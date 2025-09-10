Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben

A kandalló ma már nemcsak látványos dísze a nappalinak, hanem egyre többen választják alternatív fűtési megoldásként is. Felmerül a kérdés: mennyibe kerül egy kandalló 2025-ben? A válasz attól függ, hogy valaki egy klasszikus fatüzelésű kandalló mellett dönt, elegáns csempekandallóban gondolkodik, hatékony vízteres kandallót szeretne, vagy inkább egy modern, kémény nélküli biokandalló mellett teszi le a voksát, amelyhez bioetanol kandalló folyadék szükséges. Az árak a néhány százezer forinttól a több millióig terjedhetnek, a végső költséget pedig a kandalló építés, a telepítés és a szakmunka díja is nagyban meghatározza.

A kandalló ma már jóval több, mint egy hangulati elem: sokan alternatív fűtési megoldásként, mások díszítőelemként tekintenek rá. Nem véletlen, hogy egyre többen érdeklődnek, vajon mennyibe kerül egy kandalló 2025-ben. Az árak széles skálán mozognak: a fatüzelésű kandalló árak és a klasszikus csempekandalló költségei egészen más nagyságrendbe eshetnek, mint egy letisztult formavilágú modern kandalló vagy egy praktikus vízteres kandalló telepítése. A választék rendkívül sokszínű: elérhető a valódi lángélményt kínáló bio kandalló, más néven biokandalló, amelyhez bioetanol kandalló folyadék szükséges, a hangulatfokozó asztali kandalló, a pusztán dekorációs célt szolgáló díszkandalló, vagy a nagyobb hatásfokú fűtést biztosító kandalló betét és kandalló keret kombinációja. A végső költségeket nemcsak az alapár, hanem a kandalló építés, a telepítés, a kiegészítők és a szakmunka díja is jelentősen befolyásolja. Hogyan találjuk meg a számunkra megfelelőt? Cikkünkben most segítünk megismerni a ma elérhető és megvásárolható kandallók típusait. Utána jártunk annak is, hogy milyen áron mozognak manapság a kandallók, illetve mire kell figyelni a beszerelésük során. De azt is megnéztük, mit mutatnak a vásárlói trendek: valóban virágkorát élik a kandalló vásárlás és a kandalló építés?

Kandalló típusok és jellemzőik:

1. Hagyományos fatüzelésű kandalló

Főbb jellemzői: nyitott tűztér, klasszikus lángélmény, nagy hőleadás, kémény szükséges. Készülhet öntvényből, de sokan kedvelik a csempekandallókat is. A csempekandalló egy hagyományos, kerámiacsempével burkolt fatüzelésű kandalló, amely egyszerre fűtési megoldás és lakásdísz. Az öntvénykandalló pedig egy olyan fatüzelésű kandalló, amelynek fő szerkezeti eleme öntöttvasból (öntvényből) készül. Ez a masszív anyag rendkívül tartós, jól bírja a magas hőmérsékletet, és képes sokáig megtartani a meleget, ezért kedvelt választás a hagyományos és a modern otthonokban is.

Előnyök: erős fűtési teljesítmény, autentikus, „ropogó tűz” hangulat, olcsóbb üzemeltetés, ha van saját fa.

Hátrányok: sok kosz (hamu, korom), fa tárolása helyigényes, kémény és engedély kell hozzá.

2. Zárt tűzteres kandallóbetét

Főbb jellemzői: üvegajtóval zárt égéstér, szabályozható égés, magas hatásfok.

Előnyök: hatékonyabb és biztonságosabb, mint a nyitott kandalló, kevesebb kosz és szikra, hosszabb ideig tartja a meleget.

Hátrányok: magasabb beruházási költség, kémény szintén kell hozzá.

3. Gázkandalló

Főbb jellemzői: vezetékes gázzal vagy palackkal működik, szabályozható lánghatás, kéményes vagy kémény nélküli változatban.

Előnyök: kényelmes: gombnyomásra indul, tiszta üzem, nincs hamu, egyenletes hőleadás.

Hátrányok: gázcsatlakozás vagy palack kell, engedélyköteles, kevésbé „valódi” tűzélmény.

4. Elektromos kandalló

Főbb jellemzői: konnektorról működik, LED-es lánghatás, elektromos fűtés (1–2 kW).

Előnyök: nagyon könnyű telepítés, biztonságos (nincs valódi tűz), lánghatás akár önállóan is használható.

Hátrányok: gyengébb fűtési teljesítmény, magasabb áramfogyasztás, nincs valódi láng és hőélmény.

5. Biokandalló (bioetanol kandalló)

Főbb jellemzői: bioetanol kandalló folyadék szükséges a működéséhez, füst- és kéménymentes, valódi lánggal ég.

füst- és kéménymentes, valódi lánggal ég. Előnyök: nincs szükség kéményre, hangulatos, dizájnos megoldás, hordozható vagy falra szerelhető is lehet.

Hátrányok: inkább dekoráció és kiegészítő fűtés, az üzemanyag drágább, utántöltés előtt mindig meg kell várni, míg kihűl.

6. Pelletkandalló

Főbb jellemzői: pellet tüzelőanyaggal működik, automata adagolás, magas hatásfok, árammal vezérelt.

Előnyök: környezetbarát és hatékony, kényelmes: automata működés, programozható, hosszabb ideig folyamatosan fűt.

Hátrányok: pellet beszerzést és tárolást igényel, elektromos áram kell hozzá, drágább beruházás.

+1 Asztali kandalló

Az asztali kandalló egy mini méretű biokandalló, amit kifejezetten beltéri (vagy akár kültéri) dekorációs és hangulatvilágítási célra terveztek. Tehát az asztali kandalló inkább hangulatkiegészítő, ami egy vacsoraasztalon, nappaliban, erkélyen vagy teraszon nagyon látványos, de nem helyettesít egy valódi kandallót vagy fűtőeszközt.

Főbb jellemzői: Kisméretű, hordozható, általában üvegből, fémből vagy kerámiából készül, és könnyen áthelyezhető egyik helyről a másikra. Bioetanollal vagy géllel működik: ugyanazt az üzemanyagot használja, mint a nagyobb biokandallók, ezért valódi lánggal ég. Kémény nélkül használható, égéskor szén-dioxid és vízpára keletkezik, így nem kell hozzá füstkivezetés. Díszítő és hangulati elem, inkább a „gyertya-élményt” erősíti, mintsem komoly fűtést adna.

Előnyei: Egyszerűen használható, nem kell hozzá sem kémény, sem telepítés. Valódi lángot ad, ezért hangulatosabb, mint egy gyertya vagy LED-es dekorfény. Változatos formákban kapható (pl. henger alakú üveg, modern dizájn, kerti asztalra is alkalmas).

Hátrányai: Nem fűtésre való – hőleadása minimális, inkább dekoráció. Az üzemanyag (bioetanol/gél) fogyóeszköz, rendszeresen pótolni kell.

Figyelni kell a biztonságra: stabil helyre tenni, gyerekek/pets közelében óvatosan használni.

Mennyibe kerül egy kandalló?

Abonyi Péter, a Praktiker szakértője elmondta, az országos hálózattal rendelkező Praktiker kínálatában csempekandalló, öntvény és elektromos kandallók egyaránt megtalálhatók. A magyar barkácslánc széles áruválasztékában többféle típusú, márkájú és felszereltségű modellek közül választhatnak a vásárlók, különböző árkategóriában. Jelenleg a legolcsóbb modell egy elektromos fali kandalló, amelynek ára 57 990 forint, a legdrágább pedig egy csempe kandalló, amit 817 990 forintért vihetnek haza a vásárlók.

Kanadalló árak az áruházakban

Az OBI áruházaiban a fatüzelésű kandalló árak 74 000-760 990 forint között mozog. Az árak a készülékek nagyságától, típusától is függnek. Ezt vásárlás során figyelembe kell venni.

A Bauhaus kínálatában kisebb, elektromos, modern kandalló már 29 990 forinttól elérhető, de az árak itt is nagyon széles skálán mozognak, az egyest termékek, mérete, teljesítménye függvényében. Itt a legdrágább termék 659 900 forintba kerül.

Az XXXLutz webshopjában az elektromos kandalló ára 39 990 forintnál kezdődik és a legdrágább elektromos kandalló itt 309 900 forintba kerül.

A Kazán Expressz online webshopjában még magasabbról indulnak az árak. A kandalló betét árak 720 000 forintról indulnak, a legdrágább vízteres kandalló betét ára pedig 2 728 000 Ft. Az árakra itt is jellemző, hogy függnek attól, milyen típusú kandallót, vagy kandalló betétet szeretnék vásárolni, mivel az egyes termékek teljesítménye, funkciója eltér.

Azt persze nem érdemes elfelejteni, hogy bárhol is vásároljuk meg a kiválaszott kandallót, ha csak önmagában kandalló betétet veszünk, akkor bizony gondolnunk kell a kandalló keret beszerzésére is. Ennek az árát is bele kell kalkulálni a kandalló építés költségeibe. Nézzünk is néhány példát a kandalló keret árakra!

A VidaXL.hu oldalán 16 870 forintttól kezdődik egy kandalló keret, a legdrágább pedig 28 930 Ft. Ahogy minden termék esetében az ár függ a kandalló keret méretétől, anyagától és színétől is.

A Butlers webshopjában is találunk kandaló keretet, ugyan csak egy típust, de azt 99 990 forintért kínálják.

A Kandallos.hu oldalon a kandalló keret ára 61 200 forintról indul, a legdrágább kandalló keret pedig 193 800 Ft.

Nagy álom a kandalló, sok extrával

Abonyi Péter szerint, amikor a vásárlók a barkácsáruházban szeretnék kiválasztani a megfelelő kandallót, többféle szempontot vesznek figyelembe.

Fűtés és látvány

A magyarok körében a kandallóválasztásnál kiemelt szempont a fűtés és a látvány kombinációja. Ebből a szempontból az egyik népszerű befutó az elektromos kandalló, amely gyakran 1–2 kW-os fűtőteljesítménnyel rendelkezik, és ideális egy hozzávetőleg 15-40 négyzetméteres helyiség kiegészítő fűtésére. Az elektromos kandallóknál is fontos a vizualitás, hogy a lángeffektek valósághűek legyenek, ez állítható és akár több színben váltó lángokat jelent.

Lényeges a biztonság is: az elektromos készülékek nem forrósodnak fel, nincs nyílt lángjuk, túlmelegedés elleni védelemmel rendelkeznek, így ideálisak kisgyermekes vagy kisállattartó családok számára.

Típusok

A típusok között a beépíthető és a különálló megoldások egyaránt népszerűek. A beépíthető kandallók zárt égésterűek, vízteres betéttel is elérhetők, és 12–35 kW teljesítménnyel akár a központi fűtést is képesek támogatni, fűtőképességük pedig akár 700 köbméter is lehet. A kültéri gázkandallók a teraszok és nyári kerti partik egyik nélkülözhetetlen kelléke lehet, míg az öntöttvas kandallók a skandináv vagy minimalista stílus kedvelt darabjai, erős vizuális karakterrel.

Kényelem és vezérlés

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az elektromos modellek több kényelmi és vezérlési funkcióval vannak felszerelve: többek között digitális termosztáttal, időzítővel, távirányító és akár okosotthonba integrálható vezérléssel (wifi, mobilalkalmazás). A látvány mellett a hangélmény is adott, hiszen a készülék hangrendszere képes visszaadni a ropogó fahasábok jellegzetes hangját a beépített hangszórók segítségével. A dekorációs lehetőségek szintén sokrétűek: különleges látványt nyújtanak a fahasábok, kristályok, fekete dekorkövek és a LED fények.

Biztonsági és műszaki extrák

Ha biztonsági extrákról van szó, a beépíthető kandallóbetétek esetében fontos megemlíteni a huzatszabályzó pillangószelepet. A tűzvédelem fokozása érdekében egyre több készüléknél alkalmazzák az önmagától visszazáródó ajtót, ami szintén fokozza a biztonságot. A műszaki extrák közül az elektromos kandallók esetében az A+ vagy A++ besorolású energetikai tanúsítványt lehet kiemelni, ami nagyjából 86 százalékos hatásfoknak felel meg. A fa tüzelésű kandallóknál pedig a másodlagos égést, ami 30-40 százalékkal magasabb hatékonyságot biztosít, és a huzatfokozót, ami egyrészt fokozza a füstáramlást, másrészt növeli a kémény élettartamát.

Méretek és stílus

Fontos szempont, hogy a kandalló mérete és teljesítménye igazodjon a helyiség méretéhez. Általános szabályként elmondható, hogy 1 kW nagyjából 20 köbméter légtér fűtésére elegendő. Stílus terén is mindenki megtalálja a számára megfelelő modellt a rusztikustól, a letisztult skandináv megjelenésen át a modernig.

Kandalló beszerelés szabályok

Egy kandalló vásárlás, kandalló építés során számos fontos pontot figyelembe kell venni. Hogy mire érdemes már a kandalló építés legelején gondolni? A Pénzcentrumnak Dóka Imre tűzoltó őrnagy BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálatának szóvivő-helyettese összegezte a legfontosabb tudnivalókat.

Mint mondta, a megfelelő tüzelő-fűtő berendezés kiválasztásához elengedhetetlen a szakemberekkel történő egyeztetés, mivel nincs két egyforma épület, ezért annak méretét, az eszköz elhelyezését és a fűtés hatékonyságát meg kell határozni. Ehhez tervet kell készíteni, amely az égéstermék elvezető szabályos és biztonságos kivitelezését is tartalmazza.

Ha már van kémény az épületben, fontos ellenőrizni annak állapotát és megfelelőségét a kiválasztott kandalló típusához. Ha nincs kémény, vagy az nincs megfelelő állapotban, akkor szükség lehet egy új kémény kialakítására vagy a meglévő kémény felújítására. Egy kandalló telepítésénél tehát több szempontot is figyelembe kell venni, mert nemcsak esztétikai, hanem biztonsági és jogszabályi követelmények is vannak. Ellenőrizni kell, hogy szükséges-e építési vagy kéményseprői engedély. Mindenképpen szükséges a kéményseprőkkel egyeztetni, akik a kémény állapotát, keresztmetszetét és megfelelő huzat hatását is ellenőrzik.

A füstcső anyaga, átmérője és bekötése meg kell, hogy feleljen a szabványoknak, többek között légmentes csatlakozással és tisztítónyílással kell kialakítani. Biztosítani kell a friss levegő utánpótlását, különösen jól szigetelt, új építésű házaknál. A külső levegő bevezetése gyakran ajánlott vagy kötelező előírás is lehet. Ezért mind a telepítést, mind a kéménybekötést szakképzett kandallóépítő és kéményseprő végezze.

Az égéstermék-elvezetőt érintő mindennemű műszaki beavatkozás után meg kell rendelni a műszaki vizsgálatot. Tüzelőberendezés cseréje, vagy új tüzelőberendezés telepítése esetén szintén műszaki vizsgálatra van szükség. A műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata tilos és életveszélyes.

A kéményseprő a helyszíni műszaki vizsgálatot a meghatározott követelmények és módszerek szerint végzi, és a megrendelőtől a következő iratokat kérheti:

az építészeti, gépészeti terveket,

az égéstermék-elvezető nyomvonaltervét,

az égéstermék-elvezető, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramokat, táblázatokat, ezek hiányában az égéstermék-elvezető szakirányú felsőfokú végzettségű szakember által készített hő- és áramlástechnikai méretezését,

az égéstermék-elvezetőbe beépített építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozatot, esetleges egyéb nyilatkozatot,

a kivitelezői nyilatkozatot az égéstermék-elvezető vonatkozásában,

a kivitelezői nyilatkozatot cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb, helyszínen létesített tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről, és a villámvédelmi jegyzőkönyvet.

Fontos tudni, hogy a kémények, kürtők villámvédelmi szempontból különleges épületnek és építménynek minősülnek, és villámhárító berendezéssel kell rendelkeznie a 20 méternél magasabb egyedülálló kéményeknek, valamint az épülettel összeépített, annak magasságát legalább 5 méterrel meghaladó kéményeknek és kürtőknek, az épület rendeltetésétől függetlenül.

A katasztrófavédelem kéményseprői vizsgálják a füstcső állapotát és rögzítésének megfelelőségét is. Az ellenőrzés célja, hogy a füstgázelvezető-rendszer megfeleljen a biztonsági előírásoknak, és így garantálja az ingatlanban tartózkodók biztonságát. Amennyiben az ellenőrzés során szabálytalanságot állapítanak meg, az érintettet felszólítják a szabálytalan állapot megszüntetésére, amelyet a következő ellenőrzésig kell elhárítani. Ha felszólítás ellenére nem történik meg a szükséges intézkedés, a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki, amellyel a biztonság megteremtése a cél.

Kandalló trend: még mindig imádják a magyarok

Abonyi Péter szerint, az elmúlt években egyértelműen nőtt a kandallók és kályhák népszerűsége, mind az érdeklődés, mind az eladási adatok tekintetében. A szakértő szerint a rezsiárak emelkedése 2022 nyarán fordulópontot hozott a kandallók népszerűségében, hiszen a rezsicsökkentés részleges megszüntetésének bejelentése után sok háztartás azonnal alternatív fűtési megoldást keresett. Ez a „rezsipánik” időszak kiemelkedő keresletnövekedést eredményezett: a fatüzelésű kandallók és cserépkályhák kerültek előtérbe, mivel ezek kevésbé függenek a közműszolgáltatóktól, és megbízhatóbb, olcsóbban üzemeltethető megoldásnak bizonyultak. Az elektromos kandallók iránti érdeklődés is emelkedett, de a villamosenergia árának növekedése mérsékelte a lendületet. Sokan kombinált rendszerek mellett döntöttek – például gáz és kandalló együtt –, hogy rugalmasabban alkalmazkodhassanak a körülményekhez.

2023–2024-ben ugyan visszaesett a vásárlási hullám, de a kandallók iránt továbbra is többen érdeklődtek, mint a rezsiár-emelkedést megelőzően. Tudatosabbak lettek a vásárlók: jobban figyelnek a hatékonyságra, az üzemeltetési költségekre, valamint arra, hogy a kandalló teljesítménye illeszkedjen a helyiség méretéhez. A kereslet főleg azokban a régiókban maradt tartósan erős, ahol az energiaellátás kevésbé megbízható, és biztosítva van a tűzifához való hozzáférés.

A hosszabb távú trendek azt mutatják, hogy a kandalló mára nem csupán hangulati elem vagy dekoráció, hanem valódi fűtési alternatíva is. A fogyasztók egy része ugyan inkább cserépkályhát választ a jobb hőmegtartás miatt, de összességében a kandallók iránti kereslet tartósan magasabb szinten maradt, mint a rezsipánik előtti években.