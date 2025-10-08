Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten
Kihúzták a Skandináv lottó 41. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a 71 milliós főnyereményt?
A Skandináv lottó játékán egy játékmezőn hét számot kell megjelölnünk a 35-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább négyet kihúznak a kézzel, illetve géppel tartott sorsolások valamelyike során. Ha pedig mind a hetet eltaláljuk, akkor miénk a főnyeremény, ami ezen a héten csaknem 71 millió forint.
Az alábbiakban mutatjuk a 41. heti nyerőszámokat és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 41. héten 2025-ben:
10; 12; 17; 21; 23; 27; 28.
Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 41. héten 2025-ben:
7; 10; 12; 14; 23; 34; 35.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény. Így a 42. játékhéten 140 millió forint keresi gazdáját majd a Skandináv lottón.
További nyeremények a Skandináv lottón a 41. héten:
- 6 találat: egyenként 316 725 forint
- 5 találat: egyenként 7 085 forint
- 4 találat: egyenként 2 350 forint
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Húsz év után második budapesti koncertjére készül a legendás brit gitáros-énekes.
Az előfizetőknek kiküldött tájékoztató alapján 2025. november 6-tól emelkedik az HBO Max havi díja, és frissülnek a szolgáltatás feltételei is.
Ismét szabálytalan parkoláson kapták Kern Andrást, a beszámoló szerint ezúttal a piroson is áthajtott.
A humorista tévedett az adótartozásával kapcsolatban, és már az élelmiszert, gyógyszert is nehezen tudja megfizetni.
Kihúzták a Hatoslottó 40. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 400 milliós főnyereményt!
Az egykori felnőttfilmes rendező kötetlen beszélgetéseket tart saját magával, így az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a pornófilmek világáról.
Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán.
Lássuk, ezen a héten volt-e telitalálat, elviszik-e az 1,522 milliárd forintos főnyereményt?
Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt.
Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.
A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?
Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket.
Kiemelkedően szerencsés volt az elmúlt 4 hét a Napi Mázli játékosainak: kilenc alkalommal 20 millió forintot vihettek haza a jó tippekkel.
Bár októberben nem lesz a szeptemberi teljes holdfogyatkozáshoz hasonlóan látványos égi esemény, mégis lesz miért az éjszakai égboltot kémlelni!
Kihúzták a Skandináv lottó 40. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a majdnem 300 milliós főnyereményt?
Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért.
Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát