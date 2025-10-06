Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 6.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. október 6., hétfő.
Névnap
Brúnó, Renáta
Friss hírek
- Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
- A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
- Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
- Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
- Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
- Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban
Deviza árfolyam
EUR: 388.02 Ft
CHF: 415.97 Ft
GBP: 445.22 Ft
USD: 331.15 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 2.
A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 14, 15, 23, 25, 41
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 14 db
4-es találat: 800 db
3-as találat: 14564 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29080 Ft
MOL: 2770 Ft
RICHTER: 10170 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.07: Hajnalra párássá válhat a levegő, néhol köd is képződhet. Változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. Az északias szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 4, 11 fok valószínű, de a derült, szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet. Délutánra 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
2025.10.08: A hajnali párásság, ködfoltok feloszlását követően napos időre van kilátás a gomoly- és fátyolfelhők mellett, majd északnyugat felől felhősödés kezdődik, néhol kisebb eső is előfordulhat. Az északias szelet főként az Alföldön kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 15 és 20 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Vasárnap egy érkező okklúziós front miatt kettős fronthatás érvényesül. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.05)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A Pénzcentrum 2025. október 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Zala vármegye egyre markánsabban jelenik meg a hazai turizmus térképén: a gyógyfürdők, a természetközeli élmények és a gasztronómiai kínálat stabilan vonzzák a látogatókat.
Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap.
A Pénzcentrum 2025. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kékestetőn csak 3,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, így új legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékleti országos rekord született.
A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért.
A KSH turisztikai adatai nemcsak a szektor állapotát tükrözik, hanem a szállodai döntéshozók napi működését is befolyásolják.
A Pénzcentrum 2025. október 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napos, de szeles időre számíthatunk: keleten kevés eső is eshet, estére 2–10 fok közé hűl a levegő.
Csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat.
Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon.
A Pénzcentrum 2025. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében.
Az érintett területeken a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, de helyenként jégeső is előfordulhat.
A Pénzcentrum 2025. október 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
A Euronet ATM olyan trükkökkel verheti át a turistákat, amiket egyszerű lenne kivédeni, mégis nagyon kevesen tudnak róla.
Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát