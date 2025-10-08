A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
Kamu szakik portyáznak Magyarországon: ha nem fizettek, fenyegették a károsultakat, óriási a kár
Botcsinálta duguláselhárítók több millió forintot csaltak ki áldozataiktól. A debreceni rendőrök lecsaptak rájuk, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 5 millió forintot foglaltak le.
A rendőrség honlapján azt írja, hogy a háromfős banda duguláselhárítást vállalt, több helyen is hirdették magukat, főleg az interneten. A honlapjuk szerint korrekt, reális árakkal dolgoztak, de a megrendelők sokszor még telefonban is rápontosítottak ezekre.
A szélhámos szakemberek olykor-olykor megpróbálták annak látszatát kelteni, hogy csinálnak is valamit, de legtöbbször erre sem vették a fáradságot.
Dolguk végeztével azonban különféle okokra hivatkozva a korábban megbeszélt munkadíj 10-20-szorosát kérték el, volt olyan károsult, akitől 3,3 millió forintot követeltek az el nem végzett munkáért.
Az elkövetők attól sem riadtak vissza, hogy megfenyegessék áldozataikat, ha valaki sokallta a kért összeget, azonnal stílust váltottak, és megfélemlítették őket.
Több feljelentés is érkezett a rendőrségre, de az eddigi adatok szerint a sértettek száma ennél jóval nagyobb lesz. A debreceni nyomozók azonosították a bűnbanda tagjait, és október 7-én hajnalban elfogták a három férfit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A kutatások során 4,8 millió forintot foglaltak le tőlük, majd előállították őket a Debreceni Rendőrkapitányságra. Közülük kettőt, egy testvérpárt bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést tettek a letartóztatásukra, harmadik társuk szabadlábon védekezhet. Üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett csalás, valamint zsarolás miatt kell felelniük.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a csalók gyakran szakembereknek adják ki magukat, és magas összegeket csalnak ki gyanútlan áldozataiktól. A lakosságnak azt tanácsolják, hogy ne engedjenek be idegeneket otthonukba anélkül, hogy meggyőződnének kilétükről!
Amennyiben az interneten találnak szakembert, érdemes véleményeket olvasni és az értékeléseket is szemügyre venni! Ha valaki gyanúsan viselkedik vagy nyomást gyakorol a gyors fizetés érdekében, azonnal szakítsák meg a kapcsolatot, és értesítsék a rendőrséget! Kérik ugyanakkor, hogy figyelmeztessék idős hozzátartozóikat is, mert ők a leggyakoribb célpontjai az ilyen jellegű bűncselekményeknek.
Balatonföldvár elsőként vezetett be önazonossági rendeletet a Balaton-parti települések közül, amely 2 százalékos hozzájárulást ír elő az ingatlanvásárlóknak.
Újabb település korlátozza keményen a beköltözést: erkölcsit és rengeteg pénzt kérnek az új lakóktól
A Nógrád vármegyei Vizslás rendkívül szigorú feltételekhez köti az új lakók beköltözését.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start támogatott lakáshitel feltételeit módosító rendelet tervezetét.
A magyar újlakáspiac élénkülése nemcsak a vásárlói oldalon hoz rekordokat, hanem az építőiparra, ezen keresztül pedig a gazdaságra is jelentős hatással van.
Ebből sem lesz semmi? Hamvába holt a beígért felújítási támogatás: hiába ácsingóztak a milliókra a családok
A szakma a kereslet élénkítését, egyszerűbb szabályozást és a korszerű technológiák bevezetését sürgeti a növekedés beindításához.
Az Otthon Start Program nemcsak első lakás vásárlására, hanem befektetési célú ingatlanszerzésre is kiváló lehetőséget nyújt.
A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a csúcshőmérséklet a 20 Celsius-fokot, és a hajnali fagyok is megszűnnek.
Magyarországon is egyre többen fontolgatják, hogy a hagyományos gázfűtést kiváltva klímaberendezések felszerelésével oldják meg otthonuk fűtését.
A férfit előállították, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
A hitelességi idő lejárata után a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Megnéztük, hogy milyen újépítésű ingatlanokat lehet vásorolni az Otthon Start Program a segítségével a két északnyugati városban: Győrben és Sopronban.
Sokáig úgy tűnt, nehéz lesz fokozni az év első három hónapjában tapasztalt ingatlanpiaci boomot, ám 2025 harmadik negyedéve emelte a tétet.
Erős széllel, maximum hat fokos hőmérséklettel kell számolnunk a hét maradék napjain.
Ez 19. századi neoreneszánsz kastély nemcsak építészeti ritkaság, hanem egy hollywoodi karriert befutott magyar színész, Huszár Pufi egykori otthona is volt.
Az Otthon Start program kapcsán készült friss szavazás szerint a piaci szereplők többsége a következő egy évben a kínálat csökkenésére számít Budapesten és környékén.
Hosszú évek csökkenő tendenciája után 2024-ben élénkült a Budapesten belüli költözés. A legkevésbé népszerűek továbbra is a belvárosi kerületek voltak, melyeknek csökkent a lélekszáma.
Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás-, vagy eladás során Magyarországon.
Szétverheti a lakáspiacot az Otthon Start? Már vannak intő jelek, ez sokaknak nagyon nem fog tetszeni
Az Otthon Start Program jelentős keresletnövekedést hozott az újlakás-piacon, de a kínálat csak évek múlva érheti utol ezt a lendületet.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát