Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten

Kihúzták a Skandináv lottó 41. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a 71 milliós főnyereményt?

A Skandináv lottó játékán egy játékmezőn hét számot kell megjelölnünk a 35-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább négyet kihúznak a kézzel, illetve géppel tartott sorsolások valamelyike során. Ha pedig mind a hetet eltaláljuk, akkor miénk a főnyeremény, ami ezen a héten csaknem 71 millió forint.

Az alábbiakban mutatjuk a 41. heti nyerőszámokat és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 41. héten 2025-ben:

10; 12; 17; 21; 23; 27; 28.

Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 41. héten 2025-ben:

7; 10; 12; 14; 23; 34; 35.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény. Így a 42. játékhéten 140 millió forint keresi gazdáját majd a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón a 41. héten:

6 találat: egyenként 316 725 forint

5 találat: egyenként 7 085 forint

4 találat: egyenként 2 350 forint

