2025. augusztus 8. péntek László
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sanghaj, Kína - 2024. március 14: Airbnb, Booking.com és Vrbo app ikonok. Válogatott online bérbeadó cégek márkái
Utazás

Reagált a Booking.com botrányra a GVH: ezt üzenték az utazóknak

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 16:33

Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, illetve az úgynevezett diszkont légitársaságokra. A GVH az elmúlt napokban eljárást indított a Bookinggal, az Airbnb-vel és Ryanairrel szemben is. A nemzeti versenyhatóság mindhárom multinacionális vállalkozás esetében azt gyanítja, hogy a cégek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, amivel számos szempontból megtévesztik a magyar fogyasztókat.

A Gazdasági Versenyhivatal kedden indított versenyfelügyeleti eljárást a Ryanairrel szemben. A GVH gyanúja szerint az írországi központú diszkont légitársaság az online repülőjegy foglalások során több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytat. A vállalkozás valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat, emellett pszichés nyomásgyakorlással, úgynevezett sötét mintázatokkal tereli a jegyvásárlókat a drágább szolgáltatási csomagok felé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

Egy nappal később, szerdán jelentette be a GVH, hogy a Booking.com B.V.-vel szemben is versenyfelügyeleti eljárást indított. A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a holland multinacionális vállalkozás a szakmai gondosság követelményét sértő tájékoztatást nyújtott egyes szolgáltatásainak díjaival kapcsolatosan, illetve megtévesztette a fogyasztókat a Genius programjában elérhető kedvezményekkel kapcsolatban. A Booking-ot már nem először vonta eljárás alá a GVH, a cég korábban összesen mintegy 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be a magyar költségvetésbe különböző jogsértések miatt.

Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.

Csütörtökön már azt közölte a Gazdasági Versenyhivatal, hogy az Airbnb vélhetően nem megfelelően tájékoztatja a magyar felhasználókat és ezzel megtévesztheti őket. A GVH ezért az online szállásfoglalási platformot működtető, Írországban bejegyezett céggel szemben is versenyfelügyeleti eljárást indított. A nemzeti versenyhatóság az elmúlt években kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyközvetítési piacra, és az Airbnb sem először került a GVH látókörébe.

A GVH mindhárom eljárással kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az érintett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárások a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértések bizonyítására irányulnak, amelyre a GVH-nak három hónapja van, ami indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Gazdasági Versenyhivatal évek óta kiemelt figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit és piaci helyzetét befolyásoló, nagy technológiai vállalkozások és online platformok piaci magatartásainak vizsgálatára. A GVH az elmúlt években többek között a Google, illetve a PayPal számára is előírt versenykorrekciós kötelezettségeket, a Booking.com mellett pedig az Apple is jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett Magyarországon. A magyar versenyhatóság 2023-ban fejezte be a Wish-el szemben indított eljárását, 2023 november végén pedig lezárta a TikTok vizsgálatát, amely során globális hatású eredményeket ért el. 2024-ben fejeződött be a Viberrel szemben folytatott eljárás, 2025. május végén pedig lezárult a Microsofttal szemben folytatott vizsgálat, amely során a GVH elérte, hogy a globális technológiai óriásvállalat 10 milliárdnyi magyar szó felhasználásával fejleszti saját MI alapú rendszereit, és az adatokat más fejlesztők számára is ingyenesen hozzáférhetővé teszi.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #gvh #szálláshely #szálláshelyek #booking

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:17
17:03
16:45
16:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
2025. augusztus 8.
Csodálatos égi jelenségek jönnek augusztusban: nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tényleg üres idén nyáron a Balaton, vagy csak megy a pánikkeltés? Megnéztük, mi az igazság
2
2 hete
Hivatalos: ez a világ legjobb országa, csak kevés magyar jut el ide
3
1 hete
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
4
2 hete
Így verik át külföldön a magyar turistákat: te ne dőlj be ezeknek az olcsó trükköknek!
5
1 hete
Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 16:45
Csodálatos égi jelenségek jönnek augusztusban: nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 16:03
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 16:27
Végzetes hiba: ezt sokan elrontják a gyümölcsfák nyári metszésekor