Nézzétek, milyen csodás nappalivá varázsolták ezt a bakonyi buszmegállót + Fotók
A Bakony szívében van egy buszmegálló, ahol a menetrendnél fontosabb, hogy kényelmes-e a fotel. Bakonybél lakói ugyanis nappalivá alakították át a várót – és az eredmény annyira otthonos lett, hogy busz ide vagy oda, az ember legszívesebben ott is maradna.
Van az a buszmegálló, ahol az ember nemcsak várakozik, hanem szívesen leül, olvas egy könyvet, és még a teáját is el tudná képzelni az asztalon. Ilyen lett Bakonybél új büszkesége: egy apró, boltíves, oszlopos megálló, ami eddig is minden turista fotóalbumába bekerült – most viszont nappalivá varázsolták - írta a Veol.hu.
A történet úgy kezdődött, hogy Bakonybél központjában a régi romos buszmegálló helyére egy, a faluban élő építészmérnök, Verla József tervezett újat. Olyannak álmodta meg, hogy rímeljen a közelben lévő tájház boltíves, oszlopos tornácára. A szép épületet szívesen lefotózzák a turisták, s azok is behúzódnak kicsit ide, akik nem akarnak még a faluból hazamenni. Aztán lett egy helyi lakos, aki a saját ötletét és energiáját bevetve bútorokat gyűjtött össze régiségvásárokból, néhányat ajándékba is kapott. A darabokat átfestette, feldíszítette, párnákat, takarókat, könyvespolcot hozott, az asztalra pedig egy kis táblát tett: „Ülj le, olvass, vigyél haza egy könyvet!”
Nem Bakonybél az egyetlen, ahol a buszváróból közösségi tér lett. Szinte versengenek Veszprém vármegyében a kistelepülések a téren, melyikben rendeznek be rendhagyóbb módon buszvárót, konyha, olvasószoba vagy nappali hangulatát megteremtve benne.
- Nagytevelen rusztikus nappali, Pécselyen olvasókuckó,
- Lókútiban pedig dédi konyhája hangulata fogadja az utasokat.
- A porvaiakat szintén megemlítjük, mert ebben a faluban mindegyiknek egyedi az ablaka.
- A bakonykoppányi megálló belülről egészen színes lett, olyan, mint egy elegáns nappali.
- Az ugodi asszonyok virágokat, levendulát festettek a várók falára, a barnagi könyvváró olyan, akár egy igazi könyvtár, olvasósarkokkal.
De a bakonybéli most mindet viszi – a hely szelleme és a házias hangulat miatt itt még a busz késése is ajándék.
Címlapkép: Facebook
