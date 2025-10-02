A pénz rongálás bűncselekmény Magyarországon? Mit kell tudnunk a pénz rongálása kapcsán, és ha a pénzrongálás bűncselekmény, hogyan büntetik azt?
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 2.
Névnap
Petra
Friss hírek
- Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
- Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
- Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
- Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
- Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
- Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
Deviza árfolyam
EUR: 389.25 Ft
CHF: 416.39 Ft
GBP: 447.03 Ft
USD: 331.79 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 1.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 7, 8, 13, 17, 23, 31
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 92 db
5-ös találat: 3030 db
4-es találat: 41887 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 28970 Ft
MOL: 2750 Ft
RICHTER: 9835 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.03: Az ország északnyugati felén, kétharmadán többnyire napos idő valószínű, de a délkeleti, keleti tájakon több lesz a felhő, és a határszélen gyenge eső is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél több helyen erős lesz. A hőmérséklet hajnalban -1 és +6, délután 12 és 15 fok között alakul.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
2025.10.04: A keleti harmadban felhősen indul a nap, a határszélen gyenge eső sem zárható ki, majd ott csökken napközben a felhőzet. Máshol derült, napos, napközben fátyolfelhős idő várható, majd estétől beborul az ég, de késő estig még nem lesz csapadék. Az északnyugati, északi szél megélénkül. Hajnalban általában 2, 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de a derült, szélcsendes hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is valószínű. Délután 13, 18 fokot mérhetünk.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.10.01)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
