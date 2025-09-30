2025. szeptember 30. kedd Jeromos
New York - USA - 2024. január 10: Emirates Airlines Airbus A380-800-as repülőgépe a John F Kennedy nemzetközi repülőtéren.
Utazás

Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 19:31

Az Emirates légitársaság 2025. október 1-jétől új biztonsági előírást vezet be, amely értelmében tilos lesz bármilyen típusú power bank használata a fedélzeten. A légitársaság valamennyi repülőgépén biztosított az ülésekbe épített áramforrások használata, ugyanakkor az Emirates továbbra is javasolja utasainak, hogy készülékeiket – különösen hosszabb repülőutak előtt – teljesen feltöltve vigyék magukkal.

A power bank olyan hordozható, újratölthető eszköz, amelyet elsősorban okostelefonok, táblagépek, laptopok és kamerák töltésére használnak. Az Emirates utasai továbbra is felvihetnek a fedélzetre egy darab power banket, azonban szigorú feltételek mellett. Ezeket az eszközöket a fedélzeten tilos használni, azaz nem lehet velük más készülékeket tölteni, és nem lehet őket sem az ülés alatti, sem a repülőgépek beépített áramforrásáról tölteni.

A power bankekre vonatkozó szabályozás:

  • Az utasok legfeljebb egy darab, 100 wattórás (Wh) kapacitás alatti power banket vihetnek fel a fedélzetre.
  • Tilos a power bankek használata személyes eszközök töltésére a fedélzeten.
  • Tilos a power bankeket a repülőgépek fedélzeti áramforrásáról tölteni.
  • Minden felvitt power banknek egyértelműen meg kell jelenítenie a kapacitásra vonatkozó adatokat.
  • A power bankeket nem szabad a fej feletti tárolórekeszbe helyezni, kizárólag az ülészsebben vagy az utas előtti ülés alá helyezett táskában tárolhatók.
  • A power bankek feladott poggyászban történő szállítása továbbra is szigorúan tilos (ez a szabály eddig is érvényben volt).

Miért hozták meg az ezt az intézkedést?

A légitársaság a légiközlekedési iparágban tapasztalható biztonsági kockázatok növekedésére reagálva, átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően döntött a szigorítás bevezetéséről. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a power bankek használata az utasok körében, ami a lítium-alapú akkumulátorokkal kapcsolatos incidensek számának emelkedéséhez vezetett világszerte.

A power bankek többsége lítium-ion vagy lítium-polimer technológiát alkalmaz, amelyek esetében a nem megfelelő töltés, sérülés vagy túlmelegedés esetén fennáll a "hőelszabadulás" (thermal runaway) kockázata. Ez a jelenség azt jelenti, hogy a belső hőtermelés mértéke meghaladja az akkumulátor hőleadási képességét, ami gyors és kontrollálhatatlan hőmérséklet-emelkedést okoz. Ennek következtében tűz, robbanás vagy mérgező gázok szabadulhatnak fel.

Míg az okostelefonok és fejlettebb eszközök rendelkeznek olyan intelligens töltésszabályozó rendszerekkel, amelyek megelőzik a túltöltést, sok alapmodellű power bank nem rendelkezik ilyen biztonsági funkciókkal, ezáltal fokozva a veszélyt.

Az új előírás célja, hogy jelentősen csökkentse a fedélzeti tűzesetek kockázatát, megakadályozva a power bankek használatát a levegőben. Azáltal, hogy az eszközök kizárólag könnyen hozzáférhető helyen – az ülészsebben vagy az utas előtti ülés alatti táskában – tárolhatók, a személyzet gyorsan és hatékonyan be tud avatkozni egy esetleges vészhelyzet esetén.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #biztonság #repülés #légitársaság #akkumulátor #október #szabályozás #repülőgép #emirates

