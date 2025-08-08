Reagált a Booking.com botrányra a GVH: ezt üzenték az utazóknak

Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, illetve az úgynevezett diszkont légitársaságokra. A GVH az elmúlt napokban eljárást indított a Bookinggal, az Airbnb-vel és Ryanairrel szemben is. A nemzeti versenyhatóság mindhárom multinacionális vállalkozás esetében azt gyanítja, hogy a cégek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, amivel számos szempontból megtévesztik a magyar fogyasztókat.

A Gazdasági Versenyhivatal kedden indított versenyfelügyeleti eljárást a Ryanairrel szemben. A GVH gyanúja szerint az írországi központú diszkont légitársaság az online repülőjegy foglalások során több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytat. A vállalkozás valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat, emellett pszichés nyomásgyakorlással, úgynevezett sötét mintázatokkal tereli a jegyvásárlókat a drágább szolgáltatási csomagok felé.

Egy nappal később, szerdán jelentette be a GVH, hogy a Booking.com B.V.-vel szemben is versenyfelügyeleti eljárást indított. A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a holland multinacionális vállalkozás a szakmai gondosság követelményét sértő tájékoztatást nyújtott egyes szolgáltatásainak díjaival kapcsolatosan, illetve megtévesztette a fogyasztókat a Genius programjában elérhető kedvezményekkel kapcsolatban. A Booking-ot már nem először vonta eljárás alá a GVH, a cég korábban összesen mintegy 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be a magyar költségvetésbe különböző jogsértések miatt.

Csütörtökön már azt közölte a Gazdasági Versenyhivatal, hogy az Airbnb vélhetően nem megfelelően tájékoztatja a magyar felhasználókat és ezzel megtévesztheti őket. A GVH ezért az online szállásfoglalási platformot működtető, Írországban bejegyezett céggel szemben is versenyfelügyeleti eljárást indított. A nemzeti versenyhatóság az elmúlt években kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyközvetítési piacra, és az Airbnb sem először került a GVH látókörébe.

A GVH mindhárom eljárással kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az érintett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárások a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértések bizonyítására irányulnak, amelyre a GVH-nak három hónapja van, ami indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A Gazdasági Versenyhivatal évek óta kiemelt figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit és piaci helyzetét befolyásoló, nagy technológiai vállalkozások és online platformok piaci magatartásainak vizsgálatára. A GVH az elmúlt években többek között a Google, illetve a PayPal számára is előírt versenykorrekciós kötelezettségeket, a Booking.com mellett pedig az Apple is jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett Magyarországon. A magyar versenyhatóság 2023-ban fejezte be a Wish-el szemben indított eljárását, 2023 november végén pedig lezárta a TikTok vizsgálatát, amely során globális hatású eredményeket ért el. 2024-ben fejeződött be a Viberrel szemben folytatott eljárás, 2025. május végén pedig lezárult a Microsofttal szemben folytatott vizsgálat, amely során a GVH elérte, hogy a globális technológiai óriásvállalat 10 milliárdnyi magyar szó felhasználásával fejleszti saját MI alapú rendszereit, és az adatokat más fejlesztők számára is ingyenesen hozzáférhetővé teszi.