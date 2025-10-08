Kihúzták a Skandináv lottó 41. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a 71 milliós főnyereményt?
Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény
A kuponrajongók életében mind a Glamour-napok, mind a Joy-napok kiemelt eseményeknek számítanak, ugyanis egy-egy ilyen rendezvény során, tipikusan ősszel és tavasszal, jelentős kedvezményekkel zsebelhetik be kiszemelt árucikkeiket. A Joy kupon napok 2025-ben sem maradhatnak el: máris mutatjuk, hol kapható a kuponokat tartalmazó Joy újság 2025 őszén és mennyi a Joy kuponfüzet ára!
Cikkünkben az őszi Joy napok megrendezésével kapcsolatban tájékoztatjuk olvasóinkat: amellett, hogy megtudhatod, mikor lesznek a Joy napok 2025 októbere, novembere során és hogy hány napig tart a rendezvény, azt is eláruljuk, hol találhatók meg a Joy napok 2025 kuponok. Tudd meg, mennyi a Joy magazin ára és mi mindent kell tudni ezen felül a Joy kuponok 2025 évi felhasználásáról!
Joy napok 2025 ősz: mikor lesznek az őszi Joy napok?
Azok számára, akik rendszeresen élnek a kuponok és kuponfüzetek nyújtotta kisebb vagy éppen nagyobb értékű kedvezményekkel, nem ismeretlen rendezvény a Joy napok. A Joy 2025 tavaszán és őszén is megrendezi szokásos kuponnapjait: míg a tavaszi Joy napokat 2025. május 8-11. között rendezték meg, a következő
őszi Joy kupon napok 2025-ben november 13-a és 16-a között lesznek megtartva (csütörtöktől vasárnapig).
Joy újság 2025: mikortól kaphatók a Joy kuponok 2025-ben?
A Joy napok kuponok nélkül idén sem kerülhetnének megrendezésre, így hát az idei őszi Joy kuponfüzet árusítása már megkezdődött. A kuponfüzet beszerzésére két lehetőségünk van:
- a Joy kuponok 2025-ben megtalálhatók a magazin októberi/novemberi számában (bármelyik magyar nagyáruházban vagy újságosnál megvásárolható),
- illetve letölthetők online, a Joy Hungary applikációban.
Mennyi a Joy magazin ára és a kuponfüzet ára?
A kéthavonta megjelenő Joy magazin ára a forgalmazótól függően 2 000 Ft körül mozog. A kuponfüzet megszerzéséhez egyébként nem szükséges megvásárolni a magazint, ugyanis
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
az applikációban 1 990 Ft-os early bird áron megvásárolhatjuk és letölthetjük a digitális Joy kuponokat.
Amit a kuponokról tudni érdemes
Ahogy a fentiekben elárultuk, a Joy napok 2025 őszén november 13-tól 16-ig tartanak, éppen ezért fontos tudnunk, hogy a kuponokat kizárólag ebben az időszakban tudjuk elhasználni. Egy kupont egyszer tudunk használni, azonban a kuponok jelentős része nem csak egyetlen termék, hanem az adott márka vagy áruház több árucikkére egyidejűleg felhasználható – azt, hogy melyik Joy kupon milyen feltételekkel használható, a kupon hátoldalán kerül feltüntetésre.
Az akció keretei között a vásárlók több száz különféle kupon közül válogathatnak, amelyeket országszerte több ezer, a rendezvényen résztvevő üzletben lehet felhasználni. A legtöbb kupon 10-30% közötti árengedményt biztosít, azonban találkozhatunk ennél nagyobb mértékű vagy konkrét összegekre vonatkozó kedvezményekkel is család és baba-mama, divat, szépségápolás, hazai márkák, könyvek és magazinok, kultúra és szabadidő, otthon és háztartás, műszaki cikkek, online kuponok, turizmus és szolgáltatások, fenntarthatóság, illetve vendéglátás kategóriákban.
Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon - írja közleményében a NAV.
Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.
Az OKSZ továbbra is azt szeretné elérni, hogy törölje el a kormány az árréscsökkentést, annak ugyanis súlyos következményei vannak a kereskedőkre.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben a Tesco újfajta üzletében.
A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát.
Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a Praktiker 2025 őszétől.
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát