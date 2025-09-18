2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Lenti, Magyarország - 2023. július 15.: Két autóbusz a lenti Volánbuszpályaudvaron a Volánbusz Zrt.
Utazás

Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 06:05

A távolsági busszal közlekedők számára nem jelent újdonságot, hogy a buszmenetrend Volán járatok esetében időről időre módosításra kerül. Idén szeptember 1-jén történt nagyobb volumenű Volán menetrend változás, ami mind az országos járatokra, mind a helyközi vármegyei járatokra egyaránt hatással volt. Nézzük, hogyan alakul a távolsági buszmenetrend 2025 őszétől!

Cikkünkben ezúttal annak jártunk utána, milyen távolsági buszmenetrend változásokra kell ügyelniük azoknak, akik a Volánnal utaznak. Amellett, hogy megtudhatod, hogy alakul szeptembertől a buszmenetrend Volán járatoknál, annak is utánajárunk, melyek a legfontosabb, országos szintű és vármegyei helyközi távolsági buszmenetrend változások 2025-ben. Nézzük, melyek a legfontosabb tudnivalók és pontosan mely vonalakat érinti a Volán menetrend változás 2025 szeptemberétől!

Volán menetrend változás 2025: átalakul a buszmenetrend Volán járatoknál

A korábbi Volánbusz – 2025. január 1-től MÁV Személyszállítási Zrt. – 2025. augusztus 15-én tette közzé a MÁV-Csoport honlapján a 2025. szeptember 1-jén életbe lépett helyközi autóbuszok menetrendjét érintő változásokat. Ahogy korábban a Pénzcentrum is megírta, a Volán menetrend változás egyaránt érinti az országos távolsági járatok, illetve a vármegyei helyközi járatok közlekedési rendjét. A távolsági buszmenetrend változás fokozott mértékben érinti a 10-es számú főút környezetének autóbusz-közlekedését, melynek hátterében a térségben zajló vasúti fejlesztések állnak.

Így változik a belföldi távolsági buszmenetrend

A MÁV a következő változásokat tette közzé az országos távolsági járatok közlekedési rendjét illetően:

Érintett helyközi járatok

  • 1080 Budapest – Kecskemét
  • 1090 Budapest – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szentes – Hódmezővásárhely
  • 1092 Budapest – Kecskemét – Szentes – Orosháza – Battonya
  • 1094 Budapest – Szentes – Hódmezővásárhely – Makó

Az utóbbi időszakban megnövekedett utasforgalom kedvezőbb kiszolgálása érdekében bővül a Budapestről Csongrádra és Szentesre közlekedő gyorsjáratok száma, mivel a Budapestről 17:15-kor Kecskemét – Csongrád – Szentes útvonalon Orosházára közlekedő 1092-es számú busz Budapest és Csongrád között Kecskemét és Kiskunélegyháza érintése nélkül, gyorsjáratként közlekedik és Budapestről kora délután, 13:00-kor indul. A délelőtti időszakban Orosházáról 10:10-kor, Szentesről 11:00-kor, Csongrádról 11:15-kor induló 1092-es számú busz Kiskunfélegyháza és Kecskemét érintése nélkül, gyorsjáratként közlekedik, Budapestre 12:55-kor érkezik. Kecskemét és Budapest között az eljutás változatlan menetrend szerint, Kecskemétről 12:30-kor Budapestről 17:15-kor indulva továbbra is biztosított marad.

Változik több, a délelőtti időszakban közlekedő autóbuszjárat indulási időpontja is, így az Orosházáról 8:40-kor Szentes – Csongrád útvonalon Budapestre induló 1092-es számú busz 8:10-kor, a Makóról 9:40-kor Hódmezővásárhely – Szentes – Csongrád útvonalon Budapestre induló 1094-es számú busz 8:40-kor indul. Egyúttal az 1094 vonalon Maroslele útirányon át közlekedő autóbuszok Makó, Füredi vendéglő és Makó, Kórház bejárati út megállóhelyeken Makó irányába csak leszálló, Budapest irányába csak felszálló utasok részére állnak meg.

Érintett helyközi járatok

  • 705 Budapest – Ercsi – Adony – Dunaújváros
  • 1121 Budapest – Dunaújváros – Bölcske – Tolna – Szekszárd
  • 1123 Budapest – Kalocsa – Baja – Bácsalmás
  • 1125 Budapest – Dunaújváros – Dunaföldvár – Paks – Szekszárd
  • 1130 Budapest – M6 – Baja
  • 1131 Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Mohács – Harkány
  • 1134 Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Siklós
  • 1136 Budapest – Szekszárd – Bonyhád – Komló

A Budapest, Népliget autóbusz pályaudvarról a 6-os számú főút és M6-os autópálya felé / felől közlekedő járatok a kedvezőbb fővárosi közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében Budapest, Kelenföldi Erőmű helyett Budapest, Budafoki út / Dombóvári út megállóhelyen állnak meg. Az új megállóhelyen a 33, 33A és 133E jelzésű BKK buszok is megállnak, valamint az 1-es villamos és a 107-es, 154-es BKK buszokra kedvező átszállási lehetőség nyílik.

Egyúttal a Budapestről naponta, kivéve munkaszüneti napokon 16:25-kor Kalocsa – Baja útvonalon Bácsalmásra közlekedő 1123-as számú busz 5 perccel korábban, 16:20-kor indul Budapestről. A járat Kalocsától változatlan menetrend szerint közlekedik. A tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 13:25-kor Pécsről Dunaújvárosig közlekedő autóbusz Pécs, Budai vám megállóhelynél csak felszálló utasok részére megáll, 13:32-kor.

A hetek utolsó munkanapján 9:20-kor Komlóról Budapestre közlekedő autóbusz Bonyhád, Autóbusz-állomástól 7 perccel később, 10:17-kor indul tovább. A hetek utolsó munkanapján 15:05-kor Budapestről Komlóra közlekedő autóbusz Bonyhád, Autóbusz-állomástól 5 perccel később, 17:35-kor indul tovább.

Érintett helyközi járatok

  • 1185 Budapest – Sármellék – Zalaegerszeg – Zalalövő – Őriszentpéter

A hetek utolsó munkanapján közlekedő mentesítő járatok a menetrendben is meghirdetésre kerülnek: 14:00-kor Budapestről Zalaegerszegre, valamint 19:00-kor Zalaegerszegről Budapestre.

Érintett helyközi járat: 1215 Budapest – Székesfehérvár – Várpalota – Veszprém – Tapolca

A Veszprémből 4:30-kor Várpalota és Székesfehérvár érintésével Budapestre közlekedő busz 5 perccel korábban közlekedik, Veszprémből 4:25-kor, Várpalotáról 4:55-kor, Székesfehérvárról 5:25-kor indul. Budapestre 6:40-kor érkezik.

Érintett helyközi járatok

  • 1251 Budapest – Bakonycsernye – Zirc – Bakonybél – Pápa
  • 1253 Budapest – Bicske – Mór
  • 1254 Budapest – Bicske – Mór – Kisbér
  • 1853 Esztergom – Zsámbék – Székesfehérvár – Veszprém – Balatonfüred

A járatok Bicske, vasútállomás és Felcsút, bejárati út megállóhelyeken is megállnak. A járatok menetrendje további szakaszaikon változatlan. A munkaszüneti napokon Bakonybélről 12:25-kor Zirc – Dudar – Bodajk – Csákvár útvonalon Budapestre közlekedő gyorsított járat csak Bicske, vasútállomáson áll meg.

