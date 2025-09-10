Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek

Az idei stagnálást követően jövőre bővülhet a magyar gazdaság, egy évet biztosan csúszik a fellendülés - derült ki az Erste elemzői által meghirdetett sajtótájékoztatón.
2025 augusztusára ismét érezhetően megmozdultak az árak: éves szinten az alma vezet, amelynek átlagára egy év alatt 607 forintról 859-re ugrott, ez 41,5%-os drágulást jelent. Szorosan követi a cigarettadohány és a citrom, de a marhahús, a narancslé vagy épp a kávé ára is jócskán megterheli a pénztárcát. Havi összevetésben szintén a gyümölcsök vitték a prímet: a citrom egyetlen hónap alatt 9, az alma pedig több mint 5 százalékkal drágult.
A legfrissebb adatok szerint 2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, míg a júliushoz viszonyított havi változás gyakorlatilag elhanyagolható volt. Igen ám, de már ahogy megszokhattuk, az átlagok nem éppen alkalmasak arra, hogy akárcsak egy átlagos bevásárlást is szimulálni tudjanak.
Éppen ezért az elérhető terméklistából megnéztük, hogy éves, illetve havi alapon mégis melyek azok a termékek, amiknek az árdrágulása azért jócskán felülmúlta a közölt átlagokat. És majd ahogy látni fogjuk, a havi "elhanyagolható mértékű drágulás" a citromnál vagy éppen az almánál azért nem is volt annyira elhanyagolható.
Ezek drágultak a legjobban egy év alatt
2024 augusztusa és 2025 augusztusa között a legnagyobb áremelkedést az alma produkálta: az átlagár 607 forintról 859 forintra nőtt, ami 41,5%-os drágulást jelent. Ez messze kiemelkedik a mezőnyből, és jól mutatja a gyümölcspiac hektikus árváltozásait.
A második legnagyobb drágulást a Pall Mall cigarettadohány érte el: az egy évvel korábbi 3100 forintos átlagár 4260 forintra nőtt, így a növekedés 37,4% volt. A harmadik helyen a citrom áll, amelynek ára 1090 forintról 1450 forintra emelkedett, ez 33%-os növekedésnek felel meg.
A listán a következő a dobozos, 100%-os narancslé, amely 30,5%-kal drágult, 881 forintról 1150-re. Szorosan utána következik a marhahús (rostélyos), amely 4710 forintról 6020-ra ment fel, ami 27,8%-os növekedést jelent.
A mogyorós tejcsokoládé ára szintén jelentősen nőtt: 551 forintról 703 forintra emelkedett (27,6%). Az őrölt kávé sem maradt el sokkal, 1460 forintról 1860-ra nőtt (27,4%). A friss gyümölcsök közül a körte 1120 forintról 1400-ra emelkedett, ami kereken 25%-os drágulásnak felel meg.
Az energiaáraknál a vezetékes gáz mutatott erős növekedést: 141 forintról 175 forintra ment fel, 24,1%-kal. A listát a földrajzi jelzés nélküli fehérbor zárja, amely 477 forintról 579-re drágult (21,4%).
Nincsn a listán, de nem sokkal maradt el a paradicsom drágulása sem toptól, egy kiló paradicsom ugyanis átlagosan 20,2 százalékkal drágább a boltokban, mint egy éve. De 19 százalék feletti mértékben drágult a narancs kilós ára, és 10 darab tojás ára is.
Egy hónap is elég az ársokkhoz
2025 júliusához képest 2025 augusztusára a legnagyobb áremelkedést a citrom produkálta: 1330 forintról 1450-re nőtt az átlagár, ami 9%-os ugrást jelent mindössze egy hónap leforgása alatt. A boltokban tehát bizonyos termékeknél igenis érezni lehet a drágulást.
Hasonló a helyzet az almával is: az átlagár 816 forintról 859-re emelkedett, ami 5,3%-os havi drágulásnak felel meg. Nem éppen az a tétel, aminél az ember azt mondaná, hogy „szinte semmit sem változott” az ára.
A további helyezettek között azonban már mérsékeltebb növekedést látunk. Az étkezőasztalok ára 4,4%-kal emelkedett (68 770 forintról 71 820-ra), míg a kárpitozott sarok ülőgarnitúrák ára 4%-kal nőtt (316 020-ról 328 720 forintra).
Az italok közül a tankpezsgő 1580-ról 1640 forintra drágult (3,8%), a mindennapos fogyasztási cikkek közül pedig a sampon ára 1110-ről 1150-re nőtt (3,6%). A kisebb mértékű emelkedések között szerepel a tejes margarin (2,6%), a pulykamell sonka (2,4%), az étkezési só (2,3%) és a kakaós csiga, amelynek ára 257-ről 262 forintra ment fel (1,9%).
Összességében tehát augusztusban a friss gyümölcsöknél tapasztalható a leglátványosabb drágulás, miközben a tartós cikkek és élelmiszerek kisebb, de folyamatos emelkedése szintén érezteti hatását.
