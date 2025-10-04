Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3–5.) tartják a Murcifesztivált!
Komoly változás élesedik a hétvégén a budapesti közlekedésben: erre jobb, ha te is figyelsz
Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap. Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz jár - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ közleményben szombaton az MTI-t.
Az M2-es metró vonalán az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között síncsiszolást végeznek október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap - írták. Az M2-es metró ezért rövidített útvonalon, a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik.
A Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár, amely a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Az Örs vezér terénél a kőbányai oldali végállomásról indul, és megáll a Kerepesi útra kanyarodás után. Az Örs vezér tere zuglói végállomására érkezőknek itt célszerű átszállni - hívták fel a figyelmet.
A belváros felé az 1-es és a 3-as villamosról a Thököly úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át az utasok - tájékoztattak. Október 4-én és 5-én, a 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria M megállóhelyét a Kálvin tér felé áthelyezik a csomópont túloldalára, az éjszakai buszok közút melletti megállójába - közölték.
A Pénzcentrum 2025. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A KSH turisztikai adatai nemcsak a szektor állapotát tükrözik, hanem a szállodai döntéshozók napi működését is befolyásolják.
A Pénzcentrum 2025. október 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napos, de szeles időre számíthatunk: keleten kevés eső is eshet, estére 2–10 fok közé hűl a levegő.
Csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat.
Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon.
A Pénzcentrum 2025. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében.
Az érintett területeken a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, de helyenként jégeső is előfordulhat.
A Pénzcentrum 2025. október 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
A Euronet ATM olyan trükkökkel verheti át a turistákat, amiket egyszerű lenne kivédeni, mégis nagyon kevesen tudnak róla.
Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.
A légitársaság átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően döntött a szigorítás bevezetéséről.
A budapesti nyitás a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének újabb mérföldköve.
A légitársaság eddig ellenállt a nyugdíjjogok megerősítésére irányuló követeléseknek.
Egyetlen év alatt a nemzetközi márkás hotelek portfóliója több mint kétezer új szállodával nőtt.
Október 1-től jelentős kedvezménnyel utazhatnak a repülőtéri expresszjáraton azok, akik Budapest-, Pest vármegyei vagy országbérlettel rendelkeznek.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás?
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.