Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben

A hitelkártyás költéseknél az egyik hazai bank tapasztalatai szerint az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerre használják a plasztikot, de sokan az üzemanyagot is hitelkártyával vásárolnak. A Pénzcentrumnak nyilatkozó pénzintézetek szerint bár a forgalom folyamatosan nő, a kártyahasználati szokások között óriási különbségek vannak. Van, aki évi tízezreket spórol vele, más viszont súlyos kamatterheket görget maga előtt. A bankok szerint viszont az utóbbi időben jelentősen csökkent a nemfizető ügyfelek száma.

A hitelkártya előnyei és hátrányai között óriási a kontraszt: miközben egyes ügyfelek évi több tízezer forintot kereshetnek a bank pénzén, mások könnyen beleszaladhatnak akár százezres nagyságrendű pluszkiadásokba is. A különbséget a használati szokások jelentik.

Két tényező különösen meghatározó a hitelkártyák fenntartási költsége szempontjából:

A kamatmentes időszak kihasználása – az ügyfél minden alkalommal visszafizeti-e időben a felhasznált összeget.

A visszatérítések optimalizálása – mennyire tudatosan él a kártyás vásárlások után járó pénzvisszatérítésekkel.

Az első pontnál fontos tudni, hogy a legtöbb hazai bank 45 napos kamatmentes időszakot biztosít: ez 30 napos elszámolási ciklusból és további 15 napos türelmi időből áll össze. Ha a kártyabirtokos ezen időn belül rendezi a tartozását, nem számítanak fel kamatot. Ellenkező esetben azonban a fennmaradó összeg azonnal kamatozni kezd, méghozzá jellemzően 35–40 százalékos teljes hiteldíjmutatóval (THM). Egy-két késés még nem feltétlenül okoz nagy problémát, de a tartósan mínuszban lévő egyenleg évente több tízezer forintos kamatteherrel járhat.

A második tényező a cashback-rendszer: a legtöbb bank alapkonstrukcióban 1 százalékos visszatérítést ad, de bizonyos termékkörökben – például üzemanyag, utazás vagy online vásárlás – akár 2–3 százalékot is kaphat a kártyás ügyfél. Fontos azonban, hogy a pénzintézetek negyedéves vagy éves szinten felső korlátot húznak meg a visszatérítésekre. Ez jellemzően 30–90 ezer forint között mozog, így a maximális nyereséghez céltudatos költési szokásokra van szükség.

Miért ennyire megosztó a magyar ügyfelek körében?

A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikái szerint a hitelkártyák száma folyamatosan apad: 2025 első negyedévében 1,073 millió darabot tartottak nyilván, ami 3,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ezzel szemben a velük lebonyolított forgalom tovább nő, igaz, lassuló ütemben: az első negyedévben a kártyabirtokosok 376 milliárd forint értékben vásároltak, ami 4,5 százalékos bővülés éves összevetésben.

A növekedés fő motorja a külföldi tranzakciók ugrása: egy év alatt 56,6 milliárdról 72,4 milliárd forintra emelkedett az összértékük, amiben nemcsak a közvetlen külföldi költések, hanem a határon átnyúló online vásárlások is jelentős szerepet játszottak.

Mivel csalogatnak a bankok?

Az OTP Bank tájékoztatása szerint jelenleg OTP Bonus és OTP BonusGold hitelkártya érhető el a lakossági ügyfelek számára. Emellett speciális konstrukciók is igényelhetők:

legalább 2 millió forintos lakáshitel mellé Otthon Hitelkártya,

Telekom-előfizetéssel és készülékrészlettel szerződő ügyfeleknek Telekom Hitelkártya,

a privát banki ügyfélkörnek pedig VISA Infinite Hitelkártya áll rendelkezésre.

Az OTP adatai szerint 2025 első hét hónapjában 15 százalékkal kevesebb hitelkártyát értékesítettek, mint a 2024-es év azonos időszakában. Ugyanakkor a hitelkártyás költések volumene 10 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, és 30 százalékkal haladta meg a 2023-as bázist.

Hitelkártyát szeretnél? Vesd össze a banki ajánlatokat a Pénzcentrum kalkulátorában!

Pozitív fejlemény, hogy a bank statisztikái alapján a 90 napon túl nemfizető ügyfelek aránya 2025-ben mintegy 20 százalékkal csökkent a 2024-es szinthez képest, ami a tudatosabb kártyahasználat jele lehet.

A K&H Bank tájékoztatása szerint jelenleg kétféle hitelkártya érhető el az ügyfelek számára:

K&H Mastercard hitelkártya – elsősorban lakossági ügyfeleknek, 35,7%-os THM-mel. A konstrukcióhoz minimum a mindenkori minimálbérnek megfelelő, legalább három hónapja bankszámlára érkező jövedelem szükséges. Az igényelhető hitelkeret nagysága 180 ezer és 2 millió forint között mozog, a kártya éves pénzvisszatérítésének maximuma pedig 48 ezer forint lehet.

K&H World Elite hitelkártya – a privátbanki és kiemelt privátbanki ügyfélkör számára, 43,1%-os THM-mel. Ennél a terméknél a hitelkeret 300 ezer és 3 millió forint között állapítható meg, a visszatérítés helyett pedig széles körű szolgáltatáscsomagot kínál a bank. Ezek között megtalálható például a termékbiztosítás lopás vagy rongálódás esetére, a legjobb ár garancia, a kiterjesztett garancia, valamint a Budapest Airport Gyorsító Sáv és a Mastercard Airport Lounge használata.

A bank kiemelte: március óta teljesen online is igényelhetők a hitelkártyák és folyószámlahitelek, ami jelentősen megkönnyítette az ügyintézést, és érezhetően megnövelte az igénylések számát. A K&H tapasztalatai szerint az online módon megnyitott hitelkeretek kihasználtsága még magasabb is, mint a hagyományos, fióki igényléseknél.

Jelenleg a banknak több mint 50 ezer hitelkártyás ügyfele van, akik leginkább élelmiszerre költenek kártyájukkal, ezt követik az üzemanyag- és ruházati vásárlások. A nemfizető ügyfelek aránya 1 százalék alatt van.

Az UniCredit Bank közlése szerint 2024-ben és 2025-ben a hitelkártya-kibocsátások száma jelentősen meghaladta a korábbi évekét. Bár az egy kártyára jutó költés érdemben nem változott, a bank tapasztalatai alapján nőtt az aktívan használt hitelkártyák száma, valamint emelkedett a tranzakciók darabszáma is. A portfólióban a nemfizető ügyfelek aránya az elmúlt években stabilan változatlan maradt.

Az UniCredit jelenleg háromféle hitelkártyát kínál ügyfeleinek:

Kék (Standard) hitelkártya – éves díja 4800 forint (az első évben díjmentes), a hitelkeret 280 ezer és 1 millió forint között állapítható meg, a teljes hiteldíjmutató (THM) pedig 40,22%. Igényléséhez legalább nettó 193 382 forintos jövedelem szükséges, amelyet minimum három hónapja saját névre szóló bankszámlára utalnak. Az életkori korlát 21–70 év.

Arany hitelkártya – éves díja 9900 forint (szintén díjmentes az első évben), a hitelkeret 600 ezer és 1,5 millió forint között mozog. A THM 40,59%, az igénylési feltételek megegyeznek a Standard kártyáéval.

Platina hitelkártya – éves díja 18 900 forint (az első évben díjmentes), a hitelkeret 750 ezer és 5 millió forint között alakulhat. A THM 41,69%, igényléséhez legalább nettó 200 ezer forintos jövedelem szükséges.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a hitelkártya itthon inkább kettős arcot mutat. A tudatos, fegyelmezett ügyfeleknek valóban spórolási eszköz, akik a visszatérítésekkel akár a kártya éves díját is kitermelhetik. A kevésbé figyelmes használóknak viszont kifejezetten drága csapda, hiszen a kamatok gyorsan felemésztik a kedvezményeket.