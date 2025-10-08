Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.
Újabb magyarországi tó van eltűnőben? Sok embernek hiányozna ez a nyaralóhely
A Velencei-tó vízszintje aggasztóan alacsony: az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott, ami 45 centiméterrel kevesebb, mint a tavaly ilyenkor mért érték - tudósított az Időkép.
A Velencei-tó vízállása kritikus szintre süllyedt, helyenként már száraz lábbal lehet sétálni a mederben. Az agárdi vízmérce adatai szerint kedd hajnalban 67 centiméteres vízszintet mértek, szemben a tavaly ugyanezen a napon regisztrált 112 centiméteres értékkel.
A jelentős vízszintcsökkenés hátterében - a Balatonhoz hasonlóan - elsősorban a nyári aszály, a tartós hőség és az ezek következtében fellépő intenzív párolgás áll. Bár a 2022. szeptember 23-án mért történelmi mélyponttól (53 centiméter) még távolabb vagyunk, a helyzet így is aggasztó.
A szakértői számítások szerint a tó átlagos 26 négyzetkilométeres vízfelületét figyelembe véve a párolgás okozta veszteség megközelítőleg 11,7 millió köbméter vizet jelent.
A kilátások nem biztatóak, mivel a meteorológiai előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható jelentős mennyiségű csapadék a Velencei-tó vízgyűjtő területén, így valószínű a vízszint további csökkenése.
A Pénzcentrum 2025. október 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. október 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.
A Pénzcentrum 2025. október 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk.
A Pénzcentrum 2025. október 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Zala vármegye egyre markánsabban jelenik meg a hazai turizmus térképén: a gyógyfürdők, a természetközeli élmények és a gasztronómiai kínálat stabilan vonzzák a látogatókat.
Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap.
A Pénzcentrum 2025. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kékestetőn csak 3,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, így új legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékleti országos rekord született.
A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért.
A KSH turisztikai adatai nemcsak a szektor állapotát tükrözik, hanem a szállodai döntéshozók napi működését is befolyásolják.
A Pénzcentrum 2025. október 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napos, de szeles időre számíthatunk: keleten kevés eső is eshet, estére 2–10 fok közé hűl a levegő.
Csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat.
Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon.
A Pénzcentrum 2025. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát