A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?

A KSH turisztikai adatai nemcsak a szektor állapotát tükrözik, hanem a szállodai döntéshozók napi működését is befolyásolják. Galambos Péter, a Hotel Karos Spa vezérigazgató-helyettese szerint a foglalások alakulása, a vendégek költési szokásai és a munkaerőpiac változásai mind összefüggnek a gazdasági környezettel – és ezekre gyorsan kell reagálni. A tudatos vendégtervezés, az utolsó pillanatos foglalások és a stabil SZÉP-kártyás bevétel mellett a valódi törődés és a célzott marketing lehet a kitörés kulcsa.

Pénzcentrum: Pár napja jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott augusztusi adatsor a hazai turisztikai szálláshelyek forgalmáról: követi a számok alakulását, befolyásolják ezek a mindennapi működésüket, a terveket?

Galambos Péter: Rendszeresen ránézek a ksh.hu-ra, főleg az ipari termelést és a gazdasági növekedést figyelem. Mi is szeretünk növekedni, de ha nem megy, keresem az okát: bennünk van-e a hiba, vagy a gazdasági környezet változása áll a háttérben? Az első negyedévünk idén jól sikerült, március végéig rendben voltunk, ám április, május, júniusban a foglalások visszaestek. Ilyenkor beszélgetek más szektorokban dolgozó barátokkal, például a kiskereskedelemben, hogy lássam, mi történik. Szerintem három tényező hatott: itthon túláraztuk a négycsillagos szállodákat, sok magyar utazó inkább külföldre ment, és a belföldi marketing sem volt elég erős. A repülőtéri statisztikákból is látszik, hogy a kiutazó forgalom nőtt, különösen Dubaj, Barcelona és Milánó irányába. Ez azt jelzi, hogy sokan inkább külföldön költik el ugyanazt az összeget, amit itthon is elkérünk.

Galambos Péter

Milyen változásokat tapasztalnak a magyar vendégek költési szokásaiban az elmúlt év gazdasági hullámzásai nyomán?

Az extra költés stagnál. Éttermi fogyasztás, ital, masszázs – ezekre személyenként, éjszakánként nagyjából ugyanannyit költenek a vendégeink évek óta, pedig jó lenne, ha emelkedne. A vendégek tudatosabban terveznek, sokan előre félreteszik a SZÉP-kártyás összegeket, és csak a nyaralásra költik el. Ez egyfajta pszichológiai tartalékolás, amit mi is érzékelünk.

Megfigyelhető, hogy a vendégek tudatosabban tervezik a wellness- vagy pihenőhétvégéket?

Két trendet látunk. Egyrészt egyre tudatosabbak a vendégeink: ha január–februárban elindítunk egy nyárindító akciót, azokra viszonylag korán elindulnak a foglalások, sőt, a Black Friday is jól működik. Másrészt viszont hatalmasat nőtt az utolsó pillanatos foglalások száma – érkezés napján, vagy egy-két nappal előtte. Ez most csúcson van, de tudunk hozzá alkalmazkodni. A rendszerünk 0–24 órában működik, de ehhez a housekeepingnek is rugalmasan kell alkalmazkodnia – mindig kell lennie pár tiszta, bekészített szobának, hogy azonnal fogadni tudjuk az érkezőket.

Mely szolgáltatásokra költenek ma szívesebben a magyar vendégek, és mi az, amin inkább spórolnak?

A wellness kezelések mennek jól. Most ősszel például a meleg olajos, egész testes masszázsunk a sztár – 50 perc, 15–17 ezer forintért. Imádják. Az extra költés viszont nem emelkedik, ahogy mondtam, és ez érzékelhető a vendégek viselkedésén is.

Galambos Péter

Változott mostanában a vendégkör összetétele? Nőtt a családos vagy nyugdíjas vendégek aránya?

