Fedezd fel a Bécs karácsonyi vásár 2025 hangulatát! A bécsi adventi vásár több helyszínen, novembertől januárig vár forralt borral, fényekkel és kézműves csodákkal.
Brutális szélrohamok tépik meg az országot – estére hidegzuhany vár ránk
Ma többnyire napos idő várható, de a szél országszerte élénk, keleten helyenként viharos közeli lehet, és gyenge eső is előfordulhat, írja a HungaroMet.
Többnyire napos idő valószínű kevés fátyolfelhővel, azonban a Tiszántúlon helyenként erősen felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű.
A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. Estétől mérséklődik a légmozgás.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Késő estére 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2025. október 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében.
Az érintett területeken a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, de helyenként jégeső is előfordulhat.
A Pénzcentrum 2025. október 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
A Euronet ATM olyan trükkökkel verheti át a turistákat, amiket egyszerű lenne kivédeni, mégis nagyon kevesen tudnak róla.
Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.
A légitársaság átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően döntött a szigorítás bevezetéséről.
A budapesti nyitás a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének újabb mérföldköve.
A légitársaság eddig ellenállt a nyugdíjjogok megerősítésére irányuló követeléseknek.
Egyetlen év alatt a nemzetközi márkás hotelek portfóliója több mint kétezer új szállodával nőtt.
Október 1-től jelentős kedvezménnyel utazhatnak a repülőtéri expresszjáraton azok, akik Budapest-, Pest vármegyei vagy országbérlettel rendelkeznek.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hidegörvény hatására változékony, hűvös időjárás várható a következő napokban, helyenként fagypont alatti hőmérséklettel.
Augusztrusra felpörgött turizmus: sokkal több lengyel és német érkezett az országba.
Az athéni repülőtéren jelentős késésekre kell számítani, miután a légiirányítók csökkentették az óránként kezelt járatok számát.
Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.