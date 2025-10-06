Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Változékony időjárás várható hétfőn: míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk, helyenként erős széllökésekkel.

A Kiderül meteorológiai szolgálat legfrissebb prognózisa szerint hétfőn a reggeli köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik az ország területén. A nap folyamán területi különbségek mutatkoznak az időjárásban: a Dunántúlon felhősebb égbolt várható, és ezeken a területeken nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő futó záporok - írta a Kiderül.

Az ország keleti részében ezzel szemben minimális a csapadék valószínűsége, itt számíthatunk a legtöbb napsütésre. Az északnyugati szél az ország jelentős részén élénk lesz, helyenként erős, sőt egyes területeken viharos lökések is előfordulhatnak. Kivételt képez ez alól az északkeleti harmad és a délnyugati országrész.

A hőmérséklet délután 13 és 18 Celsius-fok között alakul, majd az esti órákra jelentősen lehűl a levegő, 5-12 fok közötti értékekre számíthatunk.