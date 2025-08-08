A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
Reagált a Booking.com botrányra a GVH: ezt üzenték az utazóknak
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, illetve az úgynevezett diszkont légitársaságokra. A GVH az elmúlt napokban eljárást indított a Bookinggal, az Airbnb-vel és Ryanairrel szemben is. A nemzeti versenyhatóság mindhárom multinacionális vállalkozás esetében azt gyanítja, hogy a cégek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, amivel számos szempontból megtévesztik a magyar fogyasztókat.
A Gazdasági Versenyhivatal kedden indított versenyfelügyeleti eljárást a Ryanairrel szemben. A GVH gyanúja szerint az írországi központú diszkont légitársaság az online repülőjegy foglalások során több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytat. A vállalkozás valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat, emellett pszichés nyomásgyakorlással, úgynevezett sötét mintázatokkal tereli a jegyvásárlókat a drágább szolgáltatási csomagok felé.
Egy nappal később, szerdán jelentette be a GVH, hogy a Booking.com B.V.-vel szemben is versenyfelügyeleti eljárást indított. A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a holland multinacionális vállalkozás a szakmai gondosság követelményét sértő tájékoztatást nyújtott egyes szolgáltatásainak díjaival kapcsolatosan, illetve megtévesztette a fogyasztókat a Genius programjában elérhető kedvezményekkel kapcsolatban. A Booking-ot már nem először vonta eljárás alá a GVH, a cég korábban összesen mintegy 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be a magyar költségvetésbe különböző jogsértések miatt.
Csütörtökön már azt közölte a Gazdasági Versenyhivatal, hogy az Airbnb vélhetően nem megfelelően tájékoztatja a magyar felhasználókat és ezzel megtévesztheti őket. A GVH ezért az online szállásfoglalási platformot működtető, Írországban bejegyezett céggel szemben is versenyfelügyeleti eljárást indított. A nemzeti versenyhatóság az elmúlt években kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyközvetítési piacra, és az Airbnb sem először került a GVH látókörébe.
A GVH mindhárom eljárással kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az érintett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárások a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértések bizonyítására irányulnak, amelyre a GVH-nak három hónapja van, ami indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A Gazdasági Versenyhivatal évek óta kiemelt figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit és piaci helyzetét befolyásoló, nagy technológiai vállalkozások és online platformok piaci magatartásainak vizsgálatára. A GVH az elmúlt években többek között a Google, illetve a PayPal számára is előírt versenykorrekciós kötelezettségeket, a Booking.com mellett pedig az Apple is jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett Magyarországon. A magyar versenyhatóság 2023-ban fejezte be a Wish-el szemben indított eljárását, 2023 november végén pedig lezárta a TikTok vizsgálatát, amely során globális hatású eredményeket ért el. 2024-ben fejeződött be a Viberrel szemben folytatott eljárás, 2025. május végén pedig lezárult a Microsofttal szemben folytatott vizsgálat, amely során a GVH elérte, hogy a globális technológiai óriásvállalat 10 milliárdnyi magyar szó felhasználásával fejleszti saját MI alapú rendszereit, és az adatokat más fejlesztők számára is ingyenesen hozzáférhetővé teszi.
A Budapest-Philadelphia járatra hétfőn indul a jegyértékesítés, így már lehet helyet foglalni a jövő májusban induló repülőgépekre
A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lappangó költség húzza le a legtöbb magyart nyaraláskor: sokan csak otthon eszmélnek rá, mennyit buktak
Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen.
Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között.
A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat.
Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb – ezt gyanítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Ötödével többet költöttek a magyarok a SZÉP-kártyákról júniusban, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az is kiderült, hogy a legtöbb plusz juttatást a Balatonnál költöttük el.
Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Franciaország déli részén hatalmas erdőtűz pusztít, amely már egy ember életét is követelte és legalább 25 házat elpusztított.
Lecsapott a versenyhivatal: így szedtek rá rengeteg magyart a szállásfoglalásnál, sok pénzük bánhatta
A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a piacvezető szállásfoglaló platform félrevezető tájékoztatást adott egyes díjairól.
Mutatjuk, mire kell különösen figyelni, ha nem szeretnél bírsággal vagy eltiltással hazatérni a nyaralásról.
Több mint 300 ezer utasnak fizetett kártérítést a MÁV a nyári időszak késései miatt, összesen mintegy 170 millió forint értékben.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Strandolással, városnézéssel, valamint gyógyfürdőzéssel és wellnessezéssel töltik legszívesebben belföldi nyaralásukat a magyarok
Elképesztő állítások a Szövetség elnökétől: alkoholista, drogos, jogosítvány nélküli emberek is taxiznak Budapesten
Az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán éles kritikával illette a budapesti taxis szektorban zajló visszaéléseket
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
