Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)

2025. október 2. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 2.

Névnap

Petra

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.25 Ft
CHF: 416.39 Ft
GBP: 447.03 Ft
USD: 331.79 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 1.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 7, 8, 13, 17, 23, 31

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 92 db
5-ös találat: 3030 db
4-es találat: 41887 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 28970 Ft
MOL: 2750 Ft
RICHTER: 9835 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.03: Az ország északnyugati felén, kétharmadán többnyire napos idő valószínű, de a délkeleti, keleti tájakon több lesz a felhő, és a határszélen gyenge eső is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél több helyen erős lesz. A hőmérséklet hajnalban -1 és +6, délután 12 és 15 fok között alakul.

2025.10.04: A keleti harmadban felhősen indul a nap, a határszélen gyenge eső sem zárható ki, majd ott csökken napközben a felhőzet. Máshol derült, napos, napközben fátyolfelhős idő várható, majd estétől beborul az ég, de késő estig még nem lesz csapadék. Az északnyugati, északi szél megélénkül. Hajnalban általában 2, 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de a derült, szélcsendes hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is valószínű. Délután 13, 18 fokot mérhetünk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.10.01)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
