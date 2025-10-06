Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 6.)

2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
14 °C Budapest
Utazás

Pénzcentrum
2025. október 6. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. október 6., hétfő.

Névnap

Brúnó, Renáta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.02 Ft
CHF: 415.97 Ft
GBP: 445.22 Ft
USD: 331.15 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 2.
A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 14, 15, 23, 25, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 14 db
4-es találat: 800 db
3-as találat: 14564 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29080 Ft
MOL: 2770 Ft
RICHTER: 10170 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.07: Hajnalra párássá válhat a levegő, néhol köd is képződhet. Változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. Az északias szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 4, 11 fok valószínű, de a derült, szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet. Délutánra 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.10.08: A hajnali párásság, ködfoltok feloszlását követően napos időre van kilátás a gomoly- és fátyolfelhők mellett, majd északnyugat felől felhősödés kezdődik, néhol kisebb eső is előfordulhat. Az északias szelet főként az Alföldön kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 15 és 20 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Vasárnap egy érkező okklúziós front miatt kettős fronthatás érvényesül. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
