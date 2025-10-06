Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)

Amikor a légiforgalmi irányításról esik szó, legtöbben a radarképernyők előtt ülő irányítókra gondolunk. Kevesen tudják azonban, hogy a légiforgalmi irányítók munkáján kívül a repülésbiztonság megőrzéséhez számos olyan szakember is hozzájárul, akiket az utasok sosem látnak. A HungaroControl mérnökei, informatikusai és rendszerüzemeltetői a háttérben dolgoznak azon, hogy minden járat biztonságban induljon és érkezzen meg.

Kiberbiztonság: az első védelmi vonal a hackerekkel szemben

A HungaroControl kibervédelmi és információbiztonsági szakemberei folyamatosan fejlesztik tudásukat és eszköztárukat, hogy mindig a lehető legmagasabb szintű védelmet biztosítsák, megelőzzék a fenyegetéseket, és biztonságban tudhassák a légiforgalmi irányítást.

Infrastruktúra: a háttér, ami nélkül nincs biztonság

A repülésbiztonság elképzelhetetlen megbízható infrastruktúra nélkül. Az erősáramú és épületgépészeti szakemberek gondoskodnak arról, hogy a HungaroControl kezelésében lévő létesítmények minden berendezése zavartalanul működjön. Eközben a projektmérnökök és projektkoordináló mérnökök a fejlesztések motorjai: az új rendszerek bevezetésétől kezdve a felújításokon át a hatósági engedélyek megszerzéséig minden az ő kezük alatt zajlik. Az ő munkájuknak köszönhetően a légiforgalmi irányítók modern, stabil környezetben dolgozhatnak.

Rendszerüzemeltetők: a repülés láthatatlan őrei

Ha a kibervédelem az első védelmi vonal, akkor a rendszerüzemeltetők azok, akik a mindennapokban életben tartják a működést. Ők felügyelik a repülési tervek cseréjét biztosító nemzetközi üzenetküldő rendszereket, a meteorológiai adatokat kezelő platformokat és a navigációs berendezéseket is. Műszakonként három szakember dolgozik együtt, akik mindegyike átfogó képzést kapott az összes kezelt rendszerre. Ez teszi lehetővé, hogy hiba esetén azonnal cselekedjenek, egymást segítve és a feladatokat hatékonyan megosztva. Bár a felelősség nagy, a csapat összetartása és szakértelme biztosítja a rendszerek folyamatos működését.

Meghatározó szakmák a színfalak mögött

A HungaroControl informatikai szakemberei, mérnökei és üzemeltetői nélkül nem működhetne biztonságosan a magyar légiközlekedés. Munkájuk ugyan láthatatlan az utasok számára, ám tudásuk a repülésbiztonság egyik legfontosabb pillére.

Ha vonz a repülés világa, és szeretnél egy olyan csapat tagja lenni, amely kulcsszerepet játszik a légi közlekedés biztonságában, itt a lehetőség! A HungaroControl több mérnöki és IT-területen is várja az érdeklődőket. Fedezd fel a nyitott pozíciókat a karrieroldalukon, és ismerd meg a lehetőségeket!

