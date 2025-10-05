Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 5.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. október 5.

Névnap

Aurél

Deviza árfolyam

EUR: 388.26 Ft

CHF: 415.72 Ft

GBP: 445.58 Ft

USD: 330.65 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 4.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 8, 39, 41, 49

Joker: 496826

Ezen a héten 1 telitalálat volt.

5-ös találat: 1 db

4-es találat: 19 db

3-as találat: 1831 db

2-es találat: 65352 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29080 Ft

MOL: 2770 Ft

RICHTER: 10170 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.06: Az északkeleti tájakon reggelre képződött köd, rétegfelhőzet feloszlását követően napközben a napsütés mellett változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre lehet számítani. Helyenként előfordulhat záporeső. Az északnyugati szelet főként a Dunántúlon és a Duna vonalában nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések. Délután 12 és 18 fok között várható a csúcsérték.

2025.10.07: Az ország nagy részén a hajnali párásság, ködfoltok feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható, inkább csak helyenként alakulhat ki zápor. A Nyugat-Dunántúlon azonban helyenként zártabb lehet a felhőtakaró, arrafelé időszakos eső is valószínű. Az északi szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5, 11 fok valószínű, de a Dunától keletre a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet. Délutánra többnyire 14, 19 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban felhős nyugati tájakon pár fokkal hűvösebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.10.04)

