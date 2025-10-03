Brutális szélrohamok tépik meg az országot – estére hidegzuhany vár ránk

Ma többnyire napos idő várható, de a szél országszerte élénk, keleten helyenként viharos közeli lehet, és gyenge eső is előfordulhat, írja a HungaroMet.

Többnyire napos idő valószínű kevés fátyolfelhővel, azonban a Tiszántúlon helyenként erősen felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű.

A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. Estétől mérséklődik a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Késő estére 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.