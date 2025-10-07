Váratlan fordulat jön az időjárásban: erre kell készülni Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kedden napközben sokfelé gomolyfelhők tarkítják az eget, de az ország nagy részén több órára is kisüt majd a nap. Szórványos záporok előfordulhatnak, de nagyobb esőre nem kell készülni.

Az északnyugati, északi szél többfelé élénken fúj, a Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. Estére és éjszakára a szél elcsendesedik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Éjszaka a hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, derült völgyekben ennél hidegebbre is lehűlhet a levegő. Napközben 14–19 fokig emelkedik a hőmérséklet, így mérsékelt, kora tavaszias időre számíthatunk.

