Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád

A Euronet ATM Európa népszerű látványosságainál különféle módszerekkel bírja rá az embereket, hogy azok többet költsenek egy-egy pénzfelvételnél, mint amúgy azt tervezték. Korábban a magyar Gazdasági Versenyhivatal indított vizsgálatot a vállalat bankautomatáinak nem egyértelmű kezelőfelülete miatt, most pedig egy visszaéléseket lebuktató YouTube-csatorna foglalkozott a témával a Euronet által felszámolt hatalmas többletköltségek miatt. Az utazgató youtuberek Prágában és Ukrajnában jártak utána, hogyan vágják át a turistákat - és persze annak is, hogy hogyan kerülhetjük el az átejtést.

A történet azonban mégsem itt kezdődik, hanem rögtön egy magyar vonatkozással. A videóból kiderül, hogy a csatorna már korábban is foglalkozott a Euronet egy korábbi, nemzetközi trükközésével, akkor pedig a magyar Gazdagsági Versenyhivatal (GVH) is belekeveredett az ügybe.

Ez az ügyeskedés tulajdonképpen abból állt, hogy a Euronet az ATM kezelőfelületén két gombot, a „Készpénzt” és az „Egyenleget” egyetlen gombbá olvasztotta. Ezzel arra kényszerítette a – jellemzően turista – felhasználókat, hogy minden pénzkivételkor igénybe vegyék az (egyébként nem működő) egyenleglekérdezési szolgáltatást is, ez pedig nem kevés pénzbe kerülhetett.

A bankautomata-hálózat azóta például Prágában ismét szétválasztotta a gombokat, a youtuberek pedig azóta arra jutottak, hogy nem nekik köszönhetően – hanem GVH vizsgálata miatt.

A GVH márciusi közleményéből valóban kiderül, hogy vizsgálatot indítottak a bankautomatákat üzemeltető Euronettel szemben. Mint írják, gyanújuk szerint

a vállalkozás az általa üzemeltetett ATM-ek kezdőképernyőjén az elérhető funkciók megjelenítésével, illetve egyes funkciók elrejtésével megtéveszti a fogyasztókat, ezzel pedig egyébként elkerülhető többletköltségeket okoz számukra.

Bár a youtuberek kérdésére a GVH elmondta, hogy a vizsgálat folyamatban van, ezért egyelőre nincs fejlemény az ügyben, a videóból kiderül, hogy a prágai Euronet ATM-ek felületén a közlemény kiadásának napján, azaz 2025. március 7-én választották szét a gombokat.

Szóval ne az Honest Guide-nak köszönjétek, hogy újra ketté választották a gombot. Ami miatt nem kell extra költségeket fizetnetek, azt köszönjétek Magyarországnak

– emeli ki a YouTube-csatorna narrátora a videóban.

Vannak még ott trükkök, ahonnan ez jött

A videó egy prágai mosoda és az előtte gondosan elhelyezett bankautomata példáján keresztül mutatja be, hogy a Euronet milyen trükköket tartogat még mindig. „A mosoda és az ATM harmóniában él. Legalábbis addig, amíg mi vagy egy turista fel nem tűnik a színen, utána a harmónia horrorrá válik” – vezeti fel a youtuber.

Tehát a dolog valahogy így fest: a turista ellátogat Prágába, majd megjelenik nála az igény, hogy a szennyes ruháit ideje lenne kimosni. Mivel erre nem sok lehetősége van, felkeresi a szóban forgó mosodát. Ez kifejezetten a turisták számára üzemel: nemcsak logikus, hogy a helyiek otthon mossák a ruháikat, hanem az angol nyelvű kiírások és a kizárólag készpénzes fizetés is egyértelművé teszi ezt.

Ehhez jönne jól a mosoda előtt elhelyezett Euronet ATM, azonban van benne egy turpisság.

Egy megkérdezett turista, akinek alapból dollár volt a bankkártyáján, azonban értelemszerűen csak a helyi valutával tudott fizetni a mosodában, 2000 cseh koronát, azaz 32800 forintot vett fel az ATM-ből. A bankautomata ezért a pénzkivételért összesen 113,67 dollárt, azaz összesen, mindennel együtt nagyjából 37827 forintot számolt fel, ráadásul a kiadott ezer cseh koronás bankjegyeket nem fogadták el a mosodában.

A több mint ötezer forintos többletköltséget az ATM a turista bankszámlájáról vonta le és tartotta meg magának – pedig könnyen elkerülhető lett volna, ha odafigyel a Euronet trükkjére.

Ezek a bankautomaták ugyanis úgy lettek kitalálva, hogy a felvenni kívánt pénzösszeg megadása után rákérdez arra, hogy elfogadod-e a valuta átváltását, azaz a fenti esetben elfogadja-e a turista, hogy a bankkártyáján lévő dollárról cseh koronára váltsa az összeget. Ha valaki véletlenül az „Accept”, vagyis az „Elfogadás” gombra megy, a kivett összeg 20 százalékát számolja fel az ATM extra költségként.

Így működik – a Euronet számára – tökéletesen a rendszer. Jól átgondolt módon helyezik el az automatáikat olyan üzletek mellé, ahol csakis készpénzzel lehet fizetni. A videó szerint a Euronet és ezek az üzletek nagy valószínűséggel még a magas többletköltségekből származó profitot is eloszthatják valamilyen arányban egymás között.

Ilyen az igazi pénzlehúzás

Érdekes még belegondolni, hogy mi lett volna, ha 2000 helyett 20000 cseh koronát, azaz 328000 forintot szeretnénk kivenni az ATM-ből. Ahogy arra a youtuber rávilágít, erre is van lehetőség, sőt: a Euronet bankautomatái az alapértelmezett összegek között fel is ajánlja ez az opciót. Ebben az esetben 65600 forintos extra költséget vonna le tőlünk az ATM, azaz összesen 393600 forintba fájt volna a pénzfelvétel, miközben a zsebünkbe jóval kevesebb készpénz került volna.

Természetesen a Euronet is megszólalt az ügyben. Szerintük azért van szükség az alapértelmezett húszezres értékre, mert most erre van igény, ennyi pénzre van szüksége a turistáknak. A YouTube-csatorna narrátora ezzel nem értett egyet.

Ennek szemléltetésére Kijevet is megjárta. Mint mondja, a súlyos konfliktusban álló országban jelentősen visszaesett a turizmus, de így is megtalálta az egyetlen, még mindig működő Euronet bankautomatát: az ATM nemcsak 20000, hanem 40000 ukrán hrivnya kivételét is felajánlotta, ami átszámolva 323200 forint. A videó szerint ez az átlag ukrán kereset másfélszerese,

tehát a Euronet valami olyat szeretne normalizálni, ami nem normális.

Ha az árakat nézzük, a kijevi vasútállomáson nagyjából 240 forintért kapunk egy kávét, miközben egyébként az ukrán hrivnya jelenleg jobban áll, mint a forint.

A Euronet szerint fontos számukra, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az ukrán polgárok számára még a mostani nehéz helyzetükben is, ám az Honest Guide csatorna az Odessában tett látogatásuk során megállapította, hogy az ATM-eket kikapcsolták, csakúgy, mint a járványhelyzet idején. Az ok természetesen a visszaeső turizmus, hiszen szemben más bankokkal, a Euronet kifejezetten a turistákat célozza.

Tehát összefoglalva, ha egy Euronet automatát látunk egy üzlet előtt vagy mellett, ahol csak készpénzzel lehet fizetni, érdemes végiggondolni, hogy biztosan arra a helyre térjünk-e be. Ha pedig a válasz igen, ráadásul még az ATM pénzfelvétel funkcióját is használjuk, nagyon figyeljük arra, amit az automata kiír: ha megkérdezi tőlünk, hogy milyen pénznemben szeretnénk fizetni – abban, ami a kártyánkon van vagy a helyi fizetőeszközben –, mindig a helyi valutát kell kiválasztani, illetve mindig a „Decline”, azaz az "Elutasít" gombot kell megnyomni. Így kerülhetjük el turistaként, hogy ezek az ATM-ek átejtsenek minket - derült ki a YouTube videó megállapításaiból.