen fizetésbeli különbségekkel kell számolni országosan egy magántanárnak? Jelentős-e az eltérés a fővárosi és vidéki magánórák árai között?

Nem jelentős a különbség, és ez leginkább az online lehetőségnek köszönhető.

Ma egy magyarországi tanárnak mennyire számít stabil mellékállásnak a magánoktatás?

Egyre inkább az figyelhető meg, hogy a tanárok idővel a sikeres diák közvetítés végett ki tudnak lépni az állami szférából, és vállalkozóként saját lábukra állnak. Illetve az egyetemistáknak és a nyugdíj mellett tanítóknak is egy jó jövedelemkiegészítés lehet a korrepetálás.

Összességében hogyan látják a jövőt: nőni fog a kereslet a magántanárok iránt, vagy inkább szűkülni?

Mi abszolút pozitívan állunk hozzá, és a tanárok növekedése is azt jelzi, hogy nőni fog a kereslet.

Mennyire változtatja, változtatta meg a piacot az AI és az online tananyagok elérése?

Egyelőre mi nem látunk változást az AI és az online tananyagok elérése miatt. Azért továbbra is azt látjuk, hogy szükséges az embereknek az „emberi” kapcsolatteremtés, még ha az online térben is történik. Azért az emberek többsége nehezebben áll neki a tanulásnak, ha valaki nem kéri tőlük számon a tanultakat. Úgy gondoljuk, hogy kiegészítésnek jók lehetnek ezek a lehetőségek, de ha valaki csak erre épít, a siker nem garantált.