Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 10.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. szeptember 10., szerda.

Névnap

Nikolett, Hunor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.18 Ft

CHF: 421.49 Ft

GBP: 454.44 Ft

USD: 335.63 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 29690 Ft

MOL: 2890 Ft

RICHTER: 10400 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.11: Erősen felhős vagy borult idő várható, majd nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a Dunántúlon több órára kisüthet a nap. Az összefüggő csapadékzóna északkelet felé tevődik, mögötte szórványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A déli szelet főként a Tiszántúlon kísérhetik olykor erős lökések, majd az áramlás északiasra fordul. Hajnalban 15, 23, délután 21, 28 fok valószínű.

2025.09.12: Keleten is csökken a felhőzet, majd hajnalra köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik, és általában gomolyfelhős, napos idő várható. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11, 18, délután 23, 29 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.09)

Akciók

