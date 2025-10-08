Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

A kuponrajongók életében mind a Glamour-napok, mind a Joy-napok kiemelt eseményeknek számítanak, ugyanis egy-egy ilyen rendezvény során, tipikusan ősszel és tavasszal, jelentős kedvezményekkel zsebelhetik be kiszemelt árucikkeiket. A Joy kupon napok 2025-ben sem maradhatnak el: máris mutatjuk, hol kapható a kuponokat tartalmazó Joy újság 2025 őszén és mennyi a Joy kuponfüzet ára!

Cikkünkben az őszi Joy napok megrendezésével kapcsolatban tájékoztatjuk olvasóinkat: amellett, hogy megtudhatod, mikor lesznek a Joy napok 2025 októbere, novembere során és hogy hány napig tart a rendezvény, azt is eláruljuk, hol találhatók meg a Joy napok 2025 kuponok. Tudd meg, mennyi a Joy magazin ára és mi mindent kell tudni ezen felül a Joy kuponok 2025 évi felhasználásáról!

Joy napok 2025 ősz: mikor lesznek az őszi Joy napok?

Azok számára, akik rendszeresen élnek a kuponok és kuponfüzetek nyújtotta kisebb vagy éppen nagyobb értékű kedvezményekkel, nem ismeretlen rendezvény a Joy napok. A Joy 2025 tavaszán és őszén is megrendezi szokásos kuponnapjait: míg a tavaszi Joy napokat 2025. május 8-11. között rendezték meg, a következő

őszi Joy kupon napok 2025-ben november 13-a és 16-a között lesznek megtartva (csütörtöktől vasárnapig).

Joy újság 2025: mikortól kaphatók a Joy kuponok 2025-ben?

A Joy napok kuponok nélkül idén sem kerülhetnének megrendezésre, így hát az idei őszi Joy kuponfüzet árusítása már megkezdődött. A kuponfüzet beszerzésére két lehetőségünk van:

a Joy kuponok 2025-ben megtalálhatók a magazin októberi/novemberi számában (bármelyik magyar nagyáruházban vagy újságosnál megvásárolható),

illetve letölthetők online, a Joy Hungary applikációban.

Mennyi a Joy magazin ára és a kuponfüzet ára?

A kéthavonta megjelenő Joy magazin ára a forgalmazótól függően 2 000 Ft körül mozog. A kuponfüzet megszerzéséhez egyébként nem szükséges megvásárolni a magazint, ugyanis

az applikációban 1 990 Ft-os early bird áron megvásárolhatjuk és letölthetjük a digitális Joy kuponokat.

Amit a kuponokról tudni érdemes

Ahogy a fentiekben elárultuk, a Joy napok 2025 őszén november 13-tól 16-ig tartanak, éppen ezért fontos tudnunk, hogy a kuponokat kizárólag ebben az időszakban tudjuk elhasználni. Egy kupont egyszer tudunk használni, azonban a kuponok jelentős része nem csak egyetlen termék, hanem az adott márka vagy áruház több árucikkére egyidejűleg felhasználható – azt, hogy melyik Joy kupon milyen feltételekkel használható, a kupon hátoldalán kerül feltüntetésre.

Az akció keretei között a vásárlók több száz különféle kupon közül válogathatnak, amelyeket országszerte több ezer, a rendezvényen résztvevő üzletben lehet felhasználni. A legtöbb kupon 10-30% közötti árengedményt biztosít, azonban találkozhatunk ennél nagyobb mértékű vagy konkrét összegekre vonatkozó kedvezményekkel is család és baba-mama, divat, szépségápolás, hazai márkák, könyvek és magazinok, kultúra és szabadidő, otthon és háztartás, műszaki cikkek, online kuponok, turizmus és szolgáltatások, fenntarthatóság, illetve vendéglátás kategóriákban.