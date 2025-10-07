2025. október 7. kedd Amália
14 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 7.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 7.)

Pénzcentrum
2025. október 7. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. október 7.

Névnap

Amália

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.58 Ft
CHF: 417.56 Ft
GBP: 447.4 Ft
USD: 332.43 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 28950 Ft
MOL: 2754 Ft
RICHTER: 10120 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.08: Hajnalban párás lesz a levegő, ködfoltok is előfordulhatnak. Ezek feloszlását követően napos, gomolyfelhős idő várható. A keleti határszélen lehet lehet időszakosan több felhő az égen. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet élénk, az Alföldön olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 9 fok között valószínű, de a szélvédett északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

2025.10.09: A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.10.06)

Akciók