Igen, azt lehet mondani folyamatosan változik az összetétel. A hétközbeni forgalmat például a szenior csoportokkal és a kisgyerekes családokkal próbáljuk erősíteni. A 6 év alatti gyerekes családok és az idősebb korosztály jobban mobilizálható hétköznapokon – rájuk külön célzott ajánlatokat készítünk.

Mi a helyzet a SZÉP-kártyás fizetésekkel: növekszik vagy csökken az aránya?

Évente három-négy alkalommal vizsgáljuk, és azt látjuk, hogy se nem emelkedik, se nem csökken. Nálunk a SZÉP-kártyás bevétel a teljes bevétel 12,5%-a. Ez stabil. Az apartmanoknál ez sokkal magasabb, nálunk viszont a külföldiek, konferenciavendégek, csoportok nem használják, így ez az arány reális. A SZÉP-kártyás vendégek nem különböznek lényegesen a többitől – örülünk nekik, és ugyanúgy kiszolgáljuk őket.

Több hazai szálloda is küszködik, mert nem találnak dolgozókat, Önök alkalmaznak külföldi vendégmunkásokat?

Nem. Utoljára három évvel ezelőtt volt kölcsönzött takarítócsapatunk, azóta nem kellett hívnunk külföldi munkaerőt. Nyáron diákokat alkalmazunk éttermi kisegítői munkakörre – 16–18 éves fiatalokat, akik ma már maguktól jelentkeznek, azaz már toboroznunk sem kell.

Az elmúlt évekhez képest érezhetően feszesebb lett a munkaerőpiac – már nincs annyi szabad kapacitás, mint korábban.

A földrajzi elhelyezkedés okán azt gondolnánk, sok a külföldi vendég: ez így van?

A külföldiek aránya jelenleg 25%, de ezt szeretnénk növelni, az ideális szerintem a 60-40% lenne a magyarok javára. A szomszédos Ausztria azonban nehéz dió, az online hirdetések kint drágák, és az osztrák utazók inkább távoli célpontokat keresnek. Csehország és Németország sokkal inkább célcsoportunk, habár Németországban most nem jó sajtónk. Az orosz vendégek Hévízen ugye masszívan jelen voltak a háború előtt, de idáig már nem jöttek el, hiába próbálkoztunk évekig.

Hogyan alakultak a foglalási számok az elmúlt időszakban? Melyik időszak a legerősebb szezon?

Éves szinten 60%-os kihasználtsággal működünk – ez elég a költségek fedezésére, de nem elég a nagyobb elrugaszkodásra. Ha 3–5%-kal tudnánk növelni a kihasználtságot, az már jelentős nyereséget hozna, hiszen a költségoldal ilyen arányú növekedésnél szinte nem változik. A legerősebb időszak karácsony és szilveszter, de december 24-én például mesterségesen korlátozzuk a létszámot 400 főre, hogy meghittebb legyen az ünnep. 25–27. között teltház van, szilveszterkor pedig 410 főig töltjük a házat. A karácsonyi időszakban külön programokat szervezünk: vacsora előtti műsor, színművészek, gitáros fellépés, desszertbüfé – ezek mind hozzájárulnak az ünnepi hangulathoz.

Galambos Péter

A jelenlegi piaci versenyben hogyan lehet kitűnni a régió többi wellness szállodája közül?

Marketinggel – de olyannal, aminek tartalma is van. Ha ki tudod emelni a zöld környezetet, a tiszta levegőt, a pihenés lehetőségét, és ha a vendég valódi gondoskodást érez, azzal ki lehet tűnni. Ez nem csak szlogen: nálunk az egyénre figyelünk, nem a csoportra. Ha megismerem a vendéget, tudom, mit szeret, és legközelebb bekészítem neki a kedvenc borát – ez nemcsak értékesítés, hanem valódi törődés. Volt már olyan vendégünk, akit névről nem ismertem, de tudtam, mit fogyasztott, és legközelebb bekészítettem neki a vörösborát. Kiderült, hogy egy ismert borászat vezetője – azóta törzsvendég lett. Ezek az apró figyelmességek teszik személyessé a szolgáltatást.

