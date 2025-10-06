Jelentős ellentmondások a balatoni szezonban: mi áll a háttérben?

A balatoni turizmus idei szezonja kettős képet mutat: míg a statisztikák szerint a vendégéjszakák száma alig maradt el a tavalyi rekordévtől, a strandokhoz kötődő vállalkozók jelentős forgalomcsökkenést tapasztaltak. A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-ös balatoni turisztikai szezon összességében nem mutatott jelentős visszaesést - írja a G7. A június elejétől augusztus végéig tartó időszakban a vendégek és vendégéjszakák száma lényegében megegyezett a tavalyi, rekordközeli értékekkel, a szállásadók bevétele pedig közel 10 százalékkal növekedett. A statisztikák mögött azonban jelentős különbségek húzódnak meg: míg a hotelek és panziók bővülést könyvelhettek el, a magánszálláshelyeken visszaesés volt tapasztalható.

A nagyobb szállodaláncok tapasztalatai is megerősítik a kedvező összképet. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguesttől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kezdeti aggodalmak ellenére pozitívan zárták a nyári időszakot. "Bár a júliusi viharok miatt kezdetben nem voltunk derűlátóak, ennek hatása végül nem látszott meg a forgalmon, augusztus pedig a vártnál is jobban teljesített, így a nyári időszak egészét pozitívan zárhattuk" – fogalmazott Labossa Lajos marketing- és kommunikációs igazgató.

A Danubius Hotels balatonfüredi szállodáiban ugyan 3,5 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma – elsősorban a belföldi vendégek 5,5 százalékos visszaesése miatt –, de árbevételük így is 8 százalékkal növekedett. Mindkét szállodalánc kiemelte, hogy jelentősen megváltoztak a foglalási szokások: a vendégek sokkal inkább az utolsó pillanatban döntöttek. A Hunguestnél a legerősebb hetekben a foglalások harmada mindössze három napon belül érkezett.

A kisebb szállásadók számára új kihívást jelentett, hogy a Booking-botrány után már nem támaszkodhattak kizárólag a szállásközvetítő portálokra, hanem egyéb marketingcsatornákat is igénybe kellett venniük. Akik ezt nem ismerték fel időben, jelentősebb forgalomcsökkenést tapasztaltak.

A szálláshelyek viszonylag stabil teljesítménye mellett azonban a strandokhoz kötődő vállalkozások drámai visszaesésről számoltak be. A megkérdezett strandüzemeltetők adatai szerint átlagosan 27 százalékkal csökkent az értékesített belépők száma, egyes helyeken akár 45 százalékos zuhanást is tapasztaltak. Ez a vizsgált strandokon több mint 300 ezer vendéggel jelentett kevesebbet a tavalyi szezonhoz képest.

A visszaesés fő oka a kedvezőtlen időjárás volt. Bár a teljes nyári időszak csapadék- és hőmérsékleti adatai nem mutattak kiugró eltérést a sokéves átlagtól, a hidegfrontok időzítése rendkívül kedvezőtlenül alakult. Erdélyi Roland, a fövenyesi La Plage étterem tulajdonosa szerint "a számunkra fontos tíz nyári hétvégéből 6-7 esős is volt, ami nagyon erősen rányomta a bélyegét a forgalomra. Strandra ugyanis akkor jönnek az emberek, ha legalább 27 fok van, a víz pedig 23 fokos."

A vízhőmérséklet júliusban csak rövid időszakokra lépte át a 23 fokot, ami jelentősen elmaradt mind a tavalyi értékektől, mind a korábbi évek átlagától.

Ennek következtében a Balatonhoz érkező turisták közül sokan nem látogatták a strandokat, ami a parti vendéglátóhelyek és kereskedők forgalmát is negatívan befolyásolta. A La Plage étterem forgalma például 15 százalékkal csökkent, míg a strandcikkeket értékesítő üzletek akár 20-30 százalékos visszaesést is tapasztaltak.

Több vállalkozó is jelezte, hogy a kedvezőtlen időjárás mellett a csökkenő vásárlóerő és a növekvő árérzékenység is szerepet játszott a gyengébb szezonban. A gyenesdiási strand üzemeltetője szerint "érződik, hogy a lakosság összességében jelentősen kevesebbet költ nyaralásra, és rövidült az üdülések hossza". Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke is megerősítette ezt a tapasztalatot: "nem világos, hogy az emberek kevésbé tudnak-e költeni, vagy csak egyszerűen nem hajlandók", de az biztos, hogy óvatosabbak lettek.

Voltak azonban olyan vállalkozások is, amelyek profitáltak a strandolásra alkalmatlan időjárásból. Az egész évben nyitva tartó Mónisüti Cukrászda tulajdonosa, Kövérné Kalmár Mónika elmondta, hogy náluk nőtt az árbevétel, mivel a rossz időben többen látogatták a cukrászdát. Hasonló tapasztalatokról számoltak be Tihanyból is, ahol a strandolásra alkalmatlan napokon teljesen megtelt a félsziget kirándulókkal.

Összességében a 2025-ös balatoni szezon kettős képet mutat: míg a szálláshelyek forgalma közel maradt a tavalyi rekordévhez, a strandokhoz kötődő vállalkozások jelentős visszaesést szenvedtek el. A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttes hatása miatt a turisták óvatosabbak lettek, ami a hosszabb távú kilátásokat is bizonytalanná teszi, különösen azon vállalkozói kör számára, amely már az idei szezonban is nehézségekkel küzdött.