Budapest, 2025. január 15.
Itt a friss előrejelzés, berobbanhat a tél: tényleg fehér lesz karácsony Magyarországon 2025-ben?

Pénzcentrum
2025. október 8. 13:29

Ahogy közeledik a december, egyre többen tervezik az ünnepi programokat, és felmerül a kérdés, vajon hóval borított táj fogadja-e őket karácsonykor. Magyarországon a fehér karácsony előfordulása az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, és a klímaváltozás miatt a jövőben is egyre ritkább lesz a szakértők szerint. Ugyanakkor a magasabb hegyvidéki térségekben, például a Mátra és a Bükk környékén még lehet esély a hóra az ünnepek idején. A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.

Ahogy közeledik a december, sokan kezdik tervezni az ünnepi programokat, és felmerül a kérdés, vajon hóval borított táj fogadja-e őket karácsonykor. A fehér karácsony gondolata különösen vonzó a téli hangulat és a hagyományos ünnepi élmények miatt, ugyanakkor az időjárás kiszámíthatatlansága miatt nem mindenütt garantált.

Megnéztük, hogy mit mutatnak jelenleg az időjárási modellek, mekkora esély van Magyarországon a fehér karácsonyra 2025-ben.

Lesz havazás 2025 karácsonyán Magyarországon?

A jelenlegi szezonális előrejelzések szerint Európa nagy részén a 2025/26-os télre általánosságban inkább átlag alatt várnak hóesést, a kontinens középső és déli régióira viszont kevésbé kedvező trendek rajzolódnak ki. Az ECMWF modelljei decemberre vonatkozóan alacsonyabb mennyiségű havazást prognosztizálnak, kivéve néhány magasabb hegyvidéki zónát, ahol átlagos körüli hó eshet – mondja a Severe Weather Europe elemzése.

Ugyanakkor az időjárási modellek egyik jelentős befolyásoló tényezője a La Niña visszatérése: több elemzés szerint a visszaálló La Niña az európai időjárási mintákat is befolyásolhatja, lehetővé téve hidegebb és változékony légköri helyzetek kialakulását a tél folyamán – amennyiben a légköri áramlások kedvezően alakulnak.

Általános éghajlati tendenciák azonban kevés bíztatást adnak: Közép- és Dél-Európában az elmúlt évtizedekben csökkenő hóborítottság figyelhető meg, és Magyarországon is egyre ritkábban fordul elő tartós hótakaró a síkvidéki területeken. Az európai szerkesztőségi adatok szerint a kontinens több része már kevesebb havat kap, különösen Közép-Európa és a Balkán térségében.

Magyarország klímáját tekintve a tél jellemzően hideg, felhős, ködös időszak, időnként beköszönnek erőteljesebb hideg levegő-betörések is – ezek hozhatnak hóesést, de nem garantálják a tartós hótakarót. A síkvidéki területek (különösen az Alföld és nagyvárosi körzetek) átlagosan kevesebb havazással és ritkább hótakaróval számolhatnak karácsony környékén.

A legnagyobb esély a havas karácsonyra az ország északi és észak-keleti magasabb térségeiben lehet, főként a Mátra, a Bükk vagy Kékestető környékén, ahol magasabban fekvő pontok és alacsonyabb hőmérséklet kedvezhet a hótakaró kialakulásának. Ezeken a helyeken már kevesebb szükséges ahhoz, hogy az éjszakai lehűlés és kisebb csapadék hó formájában hulljon.

Összességében tehát 2025-ben Magyarországon mérsékelt eséllyel számíthatunk fehér karácsonyra. Az ország nagy részén – különösen a síkvidéki és nagyvárosi övezetekben – inkább eső, latyakos idő vagy enyhébb fagy várható. De nem lehet kizárni, hogy a magasabb hegyvidéki részeken – ha kedvező időjárási körülmények alakulnak – havas, ünnepi táj élménye is megvalósuljon.

Régen minden jobb volt?

Magyarországon a fehér karácsony sosem volt mindig garantált, és az elmúlt évtizedekben az előfordulása tovább csökkent – mondta Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója még tavaly az InfoRádióban. A klímaváltozás és az egyre melegebb telek miatt a jövőben is egyre ritkább lesz a havas karácsony.

A fehér karácsony mítosza a kis jégkorszak végére, a 14–19. századig nyúlik vissza, amikor Európában a telek sokkal hidegebbek voltak, és nagy eséllyel hó borította a tájat az ünnepek idején. A magyar feljegyzések szerint a 18–19. században tízből kilenc karácsony valóban havas volt.

Kovács Erik szerint a mítosz kialakulásában a mesék és a 20. századi amerikai film- és reklámipar is nagy szerepet játszott. A karácsonyi történetek gyakran havas tájon játszódtak, és a nyugati kultúra hatására ez a kép globálisan elterjedt.

Az emberi emlékezet is hajlamos felnagyítani az élményt: a legtöbben gyerekkorukban legalább egyszer havas karácsonyt éltek át, és erre emlékeznek leginkább, pedig Közép-Európában valójában ritka jelenség.

A 20. században az 1930–40-es években gyakorlatilag minden karácsony havas volt Magyarországon, majd az előfordulás folyamatosan csökkent. A 80–90-es években, illetve a 2000-es évek elején ismét gyakoribb lett, főként az északi megyékben, de 2010 után már az ország nagy részén csak a hegyvidéki területeken maradt hó az ünnepek idején. A klímamodellek szerint a következő évtizedekben húsz évből legfeljebb egyszer lehet esély a fehér karácsonyra.

Ide utazz, ha fehér karácsonyt szeretnél

Ha valaki biztosan fehér karácsonyt szeretne 2025-ben, érdemes Európa magasabb északibb vagy hegyvidéki területeire utazni. A legnagyobb valószínűséggel Skandináviában, például Norvégiában, Svédország északi részein vagy Finnországban lehet havas karácsonyt ünnepelni. Ezeken a területeken december végén általában már stabil a hóborítás, és az ünnepi időszakban a téli táj gyakorlatilag garantált.

Az Alpok térsége is népszerű célpont a havas karácsony kedvelőinek. Ausztria és Svájc magasabb hegyvidéki régióiban, például Tirolban, Zermatt környékén vagy a Dolomitokban gyakori a hóborítás december végén, így ideális környezetet biztosítanak a síeléshez és a hagyományos karácsonyi hangulathoz. A népszerű síközpontokban már előre lehet foglalni ünnepi programokat, karácsonyi vásárokat és hóval borított tájakat.

Kelet-Közép-Európában is találhatók magasabb pontok, ahol nagyobb az esély a hóra: a lengyel Tátra, a cseh Krkonose vagy a szlovák Magas-Tátra kiemelkedő területein a havas karácsony még biztosabb, mint a síkvidéki régiókban. Ezek a helyszínek nemcsak hóborítottság szempontjából ideálisak, hanem a tradicionális karácsonyi hangulatot is megőrzik, hiszen kisebb falvak, alpesi házak és adventi vásárok jellemzik őket.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
