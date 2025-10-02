2025. október 2. csütörtök Petra
12 °C Budapest
vágott kaukázusi szakács-szakács befejező finom étel a konyhában étterem. szakértő kulináris. élelmiszer koncepció.
Utazás

Elképesztő árakon ehetsz mától topéttermekben: itt a lista, hol teheted meg

Pénzcentrum
2025. október 2. 14:06

Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon. A top kategóriájú éttermek 6 900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8 900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig szervízdíjjal együtt 10 900 forinttól kínálják a különleges, erre az alkalomra komponált ételsorokat.

Ma elindul és október 19-ig tart az őszi Országos Étterem Hét rendezvény, 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat sorolnak a magyar gasztro kiadványok a Top 100-as országos elitbe.

A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.

A Top kategóriás vendéglátóhelyek szervízdíjjal együtt 6 900 Ft-tól, a prémium kategória indulói 8 900 Ft-tól, míg az exkluzív besorolású éttermek 10 900 Ft-tól. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek a következők:

  • A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód);
  • Bilanx; Costes Downtown;
  • Cut & Barrel;
  • Felix Kitchen & Bar;
  • Góré étterem (Kisharsány);
  • Iszkor étterem (Mályinka);
  • Kistücsök Étterem - Food & Room**** (Balatonszemes);
  • MÁK restaurant;
  • Moszkvatér Bisztró;
  • Natura Hill (Zebegény);
  • Spago Budapest by Wolfgang Puck;
  • Szaletly Vendéglő és Kert;
  • Textúra étterem;
  • UMO Restaurant
