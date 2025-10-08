Nézzétek, milyen csodás nappalivá varázsolták ezt a bakonyi buszmegállót + Fotók

A Bakony szívében van egy buszmegálló, ahol a menetrendnél fontosabb, hogy kényelmes-e a fotel. Bakonybél lakói ugyanis nappalivá alakították át a várót – és az eredmény annyira otthonos lett, hogy busz ide vagy oda, az ember legszívesebben ott is maradna.

Van az a buszmegálló, ahol az ember nemcsak várakozik, hanem szívesen leül, olvas egy könyvet, és még a teáját is el tudná képzelni az asztalon. Ilyen lett Bakonybél új büszkesége: egy apró, boltíves, oszlopos megálló, ami eddig is minden turista fotóalbumába bekerült – most viszont nappalivá varázsolták - írta a Veol.hu.

A történet úgy kezdődött, hogy Bakonybél központjában a régi romos buszmegálló helyére egy, a faluban élő építészmérnök, Verla József tervezett újat. Olyannak álmodta meg, hogy rímeljen a közelben lévő tájház boltíves, oszlopos tornácára. A szép épületet szívesen lefotózzák a turisták, s azok is behúzódnak kicsit ide, akik nem akarnak még a faluból hazamenni. Aztán lett egy helyi lakos, aki a saját ötletét és energiáját bevetve bútorokat gyűjtött össze régiségvásárokból, néhányat ajándékba is kapott. A darabokat átfestette, feldíszítette, párnákat, takarókat, könyvespolcot hozott, az asztalra pedig egy kis táblát tett: „Ülj le, olvass, vigyél haza egy könyvet!”

Nem Bakonybél az egyetlen, ahol a buszváróból közösségi tér lett. Szinte versengenek Veszprém vármegyében a kistelepülések a téren, melyikben rendeznek be rendhagyóbb módon buszvárót, konyha, olvasószoba vagy nappali hangulatát megteremtve benne.

Nagytevelen rusztikus nappali, Pécselyen olvasókuckó,

Lókútiban pedig dédi konyhája hangulata fogadja az utasokat.

A porvaiakat szintén megemlítjük, mert ebben a faluban mindegyiknek egyedi az ablaka.

A bakonykoppányi megálló belülről egészen színes lett, olyan, mint egy elegáns nappali.

Az ugodi asszonyok virágokat, levendulát festettek a várók falára, a barnagi könyvváró olyan, akár egy igazi könyvtár, olvasósarkokkal.

De a bakonybéli most mindet viszi – a hely szelleme és a házias hangulat miatt itt még a busz késése is ajándék.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Facebook