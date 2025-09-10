2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
22 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 10.)
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 10.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. szeptember 10., szerda.

Névnap

Nikolett, Hunor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.18 Ft
CHF: 421.49 Ft
GBP: 454.44 Ft
USD: 335.63 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29690 Ft
MOL: 2890 Ft
RICHTER: 10400 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.11: Erősen felhős vagy borult idő várható, majd nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a Dunántúlon több órára kisüthet a nap. Az összefüggő csapadékzóna északkelet felé tevődik, mögötte szórványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A déli szelet főként a Tiszántúlon kísérhetik olykor erős lökések, majd az áramlás északiasra fordul. Hajnalban 15, 23, délután 21, 28 fok valószínű.

2025.09.12: Keleten is csökken a felhőzet, majd hajnalra köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik, és általában gomolyfelhős, napos idő várható. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11, 18, délután 23, 29 fok között várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.09)

