Utazás
Utazás

Nagy ígéretet tett Váradi József: állítása szerint két év alatt egyenesbe hozza a Wizz Airt

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 20:03

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója két évet adott magának, hogy helyreállítsa a légitársaság működését a közel-keleti terjeszkedés kudarca és a technikai problémák után. A cég a jövőben ismét a kelet-közép-európai piacra koncentrál, ahol piaci részesedését 30 százalékra kívánja növelni- közölte a Bloomberg.

A Wizz Air alapító-vezérigazgatója a Bloombergnek adott interjúban kijelentette, hogy 2027 közepére tervezi rendezni a légitársaság jelenlegi nehézségeit és visszanyerni a befektetők bizalmát. A problémák elsősorban a flotta technikai gondjaira és a meghiúsult közel-keleti terjeszkedésre vezethetők vissza.

A diszkont légitársaság hat évvel ezelőtt nyitott bázist Abu-Dzabiban azzal a céllal, hogy később India és Pakisztán irányába is terjeszkedjen. A tervek azonban nem váltak valóra, és idén július közepén a vállalat bejelentette kivonulását az Egyesült Arab Emírségekből.

A Bloomberg elemzése szerint a kudarc több tényezőre vezethető vissza: az Emírségek szabályozási döntései akadályozták a Wizz Air terveit, a regionális konfliktusok kedvezőtlen környezetet teremtettek, valamint a térség poros, száraz klímája súlyos műszaki problémákat okozott a repülőgépek motorjaiban. Ez utóbbi miatt a flotta jelentős részét hosszú időre ki kellett vonni a forgalomból.

Szerencsétlenek is voltunk a Közel-Keleten, és talán túl nagy kockázatokat is vállalt a cég vezetése

– nyilatkozta Váradi József a kudarcról.A jövőbeli stratégia középpontjában a légitársaság eredeti, kelet-közép-európai piaca áll, ahol erős verseny folyik a Ryanair és az Easyjet társaságokkal. Váradi célkitűzése, hogy a következő hat évben a Wizz Air piaci részesedését a jelenlegi 26 százalékról 30 százalékra növelje a régióban.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy ezt a célt kizárólag a vállalat függetlenségének megőrzésével kívánja elérni. Elutasítja az együttműködési megállapodásokat más légitársaságokkal, nem tervez felvásárlásokat, és nem folytat tárgyalásokat a Wizz Air esetleges értékesítéséről. Váradi szerint az ilyen tranzakciók túl sok komplikációt okoznának, miközben a vállalatnak most az alapokhoz kell visszatérnie.
Címlapkép: Getty Images
