A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a csúcshőmérséklet a 20 Celsius-fokot, és a hajnali fagyok is megszűnnek.
Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma
Változékony időjárás várható hétfőn: míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk, helyenként erős széllökésekkel.
A Kiderül meteorológiai szolgálat legfrissebb prognózisa szerint hétfőn a reggeli köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik az ország területén. A nap folyamán területi különbségek mutatkoznak az időjárásban: a Dunántúlon felhősebb égbolt várható, és ezeken a területeken nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő futó záporok - írta a Kiderül.
Az ország keleti részében ezzel szemben minimális a csapadék valószínűsége, itt számíthatunk a legtöbb napsütésre. Az északnyugati szél az ország jelentős részén élénk lesz, helyenként erős, sőt egyes területeken viharos lökések is előfordulhatnak. Kivételt képez ez alól az északkeleti harmad és a délnyugati országrész.
A hőmérséklet délután 13 és 18 Celsius-fok között alakul, majd az esti órákra jelentősen lehűl a levegő, 5-12 fok közötti értékekre számíthatunk.
Kékestetőn csak 3,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, így új legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékleti országos rekord született.
A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért.
A KSH turisztikai adatai nemcsak a szektor állapotát tükrözik, hanem a szállodai döntéshozók napi működését is befolyásolják.
Napos, de szeles időre számíthatunk: keleten kevés eső is eshet, estére 2–10 fok közé hűl a levegő.
Csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat.
Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon.
A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében.
Az érintett területeken a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, de helyenként jégeső is előfordulhat.
Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
A Euronet ATM olyan trükkökkel verheti át a turistákat, amiket egyszerű lenne kivédeni, mégis nagyon kevesen tudnak róla.
Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.
A légitársaság átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően döntött a szigorítás bevezetéséről.
A budapesti nyitás a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének újabb mérföldköve.
A légitársaság eddig ellenállt a nyugdíjjogok megerősítésére irányuló követeléseknek.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát