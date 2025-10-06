A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)

2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Tech

2025. október 6. 05:00

Az informatika ma már nem csupán háttérfunkció, hanem az üzleti növekedés, a költséghatékonyság és a kockázatkezelés alapja. A jövőálló vállalatok nem termékekben, hanem képességekben gondolkodnak – ehhez pedig a megfelelő digitális infrastruktúra a kulcs.

Az IT, mint üzleti stratégia

Néhány év alatt az informatika szerepe gyökeresen átalakult. Ami korábban támogató funkció volt, mára stratégiai pillérré vált. A vezetők – CIO-k, CTO-k, CFO-k – egyre inkább azt vizsgálják, hogy az IT miként segíti vagy segítheti a növekedést, mennyire költséghatékony, és hogyan csökkenti a biztonsági kockázatokat. Az üzletközpontú döntések ezért már nem egy-egy termék beszerzéséről, hanem a vállalat képességeinek hosszú távú fejlesztéséről szólnak.

Az üzleti bővülés például nem állhat meg az infrastruktúra korlátainál. A hálózati kapacitásnak, a felhőerőforrásoknak és az adatplatformoknak lépést kell tartaniuk a növekvő terheléssel. Egyre többen alkalmaznak ezért hibrid multicloud megoldásokat és menedzselt szolgáltatásokat, amelyek rugalmasan bővíthetők és átlátható, havidíjas működést kínálnak.

Költség és biztonság kéz a kézben

A modern IT egyszerre szól a költségoptimalizálásról és a biztonságról. A konszolidáció, az automatizáció és a használatalapú elszámolás révén mérhető üzleti érték keletkezik: gyorsabb piacra lépés, jobb ügyfélélmény és kevesebb kiesés. Ugyanakkor a kibertámadások, a beszállítói láncok sebezhetősége és a szigorú szabályozások – például a NIS2 vagy a DORA – miatt a védelem ma már nem opcionális, hanem alapkövetelmény. A vezetők elvárják, hogy a rendszerek 7/24 felügyelettel, incidenskezeléssel, biztonsági mentésekkel és auditálható folyamatokkal működjenek. A cél: olyan környezet kialakítása, amely egyszerre pénzügyileg kiszámítható és kockázatálló, miközben az üzlet fejlődését nem akadályozza, hanem támogatja.

Egy kézből, üzleti nyelven

A döntéshozók egyre inkább az integrált megoldásokat keresik: kevesebb beszállítóval, egyszerűbb folyamatokkal és teljes körű felelősségvállalással. Olyan partnert várnak, aki a hálózattól a felhőig és a biztonságig mindent egy kézből nyújt, és tanácsadóként is jelen van – a tervezéstől a migráción és a bevezetésen át az üzemeltetésig. Így az IT nem különálló projekt, hanem folyamatosan fejlődő üzleti képesség lesz.

Ez a szemlélet akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, ha a stratégiai partner konkrét lépésekkel is bizonyítja, hogyan hoz gyors eredményeket.

Stratégiai partnerség, gyors eredmények

A One Solutions tapasztalatai szerint a siker záloga az egységes ICT és a hosszú távú partneri modell. Az első lépést a hálózati modernizáció jelenti, például SD-WAN megoldásokkal, amelyek biztonságosabbá és megbízhatóbbá teszik a több telephelyet és a felhőt összekapcsoló rendszereket. Erre épül a hibrid felhőstratégia, amely egyértelműen kijelöli, mely területek kerülnek publikus, privát vagy helyi infrastruktúrára, egységes menedzsmenttel és költségkontrollal. A harmadik pillér pedig a beépített biztonság: SOC, SIEM, végpontvédelem és titkosítás, amelyek révén a megfelelési követelmények teljesülnek, miközben az üzlet gyorsul.

A jövőálló vállalat ott kezdődik, hogy az IT-t üzleti nyelven értelmezzük: célokban, KPI-okban és megtérülésben. Az egységes infrastruktúrára, a skálázható felhőre és a beépített biztonságra építő cégek nemcsak követik a versenyt, hanem tartós előnyt is kiépítenek. Azok pedig, akik ma stratégiai alapként kezelik az informatikát, holnap nemcsak alkalmazkodni tudnak a változásokhoz, hanem maguk diktálhatják az irányt.

