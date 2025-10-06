Hihetetlen akció történt Kisújszálláson: Majláth Gergő egy törött bottal is kitartott, és partra húzta a tavat évek óta uraló rekordharcsát.
Súlyos krízis a Balatonnál: sokkoló, ahogy szép lassan eltűnik a magyar tenger + videó
Az átlagos vízszint sem éri el a hetven centimétert, de több településről is jelentették, hogy helyenként sétálni lehet a tó medrében.
Sétálni lehet a Balaton medrében, az elmúlt napokban drasztikusan lecsökkent a tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint ma reggel hét órakot mindössze 66 centiméter volt a megmért vízszint.
Ez azonban csak az átlag vízmagasság, a déli part több településén már szinte alig lehet vizet láti a tóban. Az elmúlt napok apadását ezen a videón is jól lehet látni:
@idokep ♬ Autumn Walk - Art Music
Az OVF emlékeztet, hogy bár a jelenlegi helyzet is kimondottan aggasztó, mért adatokban nem a mostani a legrosszabb. A legalacsonyabb vízállást 2003 szeptemberében jegyezték fel, ami 23 centiméteres volt.
A Balaton vízszintjének apadása persze nem csoda, ha megnézzük, mennyire nem volt csapadék eddig idén. A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán azt írta: a 2025-ös esztendő első kilenc hónapjának a csapadéka országos átlagban kevéssel 350 milliméter alatti, amihez hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő. Az országos átlag több mint 120 milliméterrel marad el az 1991-2020-as évek átlagától.