Érintett helyközi járatok

  • 1347 Eger – Tarnalelesz – Bátonyterenye / Mátraterenye – Salgótarján
  • 1349 Eger – Bükkszék – Mátraterenye / Nemti – Salgótarján
  • 1351 Eger – Pétervására – Bátonyterenye – Salgótarján
  • 1354 Salgótarján – Bátonyterenye – Recsk – Eger

Az autóbuszok a továbbiakban Nemti, Kossuth út megállóhelyen nem állnak meg, helyette Szuhai elágazás megállóhelyen állnak meg.

Érintett helyközi járat: 1374 Miskolc – Debrecen – Békéscsaba – Szeged

A 14:10-kor Miskolcról Békéscsabára közlekedő autóbusz Darvas, Iskola megállóhelyen is megáll 17:03-kor leszálló utasok részére.

Érintett helyközi járat: 1529 Kecskemét – Székesfehérvár – Veszprém – Balatonfüred

A 14:30-kor Balatonfüredről Kecskemétre közlekedő autóbusz Baracs, üdülőtelep megállóhelyen is megáll 17:48-kor. 

Érintett helyközi járat: 1566 Pécs – Kalocsa – Kecskemét

A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 16:30-kor Kecskemétről Pécsre közlekedő autóbusz csak leszálló utasoknak megáll Pécs, Budai vám megállóhelyen 20:32-kor, és Pécs, Lánc utca megállóhelyen 20:38-kor.  A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 21:15-kor Pécsről Kalocsára közlekedő autóbusz csak felszálló utasoknak megáll Pécs, Budai vám megállóhelyen is 21:22-kor.

Érintett helyközi járat: 1577 Pécs – Baja – Kiskunfélegyháza – Csongrád – Szentes

A hetek utolsó iskolai előadási napján 11:10-kor Kiskunhalasról Pécsre közlekedő autóbusz Baja, Autóbusz-állomásról 5 perccel korábban, 12:30-kor indul tovább.

Érintett helyközi járat: 1622 Zalaegerszeg – Körmend – Szombathely

A munkanapokon és szabadnapokon 6:30-kor Zalaegerszegről Szombathelyre közlekedő autóbusz Szombathely, Volán-telepnél is megáll, 7:44-kor.

Érintett helyközi járatok

  • 1652 Bonyhád – Szekszárd – Baja – Szeged
  • 5035 Szeged – Ásotthalom – Mélykút – Baja
  • 5410 Szekszárd – Bátaszék – Baja

A továbbiakban munkaszüneti napok kivételével naponta Szekszárdról Baján át, Szegedre 6:30-kor átszállás nélkül, közvetlen eljutással biztosított az eljutás a 1652-es vonalszámú autóbusszal. A továbbiakban 9:30-kor Szegedről Baján át, Szekszárdra, valamint visszairányban Szekszárdról Baján át, Szegedre 15:30-kor átszállás nélkül, közvetlen eljutással biztosított az eljutás a 1652-es vonalszámú autóbusszal.

Érintett helyközi járat: 1667 Szombathely – Vasvár – Zalaegerszeg – Nagykanizsa

A 18:15-kor Szombathelyről Zalaegerszegre közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.

Érintett helyközi járat: 1668 Szombathely – Zalaegerszeg – Kaposvár – Pécs

A 12:00-kor Pécsről Szombathelyre közlekedő autóbusz felszálló utasok részére Zalaegerszeg (Andráshida), Bolt megállóhelynél is megáll, 15:54-kor.

Érintett helyközi járatok

  • 1564 Pécs – Dombóvár – Veszprém – Pápa
  • 1566 Pécs – Kalocsa – Kecskemét
  • 1568 Pécs – Szekszárd – Dunaföldvár – Kiskőrös
  • 1578 Pécs – Komló – Balatonlelle – Keszthely/Zalakaros
  • 1707 Győr – Székesfehérvár – Szekszárd – Pécs
  • 1740 Balatonfüred – Veszprém – Siófok – Dombóvár – Pécs
  • 1843 Tatabánya – Székesfehérvár – Szekszárd – Pécs

A Pécsre érkező autóbuszjáratok leszálló utasok részére Pécs, Budai vám és Lánc utca megállóhelynél, valamint a Pécsről induló járatok felszálló utasok részére Pécs, Budai vámnál is megállnak.

Érintett helyközi járat: 1668 Szombathely – Zalaegerszeg – Kaposvár – Pécs

A 15:05-kor Szombathelyről Pécsre induló autóbusz Böhönye és Kaposvár között a 3 perccel később közlekedik.

Érintett helyközi járat: 1707 Győr – Székesfehérvár – Szekszárd – Pécs

Az 5:30-kor Székesfehérvárról Pécsre közlekedő autóbusz Pécs, Lánc utca megállóhelyet a továbbiakban 8:27 helyett 8:28-kor érinti, és csak a leszálló utasok részére áll meg.

Érintett helyközi járat: 1735 Veszprém – Balatonfüred – Keszthely – Nagykanizsa

A 8:15-kor Nagykanizsáról Veszprémig közlekedő autóbusz Sármellék, Tüskevár utca megállóhelynél is megáll, 9:17-kor. A 14:30-kor Veszprémből Nagykanizsára közlekedő autóbusz Sármellék, Tüskevár utca megállóhelynél is megáll, 16:40-kor.

Érintett helyközi járat: 1736 Veszprém – Tapolca – Keszthely – Nagykanizsa

A 10:00-kor Nagykanizsáról Veszprémig közlekedő autóbusz Sármellék, Dózsa utca 227. megállóhelynél is megáll, 10:55-kor. A 12:30-kor Veszprémből Nagykanizsára közlekedő autóbusz Sármellék, Dózsa utca 227. megállóhelynél is megáll, 15:05-kor.

Érintett helyközi járat: 1843 Tatabánya–Székesfehérvár–Szekszárd–Pécs

A 8:00-kor Tatabányáról Pécsre közlekedő autóbusz Pécsen a Budai vám megállóhelyet 2 perccel korábban érinti. Ennél a megállónál, valamint a Lánc utcánál az autóbusz csak leszálló utasok részére áll meg. A 16:30-kor Pécsről Tatabányára közlekedő autóbusz Pécsen a Budai vám megállóhelyet 16:36 helyett 16:37-kor áll meg, kizárólag felszálló utasok részére.

Érintett helyközi járat: 1850 Tatabánya – Bábolna – Győr – Csorna – Kapuvár – Bükfürdő

A munkanapokon 7:20-kor, valamint a naponta 9:20-kor, 15:20-kor és 17:20-kor Tatabányáról Győrig közlekedő autóbuszok 5 perccel korábban indulnak, valamint menetrendjük kismértékben változik.

Az országos távolsági buszmenetrend változások mellett számtalan kisebb, vármegyei vonalat érintő Volán menetrend változás is történik, melyekről részletes tájékoztatást a MÁV-Csoport hivatalos oldalán találunk. Itt vármegyékre lebontva, részletesen bemutatják, pontosan mely vonalakat érinti még a 2025. szeptember 1-én életbe lépett buszmenetrend változás.

Jó, ha tudjuk, hogy a 2025/26-os tanév rendje szerint közeledik az őszi szünet: a tanítási szünet október 23-án (csütörtökön) kezdődik és november 2-ig (vasárnapig) tart, összesen 11 napon keresztül. Az iskolai tanítási szünetek ideje alatt a helyi és távolsági buszok a megszokottól eltérő menetrend szerint közlekedhetnek. Az aktualitásokról és a friss változásokról tájékozódjunk a MÁV oldalán, indulás előtt ne felejtsük el ellenőrizni a menetrendet, kérdéseinkkel pedig forduljunk a cég ügyfélszolgálati munkatársaihoz!
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #menetrend #busz #volán #buszozás #mávinform #buszmenetrend #belföldi utazás #járatok

