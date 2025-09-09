2025. szeptember 9. kedd Ádám
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hitelkártya kézi lehúzása az üzletben
Megtakarítás

Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben

Nagy Béla Ádám
2025. szeptember 9. 05:30

A hitelkártyás költéseknél az egyik hazai bank tapasztalatai szerint az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerre használják a plasztikot, de sokan az üzemanyagot is hitelkártyával vásárolnak. A Pénzcentrumnak nyilatkozó pénzintézetek szerint bár a forgalom folyamatosan nő, a kártyahasználati szokások között óriási különbségek vannak. Van, aki évi tízezreket spórol vele, más viszont súlyos kamatterheket görget maga előtt. A bankok szerint viszont az utóbbi időben jelentősen csökkent a nemfizető ügyfelek száma.

A hitelkártya előnyei és hátrányai között óriási a kontraszt: miközben egyes ügyfelek évi több tízezer forintot kereshetnek a bank pénzén, mások könnyen beleszaladhatnak akár százezres nagyságrendű pluszkiadásokba is. A különbséget a használati szokások jelentik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Két tényező különösen meghatározó a hitelkártyák fenntartási költsége szempontjából:

  • A kamatmentes időszak kihasználása – az ügyfél minden alkalommal visszafizeti-e időben a felhasznált összeget.
  • A visszatérítések optimalizálása – mennyire tudatosan él a kártyás vásárlások után járó pénzvisszatérítésekkel.

Az első pontnál fontos tudni, hogy a legtöbb hazai bank 45 napos kamatmentes időszakot biztosít: ez 30 napos elszámolási ciklusból és további 15 napos türelmi időből áll össze. Ha a kártyabirtokos ezen időn belül rendezi a tartozását, nem számítanak fel kamatot. Ellenkező esetben azonban a fennmaradó összeg azonnal kamatozni kezd, méghozzá jellemzően 35–40 százalékos teljes hiteldíjmutatóval (THM). Egy-két késés még nem feltétlenül okoz nagy problémát, de a tartósan mínuszban lévő egyenleg évente több tízezer forintos kamatteherrel járhat.

Kapcsolódó cikkeink:

A második tényező a cashback-rendszer: a legtöbb bank alapkonstrukcióban 1 százalékos visszatérítést ad, de bizonyos termékkörökben – például üzemanyag, utazás vagy online vásárlás – akár 2–3 százalékot is kaphat a kártyás ügyfél. Fontos azonban, hogy a pénzintézetek negyedéves vagy éves szinten felső korlátot húznak meg a visszatérítésekre. Ez jellemzően 30–90 ezer forint között mozog, így a maximális nyereséghez céltudatos költési szokásokra van szükség.

Miért ennyire megosztó a magyar ügyfelek körében?

A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikái szerint a hitelkártyák száma folyamatosan apad: 2025 első negyedévében 1,073 millió darabot tartottak nyilván, ami 3,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ezzel szemben a velük lebonyolított forgalom tovább nő, igaz, lassuló ütemben: az első negyedévben a kártyabirtokosok 376 milliárd forint értékben vásároltak, ami 4,5 százalékos bővülés éves összevetésben.

A növekedés fő motorja a külföldi tranzakciók ugrása: egy év alatt 56,6 milliárdról 72,4 milliárd forintra emelkedett az összértékük, amiben nemcsak a közvetlen külföldi költések, hanem a határon átnyúló online vásárlások is jelentős szerepet játszottak.

Mivel csalogatnak a bankok?

Az OTP Bank tájékoztatása szerint jelenleg OTP Bonus és OTP BonusGold hitelkártya érhető el a lakossági ügyfelek számára. Emellett speciális konstrukciók is igényelhetők:

  • legalább 2 millió forintos lakáshitel mellé Otthon Hitelkártya,
  • Telekom-előfizetéssel és készülékrészlettel szerződő ügyfeleknek Telekom Hitelkártya,
  • a privát banki ügyfélkörnek pedig VISA Infinite Hitelkártya áll rendelkezésre.

Az OTP adatai szerint 2025 első hét hónapjában 15 százalékkal kevesebb hitelkártyát értékesítettek, mint a 2024-es év azonos időszakában. Ugyanakkor a hitelkártyás költések volumene 10 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, és 30 százalékkal haladta meg a 2023-as bázist.

Hitelkártyát szeretnél? Vesd össze a banki ajánlatokat a Pénzcentrum kalkulátorában!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Pozitív fejlemény, hogy a bank statisztikái alapján a 90 napon túl nemfizető ügyfelek aránya 2025-ben mintegy 20 százalékkal csökkent a 2024-es szinthez képest, ami a tudatosabb kártyahasználat jele lehet.

