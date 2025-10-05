Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 5.)

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a Magyarországra érkező import dió mennyisége, elsősorban Romániából és Ukrajnából.
Névnap
Aurél
Friss hírek
- A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
- Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
- Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
- Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban
- Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
- Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
Deviza árfolyam
EUR: 388.26 Ft
CHF: 415.72 Ft
GBP: 445.58 Ft
USD: 330.65 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 4.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 8, 39, 41, 49
Joker: 496826
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
5-ös találat: 1 db
4-es találat: 19 db
3-as találat: 1831 db
2-es találat: 65352 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29080 Ft
MOL: 2770 Ft
RICHTER: 10170 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.06: Az északkeleti tájakon reggelre képződött köd, rétegfelhőzet feloszlását követően napközben a napsütés mellett változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre lehet számítani. Helyenként előfordulhat záporeső. Az északnyugati szelet főként a Dunántúlon és a Duna vonalában nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések. Délután 12 és 18 fok között várható a csúcsérték.
2025.10.07: Az ország nagy részén a hajnali párásság, ködfoltok feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható, inkább csak helyenként alakulhat ki zápor. A Nyugat-Dunántúlon azonban helyenként zártabb lehet a felhőtakaró, arrafelé időszakos eső is valószínű. Az északi szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5, 11 fok valószínű, de a Dunától keletre a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet. Délutánra többnyire 14, 19 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban felhős nyugati tájakon pár fokkal hűvösebb is lehet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.10.04)
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
