2025. augusztus 12. kedd Klára
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középkorú nő pakolja a bőröndjét otthon a hálószobában, sértett szomorú macska fekszik az ágyon. Érett női tulajdonos öreg vörös háziállat utazásra, utazásra, nyaralásra indul. Utazás kaland ünnepek turizmus koncepció
Utazás

Bombameglepetés a turizmusban: megugrott a külföldi költés, újra berobbant az ágazat

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 05:59

2025 első hat hónapjában a magyarországi turisztikai szálláshelyeken több mint 8 millió vendég közel 19 millió vendégéjszakát töltött el, ami jelentős növekedést mutat az előző évhez képest. A külföldi turisták kiadásai is emelkedtek, ami komoly gazdasági élénkülést eredményez az ágazatban és az egész nemzetgazdaságban.

2025 első félévében a turisztikai szálláshelyeken közel 8,2 millió vendég 18,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,8%-kal, a vendégéjszakáké 4,5%-kal volt több az egy évvel korábbinál. A vendégek 57%-át, míg a vendéjszakáknak 55%-át a szállodák képviselték. Érdemes azonban az első féléves adatokat az elmúlt évek folyamatainak részeként is értékelni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A turizmus növekedése több csatornán keresztül is pozitívan járulhat hozzá a GDP bővüléséhez. Egyrészt a vendégéjszakák számának emelkedése közvetlenül növeli a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat hozzáadott értékét. Másrészt a turisztikai költés multiplikátorhatása például közlekedés, kiskereskedelem, kulturális szolgáltatások és szabadidős tevékenységek igénybevétele további keresletet generál a gazdaság más szektoraiban is. A külföldi turisták kiadásai pedig javítják a fizetési mérleg szolgáltatásegyenlegét, erősítve a nemzetgazdaság devizabevételi pozícióját. 

Kapcsolódó cikkeink:


 
A 2020-2021-es COVID járvány és a 2022-es energiaválság vendégéjszakában mért hatását - a KSH adatai alapján - a belföldi jövedelemkiáramlás és a külföldi beutazás felfutása ellenére még nem sikerült teljesen ledolgoznia az ágazatnak. 2019-ben a kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma 12%-kal haladta meg a 2010. évit, míg a vendégéjszakák száma 61%-kal volt magasabb. A 2020-as bezuhanás, majd a 2021-2022-es részbeni visszapattanás utáni 2,5 évben átlagosan évi 4% körüli ütemben nőtt a vendégforgalom, mely így a 2019-es 90%-áig tudott növekedni.

Hasonló éves ütemet feltételezve a COVID előtti szintet várhatóan 2028-ban éri majd el az ágazat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A GKI szálláshely-szolgáltatásra számított legfrissebb konjunktúra indexe középtávon alátámasztja az ágazat további növekedését. 

Az ágazat 2021 utáni talpra állását döntő részben a külföldi beutazó turizmusnak köszönheti, a vendégéjszakában mért növekedés 83%-át a külföldiek képviselték ebben az időszakban. A COVID előtti évtizedben a külföldiek magyarországi utazásai és az eltöltött napok száma dinamikusan emelkedett, a járványt követő részbeni visszapattanás (2021-2022) után azonban csak visszafogott növekedés tapasztalható. Ezzel együtt a külföldiek beutaztatása a 2019-es csúcsteljesítménytől mind az utazások, mind a napok száma tekintetében 17-17%-kal elmaradt.  
 
Nem úgy a költések. 2024-re a külföldi turisták magyarországi költései 2,8-szeresükre emelkedtek 2010-es bázison, elsősorban a COVID utáni 3 év dinamikus növekedésének köszönhetően. Költéseik ezzel az időszak végére újra belesimulnak a 2010 és 2019 közötti trendbe. 2025-re várhatóan – az inflációs hatásoktól megtisztított – reál mutató tekintetében is elérjük a 2019-es szintet, melytől 2024-ben még 8 százalékpont volt az elmaradás. Az egy főre és az egy napra jutó kiadásoknál reálértelemben +11%, illetve +26% volt a növekedés 2010-hez képest 2024-re. Ez 14 év alatt átlagosan évi 1,9%-os növekedést, ezen belül 2019 után évi 3%-os bővülést jelent. Ugyanakkor a növekedés üteme az elmúlt 3 év viszonylatában csökkenő trendet mutat, mely azt feltételezi, hogy a gazdaságra gyakorolt kedvező hatások is egyre kevésbé jelentkeznek. 
 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #külföldi #növekedés #költés #külföldiek #turisták

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:59
05:16
22:04
21:47
21:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 11.
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
2025. augusztus 11.
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
2025. augusztus 11.
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
2025. augusztus 11.
Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
2
3 napja
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
3
2 hete
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
4
2 hete
Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból
5
2 napja
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 05:16
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 19:22
Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 19:36
Észrevetted, hogy alig látni madarat az országban? Kiderült, mi áll a háttérben