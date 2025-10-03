Brutálisan csap le a tél Magyarországra: azért ez keményen meglep mindenkit

Csütörtökön Kékestetőn megdőlt a legalacsonyabb napi maximum-hőmérséklet országos rekordja - írta a HungaroMet Zrt. a honlapján pénteken.

Közölték: csütörtökön országszerte 10-16 Celsius-fok között voltak a napi maximum-hőmérsékletek, a hegyvidéki tájakon még ennél is hűvösebb volt.

Kékestetőn csak 3,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, így új legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékleti országos rekord született.

Az erre a napra vonatkozó korábbi ilyen adat 3,9 fok volt, amelyet szintén Kékestetőn mértek 2013-ban.

Megdőlt az országos hajnali hidegrekord is: a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ez egyben új őszi szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord mínusz 4,3 fok volt, amit még 2013-ban regisztráltak a szintén Nógrád vármegyei Szécsényben.