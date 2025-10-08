2025. október 8. szerda Koppány
10 °C Budapest
Gavel & Handcuffs on wood table. CLICK TO SEE MORE!
Otthon

Kamu szakik portyáznak Magyarországon: ha nem fizettek, fenyegették a károsultakat, óriási a kár

Pénzcentrum
2025. október 8. 21:14

Botcsinálta duguláselhárítók több millió forintot csaltak ki áldozataiktól. A debreceni rendőrök lecsaptak rájuk, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 5 millió forintot foglaltak le.

A rendőrség honlapján azt írja, hogy a háromfős banda duguláselhárítást vállalt, több helyen is hirdették magukat, főleg az interneten. A honlapjuk szerint korrekt, reális árakkal dolgoztak, de a megrendelők sokszor még telefonban is rápontosítottak ezekre.

A szélhámos szakemberek olykor-olykor megpróbálták annak látszatát kelteni, hogy csinálnak is valamit, de legtöbbször erre sem vették a fáradságot.

Dolguk végeztével azonban különféle okokra hivatkozva a korábban megbeszélt munkadíj 10-20-szorosát kérték el, volt olyan károsult, akitől 3,3 millió forintot követeltek az el nem végzett munkáért.

Az elkövetők attól sem riadtak vissza, hogy megfenyegessék áldozataikat, ha valaki sokallta a kért összeget, azonnal stílust váltottak, és megfélemlítették őket.

Több feljelentés is érkezett a rendőrségre, de az eddigi adatok szerint a sértettek száma ennél jóval nagyobb lesz. A debreceni nyomozók azonosították a bűnbanda tagjait, és október 7-én hajnalban elfogták a három férfit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A kutatások során 4,8 millió forintot foglaltak le tőlük, majd előállították őket a Debreceni Rendőrkapitányságra. Közülük kettőt, egy testvérpárt bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést tettek a letartóztatásukra, harmadik társuk szabadlábon védekezhet. Üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett csalás, valamint zsarolás miatt kell felelniük.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a csalók gyakran szakembereknek adják ki magukat, és magas összegeket csalnak ki gyanútlan áldozataiktól. A lakosságnak azt tanácsolják, hogy ne engedjenek be idegeneket otthonukba anélkül, hogy meggyőződnének kilétükről!

Amennyiben az interneten találnak szakembert, érdemes véleményeket olvasni és az értékeléseket is szemügyre venni! Ha valaki gyanúsan viselkedik vagy nyomást gyakorol a gyors fizetés érdekében, azonnal szakítsák meg a kapcsolatot, és értesítsék a rendőrséget! Kérik ugyanakkor, hogy figyelmeztessék idős hozzátartozóikat is, mert ők a leggyakoribb célpontjai az ilyen jellegű bűncselekményeknek.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #csalás #internet #rendőrség #átverés #debrecen #bűncselekmény #szakember #zsarolás #bűnügyi hírek #szabolcs-szatmár-bereg megye #fenyegetés

