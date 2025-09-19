2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Tiszta energiával egy jobb jövőért: alacsony szögből készült közelkép az elektromos busz töltőállomásáról az ég alatt
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 08:34

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közbeszerzési eljárást indított a fővárosi trolibuszhálózat bővítésére, amely lehetővé tenné, hogy a 9-es vonalon közlekedő dízelbuszokat környezetbarát trolikkal váltsák fel.  

A BKK csütörtöki közleménye szerint megjelent az ajánlati felhívás a VIII. és X. kerületi felsővezeték-építési munkákra. A tervek szerint új vezetékszakaszok épülnének a Kőbányai úton az Orczy tér és a Liget tér között, valamint a Pongrácz úton, a Kőrösi Csoma Sándor út egy részén, az Állomás utcában és a Liget téren.

A közlekedési vállalat szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és korszerűsítési munkák kivitelezésére, illetve a meglévő tervek esetleges felülvizsgálatára.

Az új felsővezeték-szakaszok hatékonyabbá tennék Kőbánya elérését a belvárosból. A beruházás elősegítheti a fővárosi trolihálózat bővítését, például a 72-es járat Orczy téren túli meghosszabbítását, valamint járműbeszerzésekkel lehetővé válna a 9-es busz vonalának elektrifikálása Óbuda és Kőbánya között.

A fejlesztés az Európai Unió "IKOP Plusz 1.1.0-23 Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése Budapesten és agglomerációs településein program" keretében valósulhatna meg uniós támogatásból. A BKK közleménye szerint azonban a kormány - korábbi határozatával ellentétben - továbbra sem biztosítja a szükséges EU-s forráshoz való hozzáférést, annak ellenére, hogy a társaság már többször kezdeményezte a projekt IKOP Plusz-programba történő átemelését.

Sikeres közbeszerzési eljárás és az uniós források biztosítása esetén a munkálatok 2027 első felében kezdődhetnek el.

A BKK az elmúlt években több trolibuszfejlesztést hajtott végre, és további vonalbővítéseket tervez a fővárosban. Június végén indult az új 81-es trolibusz, amely közvetlen kapcsolatot teremt a Miskolci utcán keresztül a Mexikói út metróállomás és az Örs vezér tere között. A 73-as trolibusz pedig tavasztól meghosszabbított útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a kőbányai Kápolna tér között közlekedik.

"A BKK megteremtette annak a lehetőségét, hogy - ha rendelkezésre állnak a szükséges források - korszerű, környezetbarát, alacsonypadlós trolibuszok érkezzenek Budapestre" - olvasható a közleményben, amely szerint 160 új troli is forgalomba állhat a jövőben.
Címlapkép: Getty Images
