2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kontrasztos színek és textúrák töltik meg az eget, ahogy a sötét felhők átvonulnak a színes naplementén, drámai, hangulatos hangulatot teremtve árnyékkal, mozgással, a természet és az időjárás szépségével.
Utazás

Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Pénzcentrum
2025. október 6. 07:16

Változékony időjárás várható hétfőn: míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk, helyenként erős széllökésekkel.  

A Kiderül meteorológiai szolgálat legfrissebb prognózisa szerint hétfőn a reggeli köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik az ország területén. A nap folyamán területi különbségek mutatkoznak az időjárásban: a Dunántúlon felhősebb égbolt várható, és ezeken a területeken nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő futó záporok - írta a Kiderül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ország keleti részében ezzel szemben minimális a csapadék valószínűsége, itt számíthatunk a legtöbb napsütésre. Az északnyugati szél az ország jelentős részén élénk lesz, helyenként erős, sőt egyes területeken viharos lökések is előfordulhatnak. Kivételt képez ez alól az északkeleti harmad és a délnyugati országrész.

A hőmérséklet délután 13 és 18 Celsius-fok között alakul, majd az esti órákra jelentősen lehűl a levegő, 5-12 fok közötti értékekre számíthatunk.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #zápor #napsütés #felhő #csapadék #dunántúl #széllökés #hétfő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:31
07:16
06:28
05:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
2025. október 5.
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
6 napja
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
2 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
3 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
5
5 napja
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási díj
a biztosító kockázatviselésének ellenértéke

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 06:28
Kvíz: Emlékszel még az aradi vértanúkra? 10 kérdés és válasz az október 6-i nemzeti gyásznapon
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 05:34
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
Agrárszektor  |  2025. október 6. 07:03
Idén is milliók söröztek a híres Oktoberfesten