Egyre több magyar nyaral már így 2025-ben: valamit tudhatnak?

Egyre több a “mikroturista” a Balatonon. Ők többen is lehetnének, ha követnénk a "svájci és francia példát".A térség gasztroturizmusának fejlődése egyértelműen érzékelhető: évente több tízezer látogató érkezik akár csak néhány órára, például hogy elfogyasszon egy jobb minőségű fagyit - derül ki a Balaton Turizmus Szövetségének adataiból.

A "mikroturisták" jellemzően a környező városokból (Veszprém, Székesfehérvár, Győr, és néha még Budapestről is) érkeznek, jellemzően szívesen kapcsolnának a fagyihoz hozzá egy magasabb színvonalú kulturális, múzeumi élményt is. Ilyen eseményből viszont kevés van, ráadásul a képzőművészeti kiállítások térbeli eloszlása egyenetlen, sok part menti városban szinte teljesen hiányzik a kortárs vizuális kultúra jelenléte.

Míg Balatonfüreden vagy Keszthelyen találni egy-egy stabilabb pontot, máshol szinte teljesen hiányzik, vagy "rosszul van reklámozva" ez a kulturális háttér. Ezért aztán vendég sincs annyi a kiállításokon, mint amennyi lehetne - mondta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Fekete Tamás, a szövetség elnöke ezzel párhuzamosan kifejtette: jó példák azért vannak, amelyek bizonyítják, hogy a kulturális turizmusban hatalmas a potenciál. Ezek közül több is ezen a hétvégén zajlik.

Ilyen például:

KULT/SZÍN/TÉR – Keszthely (július 18–27.): A Festetics-kastély parkja egy hétig nyitott színpadként működik, ahol a szabadtéri színházé és kortárs előadásoké a főszerep. A program a komolyabb műfajok kedvelőinek is szól, de könnyedebb produkciók is helyet kapnak.

Füred Art Week – Balatonfüred (július 18–20.): Galériák, aukciók, kortárs és klasszikus művek egy helyen – ha valaki Balaton-parti festményt vinne haza szuvenírként, most a legjobb alkalom.

Művészetek Völgye – Kapolcs és környéke (július 18–27.): Több ezer program zene, tánc, színház, előadások és képzőművészet témában – mindez pár kilométerre a tótól.

Bár a fenti események az év egyik legmelegebb hetében zajlanak, a régió képzőművészeti, kulturális kínálata szezonálisan erősen koncentrált, míg őszi, téli és tavaszi időszakokban ennél marginálisabb. Mindez nem negstívum, hanem komoly lehetőség regionális fejlesztéspolitika szempontból is.-mondta Fekete Tamás.

Egy ilyen jövő kialakításában több nemzetközi példa lehet segítségünkre.

Norvégia – Lofoten-szigetek: kortárs művészeti stúdiók és galériák egész évben működnek, miközben a régió egyébként szezonálisan kihívásokkal küzdött korában.

Svájc – Basel: az Art Basel vásár és annak környezeti gazdasági hatása évente több mint 300 millió svájci frank bevételt generál, a hotel- és gasztronómiai szektor profitjával együtt.

Franciaország – Arles: a fotográfiai biennálé városát egész évre turisztikai és kulturális célponttá tette, regionális gazdaságélénkítő hatásokkal.

A 2024. évi 55. Rencontres d’Arles fesztivál április 1. és szeptember 29. között 160 000 látogatót fogadott, közel 1 750 000 egyéni belépést regisztrálva. Ez minden eddiginél magasabb látogatottságot jelent az Arles történetében.

A Balaton térségében hasonló irányú, integrált kulturális események már vannak, főként zenei téren, de többnyire a nyári hónapokban. Ezek megtöbbszörözésével a különböző évszakokban, valódi és tartalmas, gazdaságilag is megtérülő események is szervezhetők a régióban. Az ilyen eseményeknek köszönhetően, a nemzetközi turisztikai térképen is erősödhet a Balaton jelenléte-tette hozzá Éskovács.