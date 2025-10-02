Elképesztő árakon ehetsz mától topéttermekben: itt a lista, hol teheted meg

A Telekom hálózat korszerűsítést végez több településen, ami miatt az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatások szünetelése várható.
Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon. A top kategóriájú éttermek 6 900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8 900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig szervízdíjjal együtt 10 900 forinttól kínálják a különleges, erre az alkalomra komponált ételsorokat.
Ma elindul és október 19-ig tart az őszi Országos Étterem Hét rendezvény, 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat sorolnak a magyar gasztro kiadványok a Top 100-as országos elitbe.
A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.
A Top kategóriás vendéglátóhelyek szervízdíjjal együtt 6 900 Ft-tól, a prémium kategória indulói 8 900 Ft-tól, míg az exkluzív besorolású éttermek 10 900 Ft-tól. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.
Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek a következők:
- A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód);
- Bilanx; Costes Downtown;
- Cut & Barrel;
- Felix Kitchen & Bar;
- Góré étterem (Kisharsány);
- Iszkor étterem (Mályinka);
- Kistücsök Étterem - Food & Room**** (Balatonszemes);
- MÁK restaurant;
- Moszkvatér Bisztró;
- Natura Hill (Zebegény);
- Spago Budapest by Wolfgang Puck;
- Szaletly Vendéglő és Kert;
- Textúra étterem;
- UMO Restaurant
