Súlyos krízis a Balatonnál: sokkoló, ahogy szép lassan eltűnik a magyar tenger + videó

Az átlagos vízszint sem éri el a hetven centimétert, de több településről is jelentették, hogy helyenként sétálni lehet a tó medrében.

Sétálni lehet a Balaton medrében, az elmúlt napokban drasztikusan lecsökkent a tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint ma reggel hét órakot mindössze 66 centiméter volt a megmért vízszint.

Ez azonban csak az átlag vízmagasság, a déli part több településén már szinte alig lehet vizet láti a tóban. Az elmúlt napok apadását ezen a videón is jól lehet látni:

Az OVF emlékeztet, hogy bár a jelenlegi helyzet is kimondottan aggasztó, mért adatokban nem a mostani a legrosszabb. A legalacsonyabb vízállást 2003 szeptemberében jegyezték fel, ami 23 centiméteres volt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Balaton vízszintjének apadása persze nem csoda, ha megnézzük, mennyire nem volt csapadék eddig idén. A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán azt írta: a 2025-ös esztendő első kilenc hónapjának a csapadéka országos átlagban kevéssel 350 milliméter alatti, amihez hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő. Az országos átlag több mint 120 milliméterrel marad el az 1991-2020-as évek átlagától.