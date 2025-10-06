Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 6.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. október 6., hétfő.

Brúnó, Renáta

EUR: 388.02 Ft

CHF: 415.97 Ft

GBP: 445.22 Ft

USD: 331.15 Ft



A sorsolás dátuma: 2025. október 2.

A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 14, 15, 23, 25, 41



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 14 db

4-es találat: 800 db

3-as találat: 14564 db



OTP: 29080 Ft

MOL: 2770 Ft

RICHTER: 10170 Ft



2025.10.07: Hajnalra párássá válhat a levegő, néhol köd is képződhet. Változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. Az északias szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 4, 11 fok valószínű, de a derült, szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet. Délutánra 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.10.08: A hajnali párásság, ködfoltok feloszlását követően napos időre van kilátás a gomoly- és fátyolfelhők mellett, majd északnyugat felől felhősödés kezdődik, néhol kisebb eső is előfordulhat. Az északias szelet főként az Alföldön kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 15 és 20 fok között alakul.

()

Vasárnap egy érkező okklúziós front miatt kettős fronthatás érvényesül. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.10.05)

