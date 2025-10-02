2025. október 2. csütörtök Petra
7 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2025. február 17: A zöld-fehér feliratot mutató OTP Bank fiók külsejének közeli látképe. A logó és a bank neve jól láthatóan az üvegbejárat felett, oldalt pedig a 24 órás ügyfélszolgálat felirat látható.
Utazás

Adathalász e-mailekre figyelmeztet az OTP: minden kártyatulajdonos veszélyben van!

Pénzcentrum
2025. október 2. 21:15

Az OTP Bank figyelmezteti ügyfeleit: csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat. A bank hangsúlyozza, hogy ilyen szolgáltatás nem létezik, és arra kéri a címzetteket, hogy ne kattintsanak a levelekben szereplő linkekre.

Az OTP Bank arról tájékoztatta a lakosságot, hogy csalók tömegesen küldenek adathalász e-maileket, amelyek tárgya: „SZÉP-kártya CashBack program”. Az e-mailekben található kattintható linkeken keresztül a csalók a SZÉP-kártyákhoz tartozó adatokat próbálják megszerezni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bank hangsúlyozza, hogy:

  • nem küldött ilyen tartalmú e-mailt,
  • nem kér ügyfeleitől kártyaadatokat,
  • a SZÉP-kártyák esetében nem létezik Cashback funkció.
  • Senki ne kattintson az e-mailben található linkre!


Amennyiben valaki mégis megnyitotta a linket és megadta az ott kért adatokat, azt javasolják, hogy az haladéktalanul tiltsa le a SZÉP-kártyáját. Ezt az alábbi módokon teheti meg:

  • a  weboldalon, bejelentkezés nélkül,
  • a SZÉP mobilalkalmazásban,
  • vagy az ügyfélszolgálati telefonszám 0-ás menüpontjában.

Hozzátették, az e-mail címek nem a Banktól kerültek ki, a leveleket nem csak SZÉP-kártya birtokosok kapják meg.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #csalás #szép kártya #otp #figyelmeztetés #csalók #adathalász #adathalászat #otp bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:15
20:51
20:01
19:33
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
2 napja
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
2 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
3 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
5
2 hete
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prepaid
olyan bankkártya, melynél a bankkártyahasználat költségeit, díjait, jutalékait előre, egy összegben fizetjük meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 20:51
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 19:15
Brutálisan megdrágultak a ezek az előfizetések: tömegesen mondják le a felhasználók
Agrárszektor  |  2025. október 2. 20:32
Gigavállalat épül az agráriumban: Magyarország is a részese