Napos, de szeles időre számíthatunk: keleten kevés eső is eshet, estére 2–10 fok közé hűl a levegő.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 3.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. október 3., péntek.
Névnap
Helga
Friss hírek
- Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
- Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
- Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
- Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
- Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
- Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
Deviza árfolyam
EUR: 389.28 Ft
CHF: 416.45 Ft
GBP: 446.35 Ft
USD: 332.26 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 28780 Ft
MOL: 2774 Ft
RICHTER: 10050 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.04: A nap első felében a Tiszántúlon, Duna-Tisza közén még erősen felhős lesz az ég, és a keleti határszélen szemerkélő eső is előfordul, de fokozatosan csökken a felhőzet, és a csapadék is megszűnik. Másutt derült, illetve fátyolfelhős idő várható sok napsütéssel. Ugyanakkor délután nyugat felől gyors felhősödés veszi kezdetét, éjfélre mindenhol beborul, és késő este északon. valamint a Dunántúlon az eső is elered. Az északnyugati, északi szél napközben délire, délnyugatira fordul, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 2, 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is valószínű. Délután 13, 18 fok valószínű.
2025.10.05: A déli órákig erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Ezt követően nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Egyre inkább csak a keleti országrészre húzódik a csapadék, de délután ott is már csak helyenként eshet. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 17 fok között alakul, de északkeleten napközben is csak 9, 11 fok lesz.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.10.02)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat.
Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon.
A Pénzcentrum 2025. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében.
Az érintett területeken a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, de helyenként jégeső is előfordulhat.
A Pénzcentrum 2025. október 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
A Euronet ATM olyan trükkökkel verheti át a turistákat, amiket egyszerű lenne kivédeni, mégis nagyon kevesen tudnak róla.
Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.
A légitársaság átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően döntött a szigorítás bevezetéséről.
A budapesti nyitás a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének újabb mérföldköve.
A légitársaság eddig ellenállt a nyugdíjjogok megerősítésére irányuló követeléseknek.
Egyetlen év alatt a nemzetközi márkás hotelek portfóliója több mint kétezer új szállodával nőtt.
Október 1-től jelentős kedvezménnyel utazhatnak a repülőtéri expresszjáraton azok, akik Budapest-, Pest vármegyei vagy országbérlettel rendelkeznek.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hidegörvény hatására változékony, hűvös időjárás várható a következő napokban, helyenként fagypont alatti hőmérséklettel.
Augusztrusra felpörgött turizmus: sokkal több lengyel és német érkezett az országba.
Az athéni repülőtéren jelentős késésekre kell számítani, miután a légiirányítók csökkentették az óránként kezelt járatok számát.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.