A K&H Bank tájékoztatása szerint jelenleg kétféle hitelkártya érhető el az ügyfelek számára:

  • K&H Mastercard hitelkártya – elsősorban lakossági ügyfeleknek, 35,7%-os THM-mel. A konstrukcióhoz minimum a mindenkori minimálbérnek megfelelő, legalább három hónapja bankszámlára érkező jövedelem szükséges. Az igényelhető hitelkeret nagysága 180 ezer és 2 millió forint között mozog, a kártya éves pénzvisszatérítésének maximuma pedig 48 ezer forint lehet.
  • K&H World Elite hitelkártya – a privátbanki és kiemelt privátbanki ügyfélkör számára, 43,1%-os THM-mel. Ennél a terméknél a hitelkeret 300 ezer és 3 millió forint között állapítható meg, a visszatérítés helyett pedig széles körű szolgáltatáscsomagot kínál a bank. Ezek között megtalálható például a termékbiztosítás lopás vagy rongálódás esetére, a legjobb ár garancia, a kiterjesztett garancia, valamint a Budapest Airport Gyorsító Sáv és a Mastercard Airport Lounge használata.

A bank kiemelte: március óta teljesen online is igényelhetők a hitelkártyák és folyószámlahitelek, ami jelentősen megkönnyítette az ügyintézést, és érezhetően megnövelte az igénylések számát. A K&H tapasztalatai szerint az online módon megnyitott hitelkeretek kihasználtsága még magasabb is, mint a hagyományos, fióki igényléseknél.

Jelenleg a banknak több mint 50 ezer hitelkártyás ügyfele van, akik leginkább élelmiszerre költenek kártyájukkal, ezt követik az üzemanyag- és ruházati vásárlások. A nemfizető ügyfelek aránya 1 százalék alatt van.

Az UniCredit Bank közlése szerint 2024-ben és 2025-ben a hitelkártya-kibocsátások száma jelentősen meghaladta a korábbi évekét. Bár az egy kártyára jutó költés érdemben nem változott, a bank tapasztalatai alapján nőtt az aktívan használt hitelkártyák száma, valamint emelkedett a tranzakciók darabszáma is. A portfólióban a nemfizető ügyfelek aránya az elmúlt években stabilan változatlan maradt.

Az UniCredit jelenleg háromféle hitelkártyát kínál ügyfeleinek:

  • Kék (Standard) hitelkártya – éves díja 4800 forint (az első évben díjmentes), a hitelkeret 280 ezer és 1 millió forint között állapítható meg, a teljes hiteldíjmutató (THM) pedig 40,22%. Igényléséhez legalább nettó 193 382 forintos jövedelem szükséges, amelyet minimum három hónapja saját névre szóló bankszámlára utalnak. Az életkori korlát 21–70 év.
  • Arany hitelkártya – éves díja 9900 forint (szintén díjmentes az első évben), a hitelkeret 600 ezer és 1,5 millió forint között mozog. A THM 40,59%, az igénylési feltételek megegyeznek a Standard kártyáéval.
  • Platina hitelkártya – éves díja 18 900 forint (az első évben díjmentes), a hitelkeret 750 ezer és 5 millió forint között alakulhat. A THM 41,69%, igényléséhez legalább nettó 200 ezer forintos jövedelem szükséges.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a hitelkártya itthon inkább kettős arcot mutat. A tudatos, fegyelmezett ügyfeleknek valóban spórolási eszköz, akik a visszatérítésekkel akár a kártya éves díját is kitermelhetik. A kevésbé figyelmes használóknak viszont kifejezetten drága csapda, hiszen a kamatok gyorsan felemésztik a kedvezményeket.
Címlapkép: Getty Images
#bankszámla #bankkártya #bank #forint #hitelkártya #otp #thm #online #magyar #millió #hitelkeret #ügyfelek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:30
21:55
21:12
20:31
20:12
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 8. 17:05
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 8. 19:07
Az RTL és az Orbán-kormány botrányához hasonló robbant ki a szomszédos Szerbiában is
Hangfelvétel bizonyítja, hogy a United Group és a Telekom Srbija vezetői az N1 tévécsatorna vezériga...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 8. 11:20
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott...
Holdblog  |  2025. szeptember 8. 09:30
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zö...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 5. 20:09
Macys Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és má...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
2025. szeptember 8.
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
2025. szeptember 8.
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
2 hónapja
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
2 hónapja
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
1 hónapja
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
5
2 hónapja
Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 19:18
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 18:56
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 20:36
Visszavonták két növénybiztosító engedélyét: az egyiket fel is számolják