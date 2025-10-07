2025. október 7. kedd Amália
14 °C Budapest
Magas lakóházak látványa számos ablakkal, körülöttük fák, amelyek zöld és őszi lombok keverékét mutatják. A jelenet egy nagy, bolyhos fehér felhőkkel teli, élénk kék égbolt előtt játszódik, egy tiszta napon egy városi lakónegyed
Utazás

Váratlan fordulat jön az időjárásban: erre kell készülni Magyarországon

Pénzcentrum
2025. október 7. 07:01

Kedden napközben sokfelé gomolyfelhők tarkítják az eget, de az ország nagy részén több órára is kisüt majd a nap. Szórványos záporok előfordulhatnak, de nagyobb esőre nem kell készülni.

Az északnyugati, északi szél többfelé élénken fúj, a Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. Estére és éjszakára a szél elcsendesedik.

Éjszaka a hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, derült völgyekben ennél hidegebbre is lehűlhet a levegő. Napközben 14–19 fokig emelkedik a hőmérséklet, így mérsékelt, kora tavaszias időre számíthatunk.
Címlapkép: Getty Images
