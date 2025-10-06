Az európai vállalkozói szféra legnagyobb ernyőszervezete, a BusinessEurope részletes javaslatcsomagot készített az opcionális, egységes EU-s cégformáról.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatika ma már nem csupán háttérfunkció, hanem az üzleti növekedés, a költséghatékonyság és a kockázatkezelés alapja. A jövőálló vállalatok nem termékekben, hanem képességekben gondolkodnak – ehhez pedig a megfelelő digitális infrastruktúra a kulcs.
Az IT, mint üzleti stratégia
Néhány év alatt az informatika szerepe gyökeresen átalakult. Ami korábban támogató funkció volt, mára stratégiai pillérré vált. A vezetők – CIO-k, CTO-k, CFO-k – egyre inkább azt vizsgálják, hogy az IT miként segíti vagy segítheti a növekedést, mennyire költséghatékony, és hogyan csökkenti a biztonsági kockázatokat. Az üzletközpontú döntések ezért már nem egy-egy termék beszerzéséről, hanem a vállalat képességeinek hosszú távú fejlesztéséről szólnak.
Az üzleti bővülés például nem állhat meg az infrastruktúra korlátainál. A hálózati kapacitásnak, a felhőerőforrásoknak és az adatplatformoknak lépést kell tartaniuk a növekvő terheléssel. Egyre többen alkalmaznak ezért hibrid multicloud megoldásokat és menedzselt szolgáltatásokat, amelyek rugalmasan bővíthetők és átlátható, havidíjas működést kínálnak.
Költség és biztonság kéz a kézben
A modern IT egyszerre szól a költségoptimalizálásról és a biztonságról. A konszolidáció, az automatizáció és a használatalapú elszámolás révén mérhető üzleti érték keletkezik: gyorsabb piacra lépés, jobb ügyfélélmény és kevesebb kiesés. Ugyanakkor a kibertámadások, a beszállítói láncok sebezhetősége és a szigorú szabályozások – például a NIS2 vagy a DORA – miatt a védelem ma már nem opcionális, hanem alapkövetelmény. A vezetők elvárják, hogy a rendszerek 7/24 felügyelettel, incidenskezeléssel, biztonsági mentésekkel és auditálható folyamatokkal működjenek. A cél: olyan környezet kialakítása, amely egyszerre pénzügyileg kiszámítható és kockázatálló, miközben az üzlet fejlődését nem akadályozza, hanem támogatja.
Egy kézből, üzleti nyelven
A döntéshozók egyre inkább az integrált megoldásokat keresik: kevesebb beszállítóval, egyszerűbb folyamatokkal és teljes körű felelősségvállalással. Olyan partnert várnak, aki a hálózattól a felhőig és a biztonságig mindent egy kézből nyújt, és tanácsadóként is jelen van – a tervezéstől a migráción és a bevezetésen át az üzemeltetésig. Így az IT nem különálló projekt, hanem folyamatosan fejlődő üzleti képesség lesz.
Ez a szemlélet akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, ha a stratégiai partner konkrét lépésekkel is bizonyítja, hogyan hoz gyors eredményeket.
Stratégiai partnerség, gyors eredmények
A One Solutions tapasztalatai szerint a siker záloga az egységes ICT és a hosszú távú partneri modell. Az első lépést a hálózati modernizáció jelenti, például SD-WAN megoldásokkal, amelyek biztonságosabbá és megbízhatóbbá teszik a több telephelyet és a felhőt összekapcsoló rendszereket. Erre épül a hibrid felhőstratégia, amely egyértelműen kijelöli, mely területek kerülnek publikus, privát vagy helyi infrastruktúrára, egységes menedzsmenttel és költségkontrollal. A harmadik pillér pedig a beépített biztonság: SOC, SIEM, végpontvédelem és titkosítás, amelyek révén a megfelelési követelmények teljesülnek, miközben az üzlet gyorsul.
A jövőálló vállalat ott kezdődik, hogy az IT-t üzleti nyelven értelmezzük: célokban, KPI-okban és megtérülésben. Az egységes infrastruktúrára, a skálázható felhőre és a beépített biztonságra építő cégek nemcsak követik a versenyt, hanem tartós előnyt is kiépítenek. Azok pedig, akik ma stratégiai alapként kezelik az informatikát, holnap nemcsak alkalmazkodni tudnak a változásokhoz, hanem maguk diktálhatják az irányt.
(x)
Az Xbox Game Pass előfizetési díjainak jelentős emelése miatt a játékosok tömegesen mondják le előfizetéseiket,
Az elmúlt években drasztikusan megnövekedtek az emberek személyes adatait és banki hozzáféréseit célzó kibertámadások.
A korábbi rendszerben öt szívet kaptunk, amelyek csak hibázás esetén fogytak el.
Te is a Spotify-on hallgatsz zenét, podcastot? Nagy bejelentést tett a cég, ezt sokan nem látták jönni
Daniel Ek 2006-ban alapította a Spotify-t, amikor a zeneipar komoly kihívásokkal küzdött: csökkenő eladások, kalózkodás és drága letöltési szolgáltatások jellemezték a piacot.
A görög kormány által bevezetett korlátozás a Kids Wallet alkalmazáson keresztül valósul meg, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformokat.
Az elmúlt néhány hétben felhasználóktól több bejelentés érkezett az Internet Hotline-hoz olyan tini társkereső csoportokkal kapcsolatban
A társaságok beolvadásával lezárul a 4iG Csoport távközlési üzletág átalakulásának fontos fejezete.
A Revolut szolgáltatásainál felhasználói problémák jelentkezhetnek, mivel a szokásosnál több hibabejelentés érkezett
Idén az elmúlt szűk félévben az európai villamosenergia-rendszert több nagyobb áramszünet sújtotta.
A rögzített több ezer hálózati név között bőven akadnak kreatív vagy humoros elnevezések – köztük meglepő orosz nyelvű üzenetek, játékos szóviccek és kulturális utalások.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Miközben a napelemekre sokan a jövő zálogaként tekintenek, kevesen tudják, hogy a használatuk nemcsak lehetőségeket, hanem kockázatokat is hordoz magával.
A mesterséges intelligencia már messze nem csupán beszélgetőtárs: szövegek, képek, videók, táblázatok vagy akár egész prezentáció, kreatív tartalmak előállítására is alkalmas.
A Stanford és BetterUp Labs kutatása szerint a mesterséges intelligencia által generált, tartalmatlan munkák egyre nagyobb problémát jelentenek a vállalatok számára.
A magyarok AI-felkészültsége ugyan javult, de mindössze 4,44-es értéket ért el a tízfokú skálán a 2024-es 3,94-hez képest.
A kaliforniai Vast Space az egyik versenyben lévő vállalat, amely 2026 májusára tervezi a világ első kereskedelmi űrállomásának, a Haven-1-nek a fellövését.
Az Európai Bizottság egyszerűsítené a cookie-szabályozást, amely jelenleg számtalan felugró ablakkal terheli a felhasználókat az interneten.
A TikTok, a Facebook és az X után további 16 webhelyre is kiterjedhet a 16 év alattiak számára Ausztráliában bevezetett tilalom
Újabb csalássorozat indult: a támadók ezúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldenek SMS-eket.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát