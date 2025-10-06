A Balaton idén ősszel is ijesztően alacsony vízállással küzd: Balatonfenyvesnél már a száraz mederben sétálnak az emberek.
Jelentős ellentmondások a balatoni szezonban: mi áll a háttérben?
A balatoni turizmus idei szezonja kettős képet mutat: míg a statisztikák szerint a vendégéjszakák száma alig maradt el a tavalyi rekordévtől, a strandokhoz kötődő vállalkozók jelentős forgalomcsökkenést tapasztaltak. A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-ös balatoni turisztikai szezon összességében nem mutatott jelentős visszaesést - írja a G7. A június elejétől augusztus végéig tartó időszakban a vendégek és vendégéjszakák száma lényegében megegyezett a tavalyi, rekordközeli értékekkel, a szállásadók bevétele pedig közel 10 százalékkal növekedett. A statisztikák mögött azonban jelentős különbségek húzódnak meg: míg a hotelek és panziók bővülést könyvelhettek el, a magánszálláshelyeken visszaesés volt tapasztalható.
A nagyobb szállodaláncok tapasztalatai is megerősítik a kedvező összképet. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguesttől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kezdeti aggodalmak ellenére pozitívan zárták a nyári időszakot. "Bár a júliusi viharok miatt kezdetben nem voltunk derűlátóak, ennek hatása végül nem látszott meg a forgalmon, augusztus pedig a vártnál is jobban teljesített, így a nyári időszak egészét pozitívan zárhattuk" – fogalmazott Labossa Lajos marketing- és kommunikációs igazgató.
A Danubius Hotels balatonfüredi szállodáiban ugyan 3,5 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma – elsősorban a belföldi vendégek 5,5 százalékos visszaesése miatt –, de árbevételük így is 8 százalékkal növekedett. Mindkét szállodalánc kiemelte, hogy jelentősen megváltoztak a foglalási szokások: a vendégek sokkal inkább az utolsó pillanatban döntöttek. A Hunguestnél a legerősebb hetekben a foglalások harmada mindössze három napon belül érkezett.
A kisebb szállásadók számára új kihívást jelentett, hogy a Booking-botrány után már nem támaszkodhattak kizárólag a szállásközvetítő portálokra, hanem egyéb marketingcsatornákat is igénybe kellett venniük. Akik ezt nem ismerték fel időben, jelentősebb forgalomcsökkenést tapasztaltak.
A szálláshelyek viszonylag stabil teljesítménye mellett azonban a strandokhoz kötődő vállalkozások drámai visszaesésről számoltak be. A megkérdezett strandüzemeltetők adatai szerint átlagosan 27 százalékkal csökkent az értékesített belépők száma, egyes helyeken akár 45 százalékos zuhanást is tapasztaltak. Ez a vizsgált strandokon több mint 300 ezer vendéggel jelentett kevesebbet a tavalyi szezonhoz képest.
A visszaesés fő oka a kedvezőtlen időjárás volt. Bár a teljes nyári időszak csapadék- és hőmérsékleti adatai nem mutattak kiugró eltérést a sokéves átlagtól, a hidegfrontok időzítése rendkívül kedvezőtlenül alakult. Erdélyi Roland, a fövenyesi La Plage étterem tulajdonosa szerint "a számunkra fontos tíz nyári hétvégéből 6-7 esős is volt, ami nagyon erősen rányomta a bélyegét a forgalomra. Strandra ugyanis akkor jönnek az emberek, ha legalább 27 fok van, a víz pedig 23 fokos."
A vízhőmérséklet júliusban csak rövid időszakokra lépte át a 23 fokot, ami jelentősen elmaradt mind a tavalyi értékektől, mind a korábbi évek átlagától.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ennek következtében a Balatonhoz érkező turisták közül sokan nem látogatták a strandokat, ami a parti vendéglátóhelyek és kereskedők forgalmát is negatívan befolyásolta. A La Plage étterem forgalma például 15 százalékkal csökkent, míg a strandcikkeket értékesítő üzletek akár 20-30 százalékos visszaesést is tapasztaltak.
Több vállalkozó is jelezte, hogy a kedvezőtlen időjárás mellett a csökkenő vásárlóerő és a növekvő árérzékenység is szerepet játszott a gyengébb szezonban. A gyenesdiási strand üzemeltetője szerint "érződik, hogy a lakosság összességében jelentősen kevesebbet költ nyaralásra, és rövidült az üdülések hossza". Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke is megerősítette ezt a tapasztalatot: "nem világos, hogy az emberek kevésbé tudnak-e költeni, vagy csak egyszerűen nem hajlandók", de az biztos, hogy óvatosabbak lettek.
Voltak azonban olyan vállalkozások is, amelyek profitáltak a strandolásra alkalmatlan időjárásból. Az egész évben nyitva tartó Mónisüti Cukrászda tulajdonosa, Kövérné Kalmár Mónika elmondta, hogy náluk nőtt az árbevétel, mivel a rossz időben többen látogatták a cukrászdát. Hasonló tapasztalatokról számoltak be Tihanyból is, ahol a strandolásra alkalmatlan napokon teljesen megtelt a félsziget kirándulókkal.
Összességében a 2025-ös balatoni szezon kettős képet mutat: míg a szálláshelyek forgalma közel maradt a tavalyi rekordévhez, a strandokhoz kötődő vállalkozások jelentős visszaesést szenvedtek el. A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttes hatása miatt a turisták óvatosabbak lettek, ami a hosszabb távú kilátásokat is bizonytalanná teszi, különösen azon vállalkozói kör számára, amely már az idei szezonban is nehézségekkel küzdött.
Zala vármegye egyre markánsabban jelenik meg a hazai turizmus térképén: a gyógyfürdők, a természetközeli élmények és a gasztronómiai kínálat stabilan vonzzák a látogatókat.
Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap.
A Pénzcentrum 2025. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kékestetőn csak 3,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, így új legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékleti országos rekord született.
A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért.
A KSH turisztikai adatai nemcsak a szektor állapotát tükrözik, hanem a szállodai döntéshozók napi működését is befolyásolják.
A Pénzcentrum 2025. október 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napos, de szeles időre számíthatunk: keleten kevés eső is eshet, estére 2–10 fok közé hűl a levegő.
Csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat.
Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon.
A Pénzcentrum 2025. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A társaság zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet a munkatársai és az utasok védelmében.
Az érintett területeken a villámlás jelenti az elsődleges veszélyforrást, de helyenként jégeső is előfordulhat.
A Pénzcentrum 2025. október 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán változékony, de alapvetően napos időre számíthatunk, amit időnként gomolyfelhők árnyékolhatnak be.
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
A Euronet ATM olyan trükkökkel verheti át a turistákat, amiket egyszerű lenne kivédeni, mégis nagyon kevesen tudnak róla.
Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.
A légitársaság átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően döntött a szigorítás bevezetéséről.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát