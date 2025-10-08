Újabb magyarországi tó van eltűnőben? Sok embernek hiányozna ez a nyaralóhely

A Velencei-tó vízszintje aggasztóan alacsony: az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott, ami 45 centiméterrel kevesebb, mint a tavaly ilyenkor mért érték - tudósított az Időkép.

A Velencei-tó vízállása kritikus szintre süllyedt, helyenként már száraz lábbal lehet sétálni a mederben. Az agárdi vízmérce adatai szerint kedd hajnalban 67 centiméteres vízszintet mértek, szemben a tavaly ugyanezen a napon regisztrált 112 centiméteres értékkel.

A jelentős vízszintcsökkenés hátterében - a Balatonhoz hasonlóan - elsősorban a nyári aszály, a tartós hőség és az ezek következtében fellépő intenzív párolgás áll. Bár a 2022. szeptember 23-án mért történelmi mélyponttól (53 centiméter) még távolabb vagyunk, a helyzet így is aggasztó.

A szakértői számítások szerint a tó átlagos 26 négyzetkilométeres vízfelületét figyelembe véve a párolgás okozta veszteség megközelítőleg 11,7 millió köbméter vizet jelent.

A kilátások nem biztatóak, mivel a meteorológiai előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható jelentős mennyiségű csapadék a Velencei-tó vízgyűjtő területén, így valószínű a vízszint további csökkenése.