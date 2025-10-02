A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Adathalász e-mailekre figyelmeztet az OTP: minden kártyatulajdonos veszélyben van!
Az OTP Bank figyelmezteti ügyfeleit: csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat. A bank hangsúlyozza, hogy ilyen szolgáltatás nem létezik, és arra kéri a címzetteket, hogy ne kattintsanak a levelekben szereplő linkekre.
Az OTP Bank arról tájékoztatta a lakosságot, hogy csalók tömegesen küldenek adathalász e-maileket, amelyek tárgya: „SZÉP-kártya CashBack program”. Az e-mailekben található kattintható linkeken keresztül a csalók a SZÉP-kártyákhoz tartozó adatokat próbálják megszerezni.
A Bank hangsúlyozza, hogy:
- nem küldött ilyen tartalmú e-mailt,
- nem kér ügyfeleitől kártyaadatokat,
- a SZÉP-kártyák esetében nem létezik Cashback funkció.
- Senki ne kattintson az e-mailben található linkre!
Amennyiben valaki mégis megnyitotta a linket és megadta az ott kért adatokat, azt javasolják, hogy az haladéktalanul tiltsa le a SZÉP-kártyáját. Ezt az alábbi módokon teheti meg:
- a weboldalon, bejelentkezés nélkül,
- a SZÉP mobilalkalmazásban,
- vagy az ügyfélszolgálati telefonszám 0-ás menüpontjában.
Hozzátették, az e-mail címek nem a Banktól kerültek ki, a leveleket nem csak SZÉP-kártya birtokosok kapják meg.
