2025. október 3. péntek Helga
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ősz az olasz Dolomitokban, Funes-völgy, Trentino Alto Adige, Olaszország. Rossz időjárási körülmények, eső és köd
Utazás

Brutálisan csap le a tél Magyarországra: azért ez keményen meglep mindenkit

Pénzcentrum/MTI
2025. október 3. 16:29

Csütörtökön Kékestetőn megdőlt a legalacsonyabb napi maximum-hőmérséklet országos rekordja - írta a HungaroMet Zrt. a honlapján pénteken.

Közölték: csütörtökön országszerte 10-16 Celsius-fok között voltak a napi maximum-hőmérsékletek, a hegyvidéki tájakon még ennél is hűvösebb volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kékestetőn csak 3,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, így új legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékleti országos rekord született.

Az erre a napra vonatkozó korábbi ilyen adat 3,9 fok volt, amelyet szintén Kékestetőn mértek 2013-ban.

Megdőlt az országos hajnali hidegrekord is: a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ez egyben új őszi szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord mínusz 4,3 fok volt, amit még 2013-ban regisztráltak a szintén Nógrád vármegyei Szécsényben.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hegyvidék #hőmérséklet #hideg #rekord #kékestető #mérés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:30
17:23
17:18
17:02
16:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 3.
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
2025. október 3.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
2025. október 3.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 3. péntek
Helga
40. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
3 napja
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
2 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
3 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
5
2 napja
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási számla
ötvözi a lekötetlen betétek és a lakossági bankszámlák előnyeit igénynek megfelelő időpontban lehet hozzájutni megtakarításhoz úgy, hogy közben a lekötött betétekre jellemző magas kamatról sem kell lemondani

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 16:04
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 14:20
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
Agrárszektor  |  2025. október 3. 16:33
Meghosszabbították a határidőt: ezt még október 15-ig el lehet intézni