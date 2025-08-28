2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Bristol, Somerset, Egyesült Királyság - 2009. június 15.: A RyanAir Irish Budget Airlines Boeing 737-400 típusú repülőgépe indul a bristoli repülőtérről, Egyesült Királyság
Utazás

Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 14:47

Villámakcióval rukkolt elő a Ryanair: a légitársaság 2025. augusztus 28-ig rendkívül kedvező árú repülőjegyeket kínál Budapest indulással, akár 5 919 forinttól. Az ajánlat a szeptember és október közötti utazási időszakra vonatkozik, és több mint harminc európai és közel-keleti célállomásra érvényes.

Elkezdődött a Ryanair villámkiárusítása, amely során rendkívül kedvező árú repülőjegyeket kínálnak Budapest indulással. A légitársaság friss ajánlatai között szerepelnek népszerű európai városok, mediterrán nyaralóhelyek és néhány távolabbi desztináció is – mindez akár 5 919 forinttól. Az akciós jegyek a 2025. szeptember 1. és október 31. közötti utazásokra érvényesek, a foglalási határidő pedig augusztus 28., így aki utazást tervez, annak érdemes gyorsan lépnie.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legolcsóbb jegyek például Milánó Bergamo, Rimini, Szófia vagy Bologna irányába érhetők el, mindössze 5 919 forintért. Alig néhány száz forinttal drágábban elérhető Tirana (5 939 Ft), Alghero (6 314 Ft) vagy Stockholm Arlanda (6 321 Ft). A kínálatban szerepelnek olyan városok is, mint Amman, Berlin, London, Párizs, Prága, Marseille vagy Zadar – ezekre a járatokra az árak egységesen 6 729 forint körül mozognak.

Fontos tudni, hogy az árak egy felnőtt utasra vonatkoznak, egyirányú útra, és a promóciós díjak a rendelkezésre állás függvényében változhatnak. A Ryanair akciója tehát azoknak kedvez, akik rugalmasan tudnak utazni, és gyorsan tudnak dönteni. Akár egy spontán hétvégi kiruccanás, akár egy hosszabb őszi kaland is beleférhet a keretbe – ezekkel az árakkal most valóban közelebb került a következő utazás.

Címlapkép: Getty Images
