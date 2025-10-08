2025. október 8. szerda Koppány
15 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 8.)
Pénzcentrum
2025. október 8. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. október 8., szerda.

Névnap

Koppány

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.29 Ft
CHF: 422.6 Ft
GBP: 453.31 Ft
USD: 338.59 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29650 Ft
MOL: 2780 Ft
RICHTER: 10240 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.09: A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3, 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.

2025.10.10: Reggelre a szélcsendes részeken párássá válik a levegő, köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet, melyek (északkeleten lassabb) feloszlását követően képződő, illetve fölénk sodródó gomolyfelhők zavarják - főleg délután - a napsütést. kevés helyen - nagyobb eséllyel északkeleten - kialakulhat eső, zápor. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 5, 11 fok várható, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Délután 14, 22 fok valószínű, északkeleten lesz a hűvösebb.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.10.07)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
