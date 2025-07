Arcpirító árak a közkedvelt vidámparkban: ez komoly, 2000 a sima lángos

Arcpirító áron mérik a lángost a bécsi Práterban, egy olvasónk fotókkal illusztrált beszámolója szerint a sima verzióért 2000 forintot kérnek, míg egy sajtos-tejfölös már 2600 forintot kóstál. A hazai büfékben 1000 forintról indul a közkedvelt nyári harapnivaló, de a Balatonnál akad hely, ahol 2700 forintot is elkérnek egy tenyérnyi luxuslángosért. Felmérések szerint az alapanyagárak, illetve a munkaerő-költség emelkedése miatt 2025-ben átlagosan 20%-kal nőtt meg a lángos árazása idehaza.

Mint arról korábban beszámoltunk, komoly áremelkedéssel indult a 2025-ös nyári szezon a hazi büfékben. Egy étel-ital kombináció 3000-5000 forintba kerül, a sima lángos átlagára 1000 forint fölé kúszott, míg egy gombóc minőségi fagylalt 550-650 forintba kerül. Az alapanyagárak növekedése és a munkaerőhiány ellenére a fogyasztási kedv viszont nem csökkent tovább az előző évhez képest.

A tekintetben viszont nincs nagy meglepetés idén sem, hogy az árak komoly szórást mutatnak. Míg a sima lángos egy ezresért jó vételnek tűnik, addig a kiemelt turisztikai régiókban ennél jóval feljebb vannak az árak. Nemrég írtunk arról például, hogy 2700 forintért egy a tenyerénél kisebb lángossal szúrták ki egy Redditező szemét a csopaki strandon. Mint írta, "a pet-palackból kinyomott tejföl már csak a jéghegy csúcsa volt."

Oeconomus: 20%-os áremelkedés a lángosnál Az Oeconomus korábbi elemzése szerint a lángos 20% körül drágulhat idén az alapanyagárak emelkedése és egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt. Egy sima lángos ára átlagosan 1200-1300 forint körül mozoghat az idei nyári szezonban Magyarországon.

A Balatont persze sok kritika éri: a nyári szezonban magas árak, gyenge minőség, turistacsapdának tartott büfék. Ugyanakkor a Magyar Konyha „Balaton 2025 – Gasztrokalauz” kiadványa idén is összegyűjtötte azokat a strandbisztrókat, halsütőket, lángosozókat és fagylaltozókat, ahol valódi minőség vár a vendégekre. E szerint a legjobb lángost idén az alábbi büfékben kaphatjuk a magyar tenger partján:

Csipi néni (Zamárdi) Hilda Lángosa (Köveskál)

Lángos world (Balatonmáriafürdő)

Pék-lángos (Balatonszemes)

Pippi papa (Nemesgulács)

Külföldön sem olcsó a lángos

Mint arról még június elején beszámoltunk, egy németországi fesztiválon elképesztő árakon árulják a magyarok egyik kedvenc street foodját, a lángost. A legolcsóbb változat – mindenféle feltét nélkül – 6,50 euróba, azaz körülbelül 2600 forintba kerül, míg a fokhagymás-tejfölös-sajtos kombinációért már 9,50 eurót (közel 3830 forintot) is elkérnek.

De a magyar turisták csak pisloghatnak a bécsi Práterban is. Egy olvasónk járt arra családjával az elmúlt napokban, és beszámolója szerint ott is jócskán megkérik a magyar nevezetesség árát a büfések. Fotói tanúsága szerint a sima fokhagymás lángos 5 euróba (mai forintárfolyamon 2000 forint) kerül, a sajtos-tejfölös lángos 6,5 eurót (2600 forint) kóstál, míg a szalámis verzió már 7 euróba (2800 forint) fáj.

Lángosárak a bécsi Práterban 2025-ben.

Így készül a krumplilángos, olaj sem kell hozzá

Annak sem kell persze lemondania a nyár sláger gyorskajájáról, aki sokallja a büfék árazását. A hagyományos lángos ugyanis meglhetősen spórolós étel. Sőt, a krumplilángos receptje még a klasszikust is lepipálja árban. A krumplilángos egyike a legautentikusabb népies ételeiknek, ráadásul semmi másra nincs szükség hozzá, csak lisztre, krumplira, na és persze egy forró serpenyőre.

A krumplilángos elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő burgonyatípust válasszunk. A krumplipüréalapú ételekhez sütni való, azaz „C” típusú burgonyát szokás használni, amit sokan „szétfövő” burgonyának is neveznek, ugyanis ez a típus teljesen máshogy viselkedik olajban sütés vagy főzés hatására. A sütni való burgonyából kiváló tepsis- vagy olajban sült hasábburgonyát készíthetünk, azonban nem alkalmas krumplileves vagy például paprikás krumpli készítésére, ugyanis – hosszas hőkezelés hatására – mállani kezd. Ez a tulajdonsága azonban tökéletesen alkalmassá teszi a pürékészítésre, ugyanis a pürénk nem marad darabos, sokkal könnyebben elérhető vele a homogén állag, ami a krumplialapú tészták készítéséhez is szükséges – ilyen tészta a krumplilángos tésztája is.

Krumplilángos hozzávalók:

1 kg burgonya („C” típus)

kb. 350 g liszt

1 ek só (ha sósan készítjük)

feltétek ízlés szerint

A krumplilángos készítése: