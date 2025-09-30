Az elmúlt néhány hétben felhasználóktól több bejelentés érkezett az Internet Hotline-hoz olyan tini társkereső csoportokkal kapcsolatban
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
Az Emirates légitársaság 2025. október 1-jétől új biztonsági előírást vezet be, amely értelmében tilos lesz bármilyen típusú power bank használata a fedélzeten. A légitársaság valamennyi repülőgépén biztosított az ülésekbe épített áramforrások használata, ugyanakkor az Emirates továbbra is javasolja utasainak, hogy készülékeiket – különösen hosszabb repülőutak előtt – teljesen feltöltve vigyék magukkal.
A power bank olyan hordozható, újratölthető eszköz, amelyet elsősorban okostelefonok, táblagépek, laptopok és kamerák töltésére használnak. Az Emirates utasai továbbra is felvihetnek a fedélzetre egy darab power banket, azonban szigorú feltételek mellett. Ezeket az eszközöket a fedélzeten tilos használni, azaz nem lehet velük más készülékeket tölteni, és nem lehet őket sem az ülés alatti, sem a repülőgépek beépített áramforrásáról tölteni.
A power bankekre vonatkozó szabályozás:
- Az utasok legfeljebb egy darab, 100 wattórás (Wh) kapacitás alatti power banket vihetnek fel a fedélzetre.
- Tilos a power bankek használata személyes eszközök töltésére a fedélzeten.
- Tilos a power bankeket a repülőgépek fedélzeti áramforrásáról tölteni.
- Minden felvitt power banknek egyértelműen meg kell jelenítenie a kapacitásra vonatkozó adatokat.
- A power bankeket nem szabad a fej feletti tárolórekeszbe helyezni, kizárólag az ülészsebben vagy az utas előtti ülés alá helyezett táskában tárolhatók.
- A power bankek feladott poggyászban történő szállítása továbbra is szigorúan tilos (ez a szabály eddig is érvényben volt).
Miért hozták meg az ezt az intézkedést?
A légitársaság a légiközlekedési iparágban tapasztalható biztonsági kockázatok növekedésére reagálva, átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően döntött a szigorítás bevezetéséről. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a power bankek használata az utasok körében, ami a lítium-alapú akkumulátorokkal kapcsolatos incidensek számának emelkedéséhez vezetett világszerte.
A power bankek többsége lítium-ion vagy lítium-polimer technológiát alkalmaz, amelyek esetében a nem megfelelő töltés, sérülés vagy túlmelegedés esetén fennáll a "hőelszabadulás" (thermal runaway) kockázata. Ez a jelenség azt jelenti, hogy a belső hőtermelés mértéke meghaladja az akkumulátor hőleadási képességét, ami gyors és kontrollálhatatlan hőmérséklet-emelkedést okoz. Ennek következtében tűz, robbanás vagy mérgező gázok szabadulhatnak fel.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Míg az okostelefonok és fejlettebb eszközök rendelkeznek olyan intelligens töltésszabályozó rendszerekkel, amelyek megelőzik a túltöltést, sok alapmodellű power bank nem rendelkezik ilyen biztonsági funkciókkal, ezáltal fokozva a veszélyt.
Az új előírás célja, hogy jelentősen csökkentse a fedélzeti tűzesetek kockázatát, megakadályozva a power bankek használatát a levegőben. Azáltal, hogy az eszközök kizárólag könnyen hozzáférhető helyen – az ülészsebben vagy az utas előtti ülés alatti táskában – tárolhatók, a személyzet gyorsan és hatékonyan be tud avatkozni egy esetleges vészhelyzet esetén.
Október 1-től jelentős kedvezménnyel utazhatnak a repülőtéri expresszjáraton azok, akik Budapest-, Pest vármegyei vagy országbérlettel rendelkeznek.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hidegörvény hatására változékony, hűvös időjárás várható a következő napokban, helyenként fagypont alatti hőmérséklettel.
Augusztrusra felpörgött turizmus: sokkal több lengyel és német érkezett az országba.
Az athéni repülőtéren jelentős késésekre kell számítani, miután a légiirányítók csökkentették az óránként kezelt járatok számát.
Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn hűvös reggelre és napos délelőttre ébredhetünk.
A Virgin Australia légitársaság új szolgáltatást vezetett be: az utasok licitálhatnak a mellettük lévő üres ülőhelyre, így biztosítva maguknak több kényelmet a repülőút során.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. szeptember 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.
Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort.
Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint, idén már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatja.
A vendégek száma (közel 2,8 millió) 5,2, a vendégéjszakáké (7,3 millió) 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A meteorológusok szerint bár nem ritka, hogy ex-hurrikánok elérik Európát, azok általában legyengülnek és mérsékelt övi ciklonokká alakulnak át.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik...
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.