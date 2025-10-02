Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 2.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 2.

Névnap

Petra

Deviza árfolyam

EUR: 389.25 Ft

CHF: 416.39 Ft

GBP: 447.03 Ft

USD: 331.79 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 1.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 7, 8, 13, 17, 23, 31



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 92 db

5-ös találat: 3030 db

4-es találat: 41887 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 28970 Ft

MOL: 2750 Ft

RICHTER: 9835 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.03: Az ország északnyugati felén, kétharmadán többnyire napos idő valószínű, de a délkeleti, keleti tájakon több lesz a felhő, és a határszélen gyenge eső is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél több helyen erős lesz. A hőmérséklet hajnalban -1 és +6, délután 12 és 15 fok között alakul.

2025.10.04: A keleti harmadban felhősen indul a nap, a határszélen gyenge eső sem zárható ki, majd ott csökken napközben a felhőzet. Máshol derült, napos, napközben fátyolfelhős idő várható, majd estétől beborul az ég, de késő estig még nem lesz csapadék. Az északnyugati, északi szél megélénkül. Hajnalban általában 2, 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de a derült, szélcsendes hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is valószínű. Délután 13, 18 fokot mérhetünk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.10.01)

Akciók

