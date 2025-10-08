Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 8.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. október 8., szerda.

Koppány

EUR: 393.29 Ft

CHF: 422.6 Ft

GBP: 453.31 Ft

USD: 338.59 Ft



OTP: 29650 Ft

MOL: 2780 Ft

RICHTER: 10240 Ft



2025.10.09: A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3, 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.

2025.10.10: Reggelre a szélcsendes részeken párássá válik a levegő, köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet, melyek (északkeleten lassabb) feloszlását követően képződő, illetve fölénk sodródó gomolyfelhők zavarják - főleg délután - a napsütést. kevés helyen - nagyobb eséllyel északkeleten - kialakulhat eső, zápor. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 5, 11 fok várható, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Délután 14, 22 fok valószínű, északkeleten lesz a hűvösebb.

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.10.07)

