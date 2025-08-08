2025. augusztus 8. péntek László
33 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Shopping in supermarket with trolley. Shoping concept
Vásárlás

Súlyos hónapokat jósol a friss inflációs adat: erre az elemzők se számítottak

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 13:33

2025 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, havi alapon pedig 0,4%-os áremelkedést regisztrált a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – derül ki a frissen közzétett adatokból. A vártnál kissé magasabb inflációs adatokat a szakértők eltérő hangsúlyokkal értékelték, ám abban egyetértenek, hogy a dezinflációs folyamat továbbra is jelen van, ám nem egyértelmű az irány.

A tényadat kicsit magasabb lett az általunk várt 4,1 százaléknál” – írja elemző véleményében Nagy János, Az Erste Bank makrogazdasági elemzője, aki ugyanakkor kedvező fejleményként értékelte a maginfláció további csökkenését 4,0%-ra, a júniusi 4,4%-ról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A havi drágulás fő hajtóereje szerinte az élelmiszerek 0,3%-os, valamint a szolgáltatások közel 1%-os (főként a turizmushoz kötődő) áremelkedése volt. Külön kiemelte, hogy a járműüzemanyagok 0,3%-os drágulása elmaradt a korábbi várakozásoktól, és a tartós fogyasztási cikkek valamint a ruházati termékek árcsökkenése „visszafogta a júliusi indexet”.

A kilátásokat illetően Nagy úgy véli, 

a forint stabilitása, a munkapiaci feszesség oldódása és a lassuló bérkiáramlás a dezinflációs folyamat malmára hajtja a vizet.

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az árrés- és áremelésstopok sorsa, illetve a jóléti intézkedések bevezetése még beleszólhat az árak alakulásába. Előrejelzése szerint az éves infláció 4–5% között ingadozhat 2025 hátralévő részében, és az éves átlagos infláció elérheti a 4,7%-ot.

Balog-Béki Márta az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője szerint "a maginfláció csökkenése jó jel, de a kamatcsökkentések még messze vannak." Majd hozzátette, hogy „júliusban az infláció mérséklődött ugyan, de nem érte el a jegybanki célsáv tetejét”. Elemzésében kiemelte, hogy bár a havi infláció kissé gyorsabb volt a vártnál (a 0,3% helyett 0,4%), az éves maginfláció csökkenése 2024 májusa óta nem látott alacsony szintet jelent.

A szakértő kiemelte: „Az élelmiszerek és a szolgáltatások esetében vegyes a kép: a havi ráták emelkedtek, de az éves mutatók csökkentek.” Rámutatott arra is, hogy a vezetékes gáz ára 2,3%-kal, míg a háztartási energiaárak összességében 1,2%-kal emelkedtek, ezzel ezek a tételek húzták leginkább felfelé az indexet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az árstopokra és árrés-korlátozó intézkedésekre vonatkozóan Balog-Béki úgy fogalmazott, hogy 

érdemi annak a valószínűsége, hogy az intézkedés tartósabban velünk marad, és legkorábban valamikor 2026-ban szűnhet csak meg.

Ebből adódóan az élelmiszerárak ugrásszerű drágulása egyelőre nem várható, de a korlátozások kivezetése esetén erősödhet az áremelkedés. A szakértő szerint a jegybank számára jelenleg nincs mozgástér a kamatcsökkentésre, tekintettel az inflációs adatokra és a lakossági várakozások magas szintjére. A forint azonban pozitívan reagált: az euróval szemben idei legerősebb szintjére erősödött. Balog-Béki előrejelzése szerint az éves infláció az ősz során ismét 4,5% körülire emelkedhet, majd év végére ismét megközelítheti a 4%-os szintet, éves átlagban 4,5%-kal számol 2025-re.

Kapcsolódó cikkeink:

Összegzés: bizonytalan, de mérséklődő inflációs trend

Mindkét szakértő egyetért abban, hogy az inflációs folyamat lassul, ám az irány továbbra is bizonytalan és számos tényezőtől függ – különösen az árkorlátozó intézkedések jövőjétől, a bérdinamikától, valamint a szolgáltatási szektor árképzésétől.

Míg Nagy János inkább a kínálati oldali tényezők (forint, energiaárak, kereslet csökkenése) felől vár további javulást, Balog-Béki Márta szerint a jegybanki szigorúság fennmaradása és az inflációs várakozások kordában tartása lesz a kulcs a 2026-ra várt 3,8%-os cél eléréséhez. Az év hátralévő hónapjai tehát döntőek lehetnek a gazdaságpolitikai irányváltások és a piaci reakciók szempontjából – különösen az árstopok esetleges kivezetése és a bérkiáramlás alakulása lesz meghatározó.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #ksh #drágulás #infláció #elemzés #fogyasztói árak #erste bank #MBH Bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:10
14:02
13:53
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 8.
Elképesztő, amit Trump művel: kitúrhatja a helyéről a világ egyik legnagyobb cégének igazgatóját
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban
2
1 hónapja
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
3
1 hónapja
Legendás IKEA hasonmás termékkel tarol a Lidl: ilyen akció még sosem volt, óriási roham várható
4
1 hete
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
5
1 hónapja
Máris eljött a könyörtelen dinnye sokk a magyar boltokban: ezt bizony nem teszik zsebre a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Malus
pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 14:29
Most érkezett! Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-i rendezvény
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 14:02
Történelmi rekord a magyar tőzsdén: olyat produkált az OTP, amire még nem volt példa
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 13:31
Kilőttek az árak: durván megdrágultak ezek az élelmiszerek