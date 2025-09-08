2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Kisfiú a kertben robot fűnyíróval
Tech

Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás

Jeki Gabriella
2025. szeptember 8. 18:56

A robotok már nem sci-fi szereplők, hanem a mindennapjaink részei. Jelen vannak a gyárakban, a kórházakban és egyre inkább az otthonainkban is. Automatizálnak, segítenek és tehermentesítenek, miközben alapjaiban formálják át a munka világát. A CHART by Pénzcentrum új epizódjából kiderül, merre tart a robotforradalom – és hogyan hat ránk.

A robotika fejlődése mára nemcsak technológiai kérdés, hanem társadalmi és gazdasági tényező is lett. A robotok már nem a jövő ígéretei, hanem a jelen valóságos szereplői: ipari üzemekben, egészségügyi intézményekben és egyre gyakrabban az otthonainkban is megtalálhatók. Automatizálnak, hatékonyságot növelnek, és sok esetben részben vagy teljesen kiváltják az emberi munkaerőt. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában részletesen bemutatjuk, hogyan formálja át ez a technológiai forradalom a munka világát, az egészségügyi ellátást és a háztartási környezetet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ipari robotika már évtizedek óta az automatizáció élvonalában jár: különösen az autó- és elektronikai iparban váltak elengedhetetlen eszközökké. Robotkarok végzik a gyártási folyamatok jelentős részét, beleértve a hegesztést, festést, szerelést és minőségellenőrzést. Az egészségügyben is forradalmi változások zajlanak: a sebészeti robotok precízebb beavatkozásokat tesznek lehetővé, míg a rehabilitációs és gyógyszeradagoló robotok jelentősen tehermentesítik az orvosi személyzetet.

A robotika terjedése nem áll meg az ipari vagy egészségügyi alkalmazásoknál: a háztartásokban is egyre több okos eszköz jelenik meg. A porszívó- és fűnyírórobotok már sok otthonban mindennaposak, de a következő években számítani lehet a személyi asszisztensként vagy idősgondozóként működő robotok elterjedésére is. A társadalmi kihívások, például a munkaerőhiány (például a vendéglátásban is egyre gyakrabban alkalmazzák) és az öregedő népesség, egyre nagyobb keresletet generálnak ezekre a megoldásokra.

Végül, de nem utolsósorban, a robotok kulcsszerepet játszanak a logisztika és az agrárium átalakításában is. A raktárakban automatizált rendszerek végzik a szortírozást, csomagolást és szállítást, míg a mezőgazdaságban drónok és autonóm gépek gondoskodnak a precíziós ültetésről, termésfigyelésről vagy éppen a betakarításról. A robotika tehát nem csupán egy technológiai trend, hanem az élet szinte minden területét újraértelmező eszköztár, amelyre a jövő társadalmának építenie kell.

Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

 
Címlapkép: Getty Images
#egészségügy #kutatás #porszívó #házimunka #gyártás #robotizáció #robotok #chart #robotika #fűnyíró #CHART by Pénzcentrum

