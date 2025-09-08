Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
A robotok már nem sci-fi szereplők, hanem a mindennapjaink részei. Jelen vannak a gyárakban, a kórházakban és egyre inkább az otthonainkban is. Automatizálnak, segítenek és tehermentesítenek, miközben alapjaiban formálják át a munka világát. A CHART by Pénzcentrum új epizódjából kiderül, merre tart a robotforradalom – és hogyan hat ránk.
A robotika fejlődése mára nemcsak technológiai kérdés, hanem társadalmi és gazdasági tényező is lett. A robotok már nem a jövő ígéretei, hanem a jelen valóságos szereplői: ipari üzemekben, egészségügyi intézményekben és egyre gyakrabban az otthonainkban is megtalálhatók. Automatizálnak, hatékonyságot növelnek, és sok esetben részben vagy teljesen kiváltják az emberi munkaerőt. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában részletesen bemutatjuk, hogyan formálja át ez a technológiai forradalom a munka világát, az egészségügyi ellátást és a háztartási környezetet.
Az ipari robotika már évtizedek óta az automatizáció élvonalában jár: különösen az autó- és elektronikai iparban váltak elengedhetetlen eszközökké. Robotkarok végzik a gyártási folyamatok jelentős részét, beleértve a hegesztést, festést, szerelést és minőségellenőrzést. Az egészségügyben is forradalmi változások zajlanak: a sebészeti robotok precízebb beavatkozásokat tesznek lehetővé, míg a rehabilitációs és gyógyszeradagoló robotok jelentősen tehermentesítik az orvosi személyzetet.
A robotika terjedése nem áll meg az ipari vagy egészségügyi alkalmazásoknál: a háztartásokban is egyre több okos eszköz jelenik meg. A porszívó- és fűnyírórobotok már sok otthonban mindennaposak, de a következő években számítani lehet a személyi asszisztensként vagy idősgondozóként működő robotok elterjedésére is. A társadalmi kihívások, például a munkaerőhiány (például a vendéglátásban is egyre gyakrabban alkalmazzák) és az öregedő népesség, egyre nagyobb keresletet generálnak ezekre a megoldásokra.
Végül, de nem utolsósorban, a robotok kulcsszerepet játszanak a logisztika és az agrárium átalakításában is. A raktárakban automatizált rendszerek végzik a szortírozást, csomagolást és szállítást, míg a mezőgazdaságban drónok és autonóm gépek gondoskodnak a precíziós ültetésről, termésfigyelésről vagy éppen a betakarításról. A robotika tehát nem csupán egy technológiai trend, hanem az élet szinte minden területét újraértelmező eszköztár, amelyre a jövő társadalmának építenie kell.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Az Apple 2025-ben az iPhone dizájnjában az egyik legnagyobb frissítést tervezi az iPhone X 2017-es bemutatója óta.
A felhasználók gyakran engedélyezik az alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyükhöz vagy a háttérben frissítsék az adatokat.
Délkelet-Ázsiában virágzik a kiberbűnözés új formája, a csalásközpont, ahol emberek százezrei dolgoznak kényszer hatása alatt.
Azt sem tudni, hogy a kábel egy véletlen balesettől sérült-e meg, vagy megint szándékos akció történt. A Microsoft szerint a forgalmat sikerült átterelni.
A Google kritikus biztonsági figyelmeztetést adott ki Android-felhasználók millióinak.
Megérkeztek Magyarországra a Samsung legújabb hajlítható telefonjai, a Galaxy Z Fold7 és a Flip7, utóbbit egy héten át tesztelte a Pénzcentrum két szerkesztője.
A Revolut célja elérni a több mint 100 millió ügyfelet, fokozni a termékinnovációt és mélyíteni az ügyfélkapcsolatokat.
Donald Trump nagyszabású vacsorát adott a legnagyobb amerikai technológiai cégek vezetőinek a Fehér Házban.
Aki idén nyáron megfordult a Balatonnál, nagy valószínűséggel találkozhatott árvaszúnyogokkal, amelyek sokszor már-már elviselhetetlenné tették a szabadtéri programokat.
A megállapítások előrevetítik, hogy a decemberben életbe lépő tilalom vegyes felhasználói élményt eredményezhet.
"Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!" - elindult az új MÁV+ app funkció, a bérlet widget!
Egy virginiai YouTuber hatalmas csalás áldozata lett.
Lépten-nyomon a mesterségesintelligencia-forradalom, az újabb ipari forradalom küszöbének jelentőségéről hallhatunk.
A Spotify új üzenetküldő funkciót vezetett be, amely felhasználói ellenállásba ütközött, miközben a vállalat szerint a szolgáltatás opcionális és könnyen kikapcsolható.
A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért.
Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.
Korunk egyik legnagyobb lehetősége és veszélye is egyben a mesterséges intelligencia (MI), valamint annak megfelelő felhasználása.
A digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.